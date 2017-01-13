Итоги 2016 от Mixnews: главное событие в политике и обществе
Эксклюзив | 13 января 2017 года, 14:37
По итогам голосования читателей портала Mixnews главным событием 2016 года в латвийской политике и обществе стали поправки о лояльности учителей (54.1%).
Второе место занимает отставка и поиски главы СГД (22.13%).
Третью позицию занимает "Утверждение Кабинета министров Мариса Кучинскиса" (13.11%).
Четвертое место -- подсчет ущерба от оккупации (5.74%).
И самым менее важным событием в латвийской политике и обществе стал переезд президента в Рижский замок (4.92%).