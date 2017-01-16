16 января 2015 года депутаты Рижской думы утвердили повышение с 1 февраля тарифа на проезд в общественном транспорте до 1,15 евро и внесли поправки в соответствующие обязательные правила самоуправления. Девять депутатов думской оппозиции в голосовании по этому решению воздержались.

16 января 2014 года начальник Резекненского участка госполиции Игорь Трофимов в результате неосторожного обращения с оружием тяжело ранил себя из личного пистолета ТТ. По версии следствия, оружие выстрелило в момент, когда Трофимов запнулся, заходя в свою квартиру. В кармане у него находилось личное оружие — пистолет ТТ, и начальник полиции получил ранение в живот. По информации, подтвержденной пресс–центром госполиции, пострадавший в момент происшествия находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его крови было обнаружено 2,36 промилле алкоголя, сообщила газета «Вести Сегодня». После этого Трофимова отправили в отставку и лишили права на ношение оружия.

16 января 2013 года мэр столицы Нил Ушаков заявил, что в Рижской думе не будет установлена специальная кабина для курения за 9125 латов. «Приобретение специальной благоустроенной кабины для удобства курящих сотрудников Ратуши — чрезмерные расходы, которых Рижская дума не допустит», — сказал мэр. «Вопрос о курильщиках будем решать иначе», — добавил Ушаков.

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В тот же день время визита в Екабпилс президент Андрис Берзиньш заявил, что в Латвии намного важнее обеспечить школьников бесплатными обедами, чем бороться за бесплатные учебные материалы. Он отметил, что в нынешней социально-экономической ситуации школьный обед для многих детей является единственным полноценным приемом пищи в течение дня.



16 января 2012 года состоялось официальное открытие после реновации Рижской украинской средней школы - единственной в Балтии. Присутствовали президент Андрис Берзиньш и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Бурными аплодисментами встретили собравшиеся рижского мэра Нила Ушакова, который произнес свое поздравление на украинском языке. Реновация школы обошлась городу в 1545 809 латов.



16 января 2011 года программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков незадолго до Нового года подал в латвийское посольство в России прошение о получении вида на жительство. В Управлении по делам гражданства и миграции подтвердили, что Лужков подал заявление, и сообщили, что решение о предоставлении экс-мэру Москвы вида на жительство в Латвии должно быть принято не позднее апреля.

16 января 2010 года в числовой лотерее «Latloto 5 no 35» был выигран самый крупный за всю историю ее существования выигрыш — 110 482 лата. Так повезло участнику лотереи, угадавшему счастливую комбинацию чисел — «2, 16, 18, 24, 32», а также последнюю цифру — «8» в игре «Джокер», выиграв рекордно большое «Накопление+». Билет со счастливой комбинацией чисел участник лотереи купил в филиале Plus punkts в торговом центре Maxima на ул.Сахарова в Риге. Он заполнил шесть вариантов, потратив в общей сложности три лата.

В тот же день 308 человек проголосовали за выход города Мерсрагса из Ройской волости.

16 января 2009 года МВД призвало всех участников беспорядков 13 января добровольно явиться в полицию.



В тот же день в Риге, в Национальном театре, прошло прощание с Народным артистом СССР Карлисом Себрисом.

В тот же день из-за телефонного сообщения о готовящемся взрыве из здания Министерства обороны были эвакуированы его сотрудники.



16 января 2008 года после встречи с премьером Иваром Годманисом президент Валдис Затлерс сказал, что вопрос так называемых конвертов — денежных подношений пациентов врачам — сам по себе не разрешится. Затлерс отметил, что эти «конверты» существуют десятилетиями, и нет никаких признаков того, что проблема исчезнет сама собой. Поэтому необходимо выступить с планом действий, чтобы в течение четырех — пяти лет удалось решить эту проблему.

16 января 2007 года Латвийская хоккейная федерация подала официальную заявку на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2013 году.

В тот же день стало известно, что селекционер Андраш Фазекаш из Даукстской волости Гулбенского района решил выведенный им новый сорт винограда назвать именем президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги.



В тот же в Рижском замке была аккредитована посол Индонезии Линггавати Хаким.

16 января 2006 года Министерство обороны объявило конкурс по разработке логотипа саммита НАТО в Риге, что вызвало большой отклик у латвийских художников.

16 января 2005 года министры иностранных дел стран Балтии во время встречи в Паланге заявили, что независимо от того, на каком уровне страны Балтии будут представлены на праздновании Дня победы в Москве, Латвия, Литва и Эстония должны принять совместную декларацию, где с помощью исторических аргументов было бы обосновано их отношение к окончанию Второй мировой войны.Во время неформальной встречи министры обсудили возможность организации совместной международной выставки музеев оккупации Латвии, Эстонии и Литвы.

В тот же день из данных Управления по делам гражданства и миграции стало известно, что самому старому жителю Латвии — 111 лет, и живет он в Риге. Имя не называлось.

16 января 2004 года президент Вайра Вике-Фрейберга поддержала предложение разрешить работать директорами школ только гражданам Латвии.

В тот же день на филологическом факультете Латвийского университета открылся центр экзаменации по русскому языку. Сообщалось, что центр будет проводить оценку уровня знаний русского языка как иностранного языка, выдавать сертификаты о знании русского языка учащимся учебных заведений Латвии, а также иностранцам, живущим, учащимся или работающим в стране.

16 января 2003 года основатель и долголетний лидер Народной партии, три разa возглавлявший правительство Латвии Андрис Шкеле в свой день рождения сложил полномочия депутата Сейма.

В тот же день премьер-министр Эйнарс Репше поручил министрам иностранных дел и обороны разработать возможные варианты латвийской поддержки США и НАТО в случае обострения иракского кризиса.

16 января 2002 года президент Вайра Вике-Фрейберга и премьер Андрис Берзиньш подписали совместный указ о создании Комиссии по государственному языку. Задачей комиссии было объявлено обеспечение защиты латышского языка и проведение дискуссий по проблемам так называемых малых языков. Председателем комиссии была назначена поэтесса Мара Залите.



В тот же день в Риге был закрыт супермаркет Krasta centrs. Он проработал всего полгода — c июня 2001 года. Официальная причина закрытия — реконструкция.

16 января 2001 года в Регистр предприятий Латвии было занесено АО Rigas vagonbuves rupnica (Рижский вагоностроительный завод), которое занималось производством железнодорожного и трамвайного локомотивного и подвижного состава.

В тот же день Регистр предприятий начал регистрировать также политические партии и профсоюзы. Ранее этот делал Департамент общественных и религиозных дел Министерства юстиции. На тот момент в Латвии насчитывалось 69 политических партий и 119 профсоюзов.

16 января 1998 года в газете «Неаткарига» был опубликован считавшийся секретным план государственной обороны. План предполагал отражение нападения на Латвию с трех направлений: из России в районе Алуксне, из Белоруссии и с запада в районе Лиепаи — со стороны Калининграда.



16 января 1996 года на Рижской фондовой бирже начались торги акциями «Унибанка». Акции стали самыми продаваемыми в Риге и продавались до марта 2001 года, когда банк купили шведы.

В тот же день в Вашингтоне, в Белом доме, президентом США Клинтоном и главами трех Балтийских стран была подписана Американо-балтийская хартия, в которой США объявили о «реальной, глубокой и постоянной заинтересованности» (a real, profound and enduring interest) в судьбе Прибалтики.

16 января 1991 года в Вецмиогрависе был убит шофер Робертс Мурниекс — первая жертва рижского ОМОНа.

В тот же день рижские омоновцы разоружили местный филиал Минской высшей школы милиции, откуда вынесли 42 автомата, 215 пистолетов, пять пулеметов, четыре снайперские винтовки, два гранатомета и боеприпасы.

16 января 1962 года в Риге открылся V съезд Союза советских композиторов Латвии.

16 января 1958 года в Апе родился Андрис Шкеле.

16 января 1948 года в Риге родился Анатолий Соловьёв, будущий советский и российский космонавт, рекордсмен по суммарной продолжительности работы в открытом космосе (82 часа 22 минуты).

16 января 1945 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в составе Псковской области был образован Пыталовский район с центром в городе Пыталово — бывшем латвийском Абрене.

16 января 1940 года ночью в Латвии были установлены температурные рекорды. В Риге было отмечена температура воздуха 31,2 градуса мороза. В Ропажи — 43,5, в Инчукалнсе — 42, на Гайзинькалнсе −38,5, в Крустпилсе — 38, Руйене — 36,8, в Даугавпилсе — 37, 6, в Лиепае — 26,6 и в Вентспилсе — 24,9.

В тот же день стало известно, что министр внутренних дел Корнелийс Вейтманис сменил свою фамилию на более латышскую — Вейдниекс.

16 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «Вчера либавской уголовной полицией арестован мужчина, который на прошлой неделе, встретив на улице трёх девочек, повел их в баню, где приказал им раздеться и помыть ему спину. В полиции арестованный оказался курьером окружного суда, 25-летним Яном Мейером, который заявил, что в настоящее время он пишет роман и для приобретения впечатлений пригласил девочек в баню, где приказал вымыть ему спину, а после этого заставил всех троих плавать в ванне Дело передано суду».

Фото - president.lv, firenet.lv, nra.lv, РИА-Новости.