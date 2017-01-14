Эксклюзив |

в Риге возле здания Сейма ректор Академии художеств Алексей Наумов и завкафедрой живописи Андрис Витолиньш обновили исторические надписи(«Свободу Балтии») и(«Тебе вечно жить Латвия») на бетонных блоках, сохранившихся с баррикадных дней 1991 года.

В тот же день Сейм одобрил участие латвийских военнослужащих в операции против "Исламского государства" в Ираке и миссии ООН в Мали. Как сообщили в Минобороны, в военной операции против террористической организации "Исламское государство" начиная с февраля будут участвовать примерно десять латвийских военнослужащих.

14 января 2015 года ночью на трех метеостанциях были зафиксированы новые максимальные температуры воздуха для этого дня, сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии. В Алуксне в 4 утра было +4 градуса (ранее, в 1992 и в 2008 году, +3), в Гулбене +4,8, в Мерсрагсе +6,7 (в 1997 году +6,3 градуса).



14 января 2014 года на Ратушной площади возле Рижской думы состоялся пикет, участники которого требовали отставки мэра Нила Ушакова. Как сообщил организатор акции, бывший депутат думы Янис Мартиньш Скуя, пикет проходил в знак протеста против нецелесообразной траты и разбазаривания денег рижан. Участвовали также член партии «Единство» Сармите Элерте и депутат Рижской думы от партии «Единство» Олафс Пулкс. Пикет сопровождался возгласами сторонников мэра: «Ушаков — наш мэр, Ушаков — лучший мэр». Присутствовали также люди с плакатами «Цой жив!».

Этот день стал последним днем латвийского лата, как платёжного средства.

14 января 2013 года исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс сообщил, что для удобства курящих сотрудников Рижской думы в здании Ратуши за 9125 латов (без НДС) будет установлена специальная кабина для курения. Кабина будет стеклянной, с раздвижными дверями, опорами для ног и спины и герметически закрывающейся пепельницей на 8 тысяч окурков. В кабине одновременно смогут курить 6-7 человек.

14 января 2011 года в рижской Университетской клинической больнице имени Паула Страдыня под руководством профессора Яниса Гардовскиса впервые в истории Латвии была проведена операция по трансплантации печени.

В тот же день в Олайне голый мужчина напал на улице на случайную прохожую и нанес ее более 20 колотых и резаных ран. От полученных травм женщина скончалась.Как сообщила представитель Рижского регионального управления полиции Сигита Пилдава, мужчина внезапно выскочил из открытого окна на первом этаже дома по ул. Парка. Нападавшего удалось задержать примерно в 100 метрах от места происшествия. Им оказался мужчина 1988 года рождения. После задержания он был передан медикам и в ходе судебно-медицинской экспертизы признан невменяемым.



14 января 2010 года в центре Риги, возле Латвийской музыкальной академии, на дереве была замечена уральская сова, или длиннохвостая неясыть. Эта птица встречается в основном в восточных регионах Латвии.

В тот же день в Видземскую региональную полицию позвонил ребенок и сообщил, что на его семью напали неизвестные преступники, заперли родителей в шкафу, а его затолкали в багажник автомобиля, поэтому он не может самостоятельно передвигаться. Незамедлительно были подняты все сотрудники, а также привлечены специалисты из Риги. Розыскные мероприятия проводились в Валмиере, Алуксне и Руйиене. Однако ближе к полуночи выяснилось, что сообщение было неудачной шуткой школьника.



14 января 2009 года президент Валдис Затлерс выступил с оценкой событий, произошедших вчера в Старой Риге, и выдвинул Сейму ультиматум: если до 31 марта Сейм не примет поправки к Конституции, предусматривающие право народа инициировать роспуск парламента, то президент готов объявить референдум о роспуске Сейма.

14 января 2008 года начальника Госполиции Алдис Лиелъюксис заявил, что процессы охлаждения латвийской экономики могут стать причиной роста преступности.

14 января 2007 года в Риге бушевал ураган, который нанес Рижскому самоуправлению убытки в размере более 500 000 латов.

В тот же день авиакомпания airBaltic прекратила регулярные полеты из Риги в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты), так как спрос на этот маршрут оказался недостаточным. Первый рейс из Риги в Дубай состоялся 26 декабря 2006 года.

В тот же день полицейские муниципальной полиции Тукумса Гунтис Силиньш и Марцис Лацбергс во время дежурства о вывезли за пределы города жительницу Тукумса Эрну Хауку и оставили ее в беспомощном состоянии на морозе, несмотря на психическое состояние женщины и алкогольное опьянение, в результате чего она умерла. Тело погибшей было обнаружено 15 января. В декабре 2008 года Тукумсский районный суд приговорил бывших полицейских их к 280 часам принудительных работ.



14 января 2006 года на своем съезде объединение "Все - Латвии!" решило преобразоваться в партию. Ее важнейшей целью было объявлено обеспечение политической власти латышскому народу "на вечные времена". В программе партии говорилось, что ее цель - сделать Латвию государством, в котором латышские традиции и культура сосуществуют с сегодняшней стремительно растущей экономикой.

В тот же день латвийские автогонщики Марис Сауканс и Андрис Дамбис, узнавшие о смерти сбитого ими мальчика, решили прекратить участие в ралли Париж – Даккар.

14 января 2005 года утром автомашина Минобороны России врезалась в главные ворота посольства Латвии в Москве, причинив тем самым ущерб не менее чем на 60 000 долларов США (31 800 латов).

В тот же день стало известно, что возрасте 64 лет скончался бывший депутат Сейма Гундар Валдманис. Он вошёл в историю тем, что в 1999 году явился на заседание Сейма в шортах и майке.

14 января 2004 года комиссия Сейма по образованию, культуре и науке, при поддержке Министерства образования, одобрила поправки к закону об образовании. Согласно которым, с 1 сентября 2004 года в десятых классах русских школ нацменьшинств все предметы должны преподаваться на государственном языке. За исключением родного языка и предметов, связанных с национальной идентичностью и культурой.

В тот же день депутат парламентской комиссии по социальным и трудовым делам Андрей Клементьев сообщил, что в латвийское законодательство впервые планируется ввести норму об ответственности за сексуальные домогательства, и в дальнейшем работодатели и руководители, угрожающие своим работникам увольнением за отказ выполнять требования сексуального характера, будут преследоваться законом. А работник, который подвергается сексуальным домогательствам, будет вправе требовать компенсацию за моральный урон, размер которой установит суд. Поправки были разработаны в соответствии с требованиями законодательства ЕС.

14 января 2003 года исследования Латвийского общества фармацевтов показали, что в Латвии неженатые реже страдают гипертонией.

14 января 2002 года российские пограничники приступили к демонтажу столба Nr.1 российско-эстонской границы, установленного по ошибке на территории Латвии в 70 метрах от границы.

В тот же день газета "Огрес вестис" сообщила, что их читательница Мелита Звичайная накануне Рождества приобрела в магазине «Юмис» щуку весом немногим более килограмма, в желудке которой она позже нашла маленькую бутылку «Рижского черного бальзама». Как писала газета, бутылка была полной. Однако бывалые рыбаки этой истории не поверили, указав, что у щуки весом в килограмм слишком маленькие челюсти, чтобы она могла проглотить бутылку.

14 января 2001 года в Риге. в гостинице "Юлия" на ул. Меркеля, была найдена убитой сотрудница гостиницы 1953 года рождения. У убитой было обнаружено девять колотых ран в районе грудной клетки. Как стало известно, она была заколота во время религиозного ритуала. Николай Р. 1976 рождения, снимавший в гостинице номер, усмотрел в администраторе гостиницы сатану, поэтому принял решение провести ритуал его изгнания. Полицию на место происшествия вызвал житель расположенного напротив дома. С помощью Государственной пожарно-спасательной службы сотрудники полиции проникли в номер гостиницы, где обнаружили на полу убитую и разгуливавшего по номеру обнаженного Николая Р. В номере были найдены свечи, иконы и предметы культа. После задержания Николай Р. цитировал тексты одного из восточных религиозных учений и заявил, что избавил мир от сатаны в образе этой женщины.

В тот же день в Риге, в театре Дайлес, прошел учредительный съезд партии бывшего министра внутренних дел, бывшего члена Демократической партии «Саймниекс» и союза «Латвияс цельш» Дайниса Турлайса. Партия называлась «Наша Латвия», а сам съезд занял меньше часа.

14 января 2000 года скульптор Паулс Яунземс и архитектор Юрис Пога предложили заместителю председателя Рижской думы Андрису Аргалису прекратить работу над памятником жертвам коммунистического террора. Решение принято потому, что Яунземс и Пога чувствуют неоднозначное отношение общественности к созданию памятника. Памятник жертвам коммунистического террора планировалось установить в центре Риги, на Эспланаде.



В тот же день в Риге с Ратушной площади исчезла статуя Роланда. Его увезли, чтобы снять копию с установленного в декабре оригинала, после чего подлинник вернулся в в церковь Св. Петра.

В тот же день газета «Час» сообщила: «Премьер-министр Андрис Шкеле выразил мнение, что после того, как Латвия станет страной-участницей Евросоюза, у нас прибавится ученых. Поскольку после вступления страны в ЕС у латвийских ученых появится больше возможностей работать и учиться за рубежом. А когда умудренные евроопытом ученые мужи возвратятся на родину, то смогут повысить уровень образования в Латвии. Каким образом, Шкеле не объяснил».

14 января 1999 года Генеральная прокуратура обратилась в Рижский окружной суд с заявлением об ограничении избирательных прав для депутата Рижской думы Татьяны Жданок. В ходе проверки, проводимой департаментом защиты прав лиц и государства Генпрокуратуры, было установлено, что Жданок указала в своем заявлении, что она активно работала в коммунистической партии до 10 сентября 1991 года. Проверка была начата после получения жалобы от Латвийского объединения политически репрессированных.

14 января 1998 года депутаты Сейма, впервые собравшиеся после капитального ремонта Большого зала парламента, провели генеральную репетицию пленарного заседания, учились пользоваться новыми кнопками для голосования и микрофонами. В ремонт зала было вложено около миллиона латов.



14 января 1993 года Латвийскую Республику признала Реcпублика Гватемала - государство в Центральной Америке, крупнейшая по численности населения из центральноамериканских республик.

В тот же день родившийся в Риге российский космонавт Анатолий Соловьёв установил рекорд по количеству выходов в открытый космос за один полёт — семь раз, общей продолжительностью 35 часов 8 минут. А всего он совершил 16 выходов в открытый космос общей продолжительностью 78 часов 48 минут, что является мировым рекордом.

14 января 1992 года был подписан официальный договор об учреждении банка Parex.

14 января 1991 года командующий Прибалтийским военным округом генерал Кузьмин потребовал от Верховного Совета отменить принятые законы, противоречащие конституциям СССР и Латвийской ССР.

В тот же день корабли рыболовецкого колхоза «Узвара» — «Уделе» (капитан М.Зариньш), «Сига» (капитан И.Кайякс), «Пирита» (капитан М.Круминьш), «Зибенс» (капитан В.Лицис) и «Ундине» (капитан П.Гасиньш) из Юрмалы пришли на защиту здания Латвийского телевидения.

В тот же день на вечернем заседании Верховный Совет ЛР ратифицировал договор между ЛР и РСФСР об основах межгосударственных отношений, который Горбуновс и Ельцин подписали в Таллине предыдущей ночью.



14 января 1969 года в Государственном академическом драматическом театре Латвийской ССР состоялась премьера спектакля «Это золотое утро свободы», посвященное 50-летию советской власти в Латвии. Автор драматической композиции писатель Лаймонис Пурс создал документальное повествование о вековой борьбе латышского народа за свободу. Режиссеры — народный артист ЛССР Алфредс Янушанс, Михаил Кублинкис и Юлийс Бебрис. В роли Ленина — Янис Кубилис (слева).

14 января 1936 года правительство приняло закон об Институте истории Латвии. Это было высшее научное учреждение, подчинявшееся министру образования. Его задачей были определено исследование событий и явлений всеобщей и латвийской истории и объяснение их в духе национализма и истины. Подразделялось на четыре отдела – истории древних латышей, старой истории латышей, новой истории латышей и всеобщей истории. Директором был назначен профессор Тентелис.



14 января 1932 года Даугавпилсском районе было открыто движение по восстановленному мосту через Даугаву. Это был первый стационарный мост через эту реку, построенный в 1861-м и взорванный в 1919 году.

14 января 1925 года рижская газета "Сегодня" сообщила: "Русское Национальное Объединение в экстренном заседании 12-го января вынесло большинством 15 голосов, при трех воздержавшихся, постановление о том, что национальным театром русского меньшинства официально должна быть признана «Русская Драма», как было это течение трех с половиною лет до сего времени. 0 таковом заключении Русского Национального Объединения постановлено довести до сведения министра образования, рижской городской управы и всех трех русских депутатов Сейма".

14 января 1919 года в Риге на Эспланаде латышскими большевиками были захоронены 27 погибших за советскую власть, отчего площадь получила название "Площадь Коммунаров". Впоследствии они были перезахоронены, но памятная доска оставалась до 1991 года.

14 января 1918 года в Петрограде В.И. Ленин принял делегацию 3-го Курземского латышского стрелкового полка и пожелал стрелкам успехов в подавлении калединского мятежа.

14 января 1905 года (по старому стилю) в Риге прошли митинги студентов политехнического института. На здании института был вывешен черный флаг с надписью «Слава павшим, проклятие убийцам».

Фото - Администрация Сейма ЛР, president.lv, газеты "Час", "Вести-сегодня", "Литература ун Максла", книга "90 лет ЛР".