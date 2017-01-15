Эксклюзив |

Латвия не удалось окончательно избавиться от ярлыка "прачечной". Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экс-президент Латвийской ассоциации коммерческих банков, член правления компании Latvenergo Мартиньш Бичевскис.

"Для того, чтобы поменять сложившийся образ Латвии в мире необходимо много лет. Мы сделали очень много хороших вещей, чтобы пойти по правильному пути, но удастся ли нам доказать себе и другим – покажет время. Есть какое-то представление о стране. Чтобы поменять этот образ в голове других – надо очень много времени", - сказал он.

Напомним, за последний год Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не раз штрафовала крупные латвийские банки на миллионы евро за то, что те заключали сделки высокого риска, которые не соответствуют нормативам.