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Отставка мэра Юрмалы Гатиса Труксниса свидетельствует о том, что он достаточно серьезно думает о следующих выборах в самоуправление, и уход с должности - очень удачный маневр. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог Филипп Раевский.

"Я думаю, что он принял правильное решение. Насколько я знаю, у него хороший рейтинг и поддержка общества в Юрмале у него есть. Исторически в Латвии любят политиков, которые уходят в отставку, они имеют более успешные результаты, чем те, которые держатся за кресло и никак не могут уйти. Поэтому я думаю, что это удачный предвыборный маневр, который даст ему плюсы. Думаю, что Трукснис будет баллотироваться снова, и его нынешний уход - ясный сигнал", - сказал Раевский.

Как уже сообщалось, председатель Юрмальской думы Гатис Трукснис решил покинуть свой пост. На место Труксниса планируется назначить Риту Спроге, которая до этого исполняла обязанности мэра.