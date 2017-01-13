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Гомеопатия и антропософия являются официально признанными методами лечения в ЕС, поэтому люди не должны относиться к этому негативно. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала руководитель департамента фармации Министерства здравоохранения Диана Арая.

"Гомеопатия являет официальным направлением медицины. Может представление у людей другое, но у нас есть врачи-гомеопаты, которые учатcя, получают образование. Об этом не стоит беспокоиться. Антропософия является западным течением, но сами медикаменты и технологии основываются на гомеопатии. Чтобы уменьшить беспокойство отмечу, что гомеопатические и антропософические медикаменты включены в директиву ЕС. Поэтому, стоит уменьшить негативное отношение, так как это действительно официальная медицина", - отметила она.

Напомним, Министерство здравоохранения (МЗ) разработало проект плана по улучшению услуг здравоохранения в сфере онкологии на предстоящие три года (2017-2020), в рамках которого будут оценены возможности применения к раковым больным лечения гомеопатией и антропософской медициной - так называемой нетрадиционной медициной или, как ее еще называют, "медициной будущего". На эту инициативу могут быть выделены миллионы евро.