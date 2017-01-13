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По итогам голосования читателей портала Mixnews главным событием 2016 года в латвийской политике и обществе стали поправки о лояльности учителей (54.1%).

Второе место занимает отставка и поиски главы СГД (22.13%).

Третью позицию занимает "Утверждение Кабинета министров Мариса Кучинскиса" (13.11%).

Четвертое место -- подсчет ущерба от оккупации (5.74%).

И самым менее важным событием в латвийской политике и обществе стал переезд президента в Рижский замок (4.92%).