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единственным законным платежным средством на территории Латвии осталось евро. Закончился период параллельного обращения двух валют, когда расплачиваться можно было и в латах, и в евро, а сдачу получать только в евро.

В тот же день в магазине Maxima на улице Георга Апиня в Валмиере обвалился подвесной потолок, сообщил начальник Видземской региональной бригады Государственной пожарно–спасательной службы Янис Скрастиньш. Некий посетитель зацепил и сдернул рекламную вывеску арендатора, которая, падая, зацепилась за подвесные потолки и обвалила два декоративных квадрата. Люди, к счастью, не пострадали.

15 января 2011 года в Латвии прошёл Снежный субботник. Он проводится, чтобы очистить от снега дворы и улицы, а также помочь людям, которые не могут сделать это самостоятельно.



15 января 2010 года президент Валдис Затлерс открыл Дом Евросоюза в Риге, на бульваре Мейеровица.

В тот же день Главное таможенное управление Латвии получило официальное письмо от Федеральной таможенной службы России, в котором сообщалось об отмене усиленных проверок латвийских автоперевозчиков на границе Латвии с Россией.



В тот же день на экраны вышел новый художественный фильм режиссера Яниса Стрейчса «Наследие Рудольфа», по мотивам произведений классика латышской литературы Рудольфа Блауманиса.

В тот же день британский журнал The Economist сообщил, что НАТО приняло решение разработать план обороны стран Балтии.

15 января 2009 года премьер-министр Иварс Годманис сообщил, что в результате реорганизации правительства, в нем останется только десять министерств вместо имевшихся шестнадцати.

В тот же день рабочие обнаружили на строительной площадке здания Латвийской национальной библиотеки "Замок света" невзорвавшийся снаряд. Снаряд был обнаружен на глубине 3-4 метра. С площадки были эвакуированы все 100 работников, находившиеся в тот момент на стройке.

15 января 2008 года обвиняемый в тяжких преступлениях мэр Вентспилса Айварc Лембергс сообщил, что с 17 января объявляет голодовку в знак протеста против произвола полиции и Генпрокуратуры.

В тот же день суд Видземского предместья Риги приговорил к 100 часам принудительных работ помощника депутата Сейма от Латвийской первой партии/"Латвийского пути" Дайниса Турлайса за хулиганство — во время гей-парада в 2006 году он бросал фекалии в его участников.

В тот же день Кабинет министров одобрил разработанное Министерством здравоохранения распоряжение о переходе принадлежащих Рижской думе долей капитала клинической университетской больницы "Гайльэзерс" в собственность государства.



15 января 2007 года ночью направлявшееся в Индию кипрское судно Golden Sky село на мель примерно в пяти милях от Вентспилса. Через два месяца работ судно было снято с мели.

В тот же день германский фонд «Память, ответственность и будущее» завершил выплату в Латвии компенсаций жертвам национал-социализма и их наследникам. Было выплачено в общей сложности 22 миллиона евро.



15 января 2006 года в ходе первого визита в Южно-Африканскую Республику президент Вайра Вике-Фрейберга встретилась с президентом ЮАР Табо Мбеки.

В тот же день пресс-секретарь Банка Латвии Мартиньш Гравитис сообщил, что самыми популярными банкнотами в Латвии стали 20-латовые — на тот момент в обороте находилось 17,2 миллионов таких купюр.



В ту же ночь неизвестные вандалы сломали фонтан в Верманском парке Риги.

15 января 2005 года министр иностранных дел Латвии Артис Пабрикс сообщил о договоренности министров иностранных дел стран Балтии сформировать совместную передвижную экспозицию, посвященную оккупации Латвии, Литвы и Эстонии, с которой они планировали ознакомить общественность как на западе, так и на востоке.

15 января 2004 года Сейм в срочном порядке внес поправки в Уголовный закон, восстановив статью об ответственности за мелкие кражи, мошенничество и присвоение имущества в небольших размерах.

В тот же день Генпрокуратура России отклонила просьбу Генпрокуратуры Латвии пересмотреть решение о невыдаче лидера латвийских национал-большевиков Владимира Линдермана.

15 января 2003 года археологи обнаружили в северо-западным корпусе Рижского замка фундамент ранее неизвестной башни и решили, что это остатки построенной в 13 веке башни Святого духа.

В тот же день министр внутренних дел Марис Гулбис сообщил, что для поимки автоугонщиков и выявления маршрутов угнанных автомобилей в ближайшее время полиция начнет использовать купленные специально для этих целей автомашины, позволив угнать которые, будет выслеживать и задерживать угонщиков.

15 января 2002 года министры из объединения ТБ/ДННЛ начали ходить на заседания правительства со своими портативными компьютерами, «таким образом сделав первый шаг в реализации идеи электронного управления», заявил агентству ЛЕТА пресс-секретарь ТБ/ДННЛ Янис Кюзулис.

15 января 2001 года на совещании госсекретарей был обнародован проект концепции программы репатриации. Согласно представленным в нем данным, в период с 1995 по 2001 год путем репатриации на жительство в Латвию переселился 3 621 человек, больше всего репатриантов зарегистрировано в 1998 году, когда в Латвию из-за рубежа вернулись 826 человек.

В тот же день в Верховном суде говорили свое последнее слово члены разогнанной организации «Перконкрустс». В частности, они попросили не взыскивать с них стоимость подорванного ими памятника Освободителям.

15 января 2000 года в газете «Панорама Латвии» было опубликовано интервью с министром иностранных дел Индулисом Берзиньшем, который сказал: «В лице Владимира Путина в России появился молодой серьезный лидер, нынешние реалии России позволили ему сделать стремительную политическую карьеру, причем при поддержке общественности и многих масс-медиа».

15 января 1998 года Национальный совет по радио и телевидению рассмотрел предложение Дзинтарса Абикиса, который предложил транслировать все фильмы на языке их производства с титрами на латышском языке. Совет решил, что пока в этом нет необходимости.

15 января 1993 года правительство Латвии, после четырёхмесячного затягивания вопроса, передало России бывшее здание посольства СССР на улице Антонияс в Риге, где находилось Министерство культуры. В торжественной церемонии передачи ключей послу РФ Александру Ранниху принял участие министр культуры Раймондс Паулс.

15 января 1991 года Верховный Совет ЛР принял постановления «О государственной ценовой политике и механизме компенсации» и о восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных правилах натурализации.



В тот же день на стадионе СКА в Риге прошел митинг Интерфронта. Участвовало примерно 10 тысяч человек.

В тот же день рижский ОМОН разоружил отделение милиции «Вецмилгравис» в Риге.

15 января 1988 года в Риге прошло собрание партийно-хозяйственного актива республики, на котором рассматривались вопросы интернационального и патриотического воспитания. Открывая совещание, первый секретарь КПЛ Борис Пуго, в частности, сказал: «Могут спросить: а раньше ЦК КПСС ничего не знал о недоработках в межнациональных отношениях? Знал. Но в новом свете недостатки в интернациональном воспитании трудящихся мы увидели только в ходе перестройки...»

15 января 1944 года рано утром 400 полицейских напали на лагерь партизанского отряда М. Матулениса в Резаке, Алуксненский край. Партизанам удалось прорвать вражескую цепь и вырваться из окружения. В 1968 году на месте лагеря был открыт памятник.

15 января 1940 года в 8 часов утра в Риге в своём доме на ул. Виенибас гатве умер знаменитый латышский поэт Вилис Плудонис.



15 января 1937 года президент Карлис Улманис посетил устроенную в Рижском замке выставку археологических находок из древних латышских городищ. На выставке были представлены костяные топоры, мотыги и, в том числе, найденные в фундаменте кабака в Мадлиене 206 русских монет XIX века. «И это всё найдено в нашей земле!» — радовался президент, по сообщениям прессы.

15 января 1925 года, по сообщению прессы, в Риге были слышны взрывы со стороны левого берега Даугавы. Это на Спилвских лугах летчики бросали бомбы с аэропланов. Кроме того, в Болдерае саперы взрывали старые мины и эти взрывы тоже были слышны в городе.

15 января 1918 года в Лудзе открылся I съезд окружного совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов. Приняли участие 217 делегатов. Съезд объявил себя высшим органом власти в округе и принял решение o рабочем контроле за производством и распределением, о частичной земельной реформе и о создании рабочей милиции.

15 января 1905 года в Риге состоялись похороны студента химического отделения Политехнического института Константина Печуркина, убитого 13 января в столкновении с войсками у железнодорожного моста. В траурном шествии участвовали 35 тысяч человек, за порядком следили казаки.

15 января 1882 года швейцарский инженер Эйжен Дюпон заключил с Рижской городской управой договор об устройстве и содержании в Риге уличной конной железнодорожной линии.

15 января 1867 года в Риге начала выходить немецкая газета Zeitung fur Sladt und Land. В 1890 году была переименована в Rigasche Rundschau и выходила до 13 декабря 1939 года, закрывшись в связи с отъездом всех немцев из Латвии.

Фото - president.lv, kasjauns.lv, LETA, газета "Яунакас Зиняс".