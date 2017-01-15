CSDD: неисправная машина может стать оружием (10)

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Эксклюзив | 15 января 2017 года, 18:37

Каждый день на дорогах Латвии выявляется около 20 машин, которые могут быть опасны для водителя и окружающих из-за своего плохого технического состояния. Об этом радио Baltkom рассказал член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.

"Сейчас мы обсуждаем, чтобы новые машины, возраст которых не превышает 5 лет, могли проходить техосмотр раз в два года. Но мы очень аккуратно относимся к этой инициативе. Неисправная машина может стать оружием. Очень много автомобилей, у которых тормоза находятся в очень плохом состоянии. Каждый день в Латвии выявляется около 20 машин, которым вообще нельзя находиться на дорогах", - отметил он.

По его словам, даже у новых машин существует много рисков.

"То, что у машины есть гарантия, никак не влияет на безопасность. Например, шины. По гарантии вам их никто менять не будет. А если мы будет проходить техосмотр раз в пять лет, то с какими колесами мы будет ездить?", - подчеркивает член правления CSDD.

Как ранее заявил заместитель председателя парламентской комиссии по народному хозяйству Ингмар Лидака, возможно, новым автомашинам первые четыре года можно будет проходить техосмотр раз в два года.

В четверг Комиссия рассматривала инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, которую подписали более 11 тыс. человек.

Комиссия поручила Министерству сообщения до 1 марта подготовить необходимые изменения в законодательных актах, чтобы новые автомашины проходили техосмотр по принципу ''2+2+1''.

Комментарии 10
Чеслав1 час назад
Ага, скотская машина csdd зарабатывает на "неисправных" машинах...
3
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Крик1 час назад
Для того что бы они могли свободно залезать в дорожный налог каждый год, они пригласят для этого любого "эксперта", где нам всем предложат либо пересесть на всё новое, что не возможно, либо вот так как он будет пугать нас неуправляемыми шестирёнками, что уже очевидно.
Они постоянно пересчитывают деньги в наших корманах, задолбало.
1
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Artjom Zenkov1 час назад
От таких дорог точно
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