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Около 250 человек ежедневно становятся жертвами нелегальной торговли органами в Китае. Об этом в эфире радио Baltkom заявил канадский политик и адвокат, бывший депутат Палаты общин Парламента Канады Дэвид Килгур, написавший вместе с Дэвидом Мэйтасом отчет о проверке утверждений об извлечении внутренних органов у последователей движения Фалуньгун в Китае.

"Примерно 250 человек ежедневно в Китае убивают ради их органов. Большинство из них являются узниками совести, никакого суда, никакого приговора по отношению к ним не было. Их просто убивают, чтобы продать их органы и кровь тем, кто может заплатить за это огромные деньги. Их просто пристреливают, как лобстера в ресторане, а органы передают богатому клиенту", - рассказал Килгур.

Он привел в пример случай, когда для покупки одной почки понадобилось восемь образцов разных доноров.

"Один мужчина отправился в Китай, чтобы приобрести почку. Он приехал в Шанхай, в самый главный госпиталь города. Они принесли ему четыре почки, и ни одна не подошла. Он вернулся домой где-то на три месяца, затем снова приехал в Китай, и ему принесли еще четыре почки, одна из которых подошла. Мы связывались с этим человеком, он чувствует себя хорошо, однако восемь человек должны были погибнуть, чтобы он получил свою почку", - сказал Килгур.

11 января Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас выступили в Мемориале им. Жаниса Липке с лекцией "Кровавая жатва - великая тайна Китая".