АНОНС: на радио Baltkom - бывший госсекретарь Канады Дэвид Килгур
Эксклюзив | 12 января 2017 года, 12:42
Дэвид Килгур
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - бывший госсекретарь Канады по Азиатско-Тихоокеанскому региону Дэвид Килгур, а также адвокат по международному праву в области прав человека, старший почетный юридический советник организации "Бней-Брит, Канада" Дэвид Мэйтас.
Дэвид Мэйтас
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь! Эфир пройдет на английском языке с переводом на русский язык.
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: Национальный пресс-клуб в Вашингтоне