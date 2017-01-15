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Каждый день на дорогах Латвии выявляется около 20 машин, которые могут быть опасны для водителя и окружающих из-за своего плохого технического состояния. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

"Сейчас мы обсуждаем, чтобы новые машины, возраст которых не превышает 5 лет, могли проходить техосмотр раз в два года. Но мы очень аккуратно относимся к этой инициативе. Неисправная машина может стать оружием. Очень много автомобилей, у которых тормоза находятся в очень плохом состоянии. Каждый день в Латвии выявляется около 20 машин, которым вообще нельзя находиться на дорогах", - отметил он.

По его словам, даже у новых машин существует много рисков.

"То, что у машины есть гарантия, никак не влияет на безопасность. Например, шины. По гарантии вам их никто менять не будет. А если мы будет проходить техосмотр раз в пять лет, то с какими колесами мы будет ездить?", - подчеркивает член правления CSDD.

Как ранее заявил заместитель председателя парламентской комиссии по народному хозяйству Ингмар Лидака, возможно, новым автомашинам первые четыре года можно будет проходить техосмотр раз в два года.

В четверг Комиссия рассматривала инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, которую подписали более 11 тыс. человек.

Комиссия поручила Министерству сообщения до 1 марта подготовить необходимые изменения в законодательных актах, чтобы новые автомашины проходили техосмотр по принципу ''2+2+1''.