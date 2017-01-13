Минздрав отверг упреки: лечение "силой мысли" применяют во многих странах ЕС (11)

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Эксклюзив | 13 января 2017 года, 20:41

Гомеопатия и антропософия являются официально признанными методами лечения в ЕС, поэтому люди не должны относиться к этому негативно. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала руководитель департамента фармации Министерства здравоохранения Диана Арая.

"Гомеопатия являет официальным направлением медицины. Может представление у людей другое, но у нас есть врачи-гомеопаты, которые учатcя, получают образование. Об этом не стоит беспокоиться. Антропософия является западным течением, но сами медикаменты и технологии основываются на гомеопатии. Чтобы уменьшить беспокойство отмечу, что гомеопатические и антропософические медикаменты включены в директиву ЕС. Поэтому, стоит уменьшить негативное отношение, так как это действительно официальная медицина", - отметила она.

Напомним, Министерство здравоохранения (МЗ) разработало проект плана по улучшению услуг здравоохранения в сфере онкологии на предстоящие три года (2017-2020), в рамках которого будут оценены возможности применения к раковым больным лечения гомеопатией и антропософской медициной - так называемой нетрадиционной медициной или, как ее еще называют, "медициной будущего". На эту инициативу могут быть выделены миллионы евро.

Комментарии 11
пенсионерка2 часа назад
Очень много лет назад моя сороколетняя подруга лечились нетрадиционной медициной,гомеопатия,когда ей привезли в больницу в последней стадии врачи её ужасно за это ругали,увы... она умерла,а мы её подруги на всю жизнь это запомнили и если что сразу к врачам,пусть там лечаться как хотят а нам нечего впаривать, только найдите деньги для достойной оплаты труда медиков
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РадоМир2 часа назад
И питание Солнцем тоже-)-)-)
А Министр почему-то только бородавки удаляет как Коррупционер,пользуясь положение служебным плюя на закон
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Крик1 час назад
Не лечат никого, что за чушь??? Если вы открыли докторат шерлотанов и ищите простодушных и доверчивых и впариваете им что всё будет ОК, то это (ничего) для ищущего человека. Вылечите острую зубную а лучше ушную боль волей мысли???
Человек иногда помогает себе сам, веруя в выздоровление, но практикующие в этом "врачи-лодыри" - обыкновенные шерлотаны.
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