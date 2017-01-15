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Некоторые кандидаты в мэры Риги на предстоящих летом муниципальных выборах свое главной целью видят победу над нынешним градоначальником Нилом Ушаковым, но не думают о том, что будут делать дальше. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал сопредседатель Латвийской Зеленой партии, экс-кандидат на пост мэра Риги Виестурс Силениекс.

"Я ненавижу формулировку "убрать Ушакова". А дальше какие цели? Что ты будешь делать потом? Как будешь улучшать жизнь в Риге? Так делала партия Затлерса, когда их главной целью было убрать олигархов. А потом плана не было. В том правительстве не было "зеленых" и крестьян, олигархов не было. А что потом? Они сели за стол и не смогли придумать другую идею. Потому что вопрос был исчерпан. Это самое тупое, что можно предлагать, это кого-то "убрать"", - считает Силениекс.

По его словам, кандидаты должны соревноваться по программам и предложениям для города.

"Мне представляется такая карикатура: большой стадион с дорожками, на каждой свой кандидат, а Ушаков – большой слон. И есть кандидаты, которые стоят не на своих дорожках, а вцепились в задние ноги слона-Ушакова. И, получается, что они идут за ним, а не соревнуются друг с другом. А соревнование должно проходить между программами, предложениями", - отметил Силениекс.

Напомним, имя сопредседателя Латвийской Зеленой партии ранее звучало среди возможных на должность мэра Риги от СЗК. Тем временем Рижское отделение Латвийской Зеленой партии (ЛЗП) решило поддержать в качестве кандидата на должность председателя Рижской думы от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Эдгара Таварса.

13 января Силениекс принял решение снять свою кандидатуру на должность мэра Риги.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.