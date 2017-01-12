Канадский политик на Baltkom: в Китае ежедневно 250 человек пускают на органы (2)

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Эксклюзив | 12 января 2017 года, 15:43

Около 250 человек ежедневно становятся жертвами нелегальной торговли органами в Китае. Об этом в эфире радио Baltkom заявил канадский политик и адвокат, бывший депутат Палаты общин Парламента Канады Дэвид Килгур, написавший вместе с Дэвидом Мэйтасом отчет о проверке утверждений об извлечении внутренних органов у последователей движения Фалуньгун в Китае.

"Примерно 250 человек ежедневно в Китае убивают ради их органов. Большинство из них являются узниками совести, никакого суда, никакого приговора по отношению к ним не было. Их просто убивают, чтобы продать их органы и кровь тем, кто может заплатить за это огромные деньги. Их просто пристреливают, как лобстера в ресторане, а органы передают богатому клиенту", - рассказал Килгур.

Он привел в пример случай, когда для покупки одной почки понадобилось восемь образцов разных доноров.

"Один мужчина отправился в Китай, чтобы приобрести почку. Он приехал в Шанхай, в самый главный госпиталь города. Они принесли ему четыре почки, и ни одна не подошла. Он вернулся домой где-то на три месяца, затем снова приехал в Китай, и ему принесли еще четыре почки, одна из которых подошла. Мы связывались с этим человеком, он чувствует себя хорошо, однако восемь человек должны были погибнуть, чтобы он получил свою почку", - сказал Килгур.

11 января Дэвид Килгур и Дэвид Мэйтас выступили в Мемориале им. Жаниса Липке с лекцией "Кровавая жатва - великая тайна Китая".

Комментарии 2
Лёлик2 часа назад
Канадский политик на Baltkom: в Китае ежедневно 250 человек пускают на органы
+++ Ну и чего сидим , немедленно ввести санкции против Китая или слабо ???
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59381 час назад
Канадцам, а канадским политикам и подавно, надо каяться, каяться и ещё раз каятся за «Сирот Дюплесси» и прочие подобные мерзости, которые они буквально вот вчера ещё творили. И каяться лет сто. И вот когда прокаятся по самое не могу - вот тогда только пусть потихонечку начинают рассуждать про всякие мерзости во внешнем мире...
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