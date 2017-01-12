Эксклюзив |

Дэвид Килгур

Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - бывший госсекретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвид Килгур, а также адвокат по международному праву в области прав человека, старший почетный юридический советник организации "Бней-Брит, Канада" Дэвид Мэйтас.

Дэвид Мэйтас

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь! Эфир пройдет на английском языке с переводом на русский язык.

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: Национальный пресс-клуб в Вашингтоне