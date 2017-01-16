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У пилотов всегда есть запасной вариант для посадки самолета. Об этом радио Baltkom рассказал эксперт Агентства гражданской авиации Латвии, пилот Игорь Бессмертный, комментируя новость о том, что самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании ACT Airlines, выполнявший рейс из Гонконга в Стамбул с промежуточной посадкой в Бишкеке, упал при заходе на посадку в условиях густого тумана.

"Командир корабля изучает погоду в пункте назначения, а также на одном или двух запасных аэродромах. если погода сложная, как было сегодня в Бишкек, то командир выбирает себе запасные аэродромы, а при начале снижения уточняет погодные условия. Если погодные условия не подходящие, то у экипажа готов запасной план и самолет уходит на запасной аэродром", - рассказал пилот.

По словам эксперта Агентства гражданской авиации Латвии, погодные условия в Бишкеке действительно были очень сложными для посадки.

"Самолет заходил на посадку при обледенении и густом тумане. Видимость была около 300 метров. Этот тип самолета может выполнять посаду при таких условиях, но необходима определенная подготовка экипажа", - отметил он.

Бессмертный отметил, что пока рано делать окончательные выводы о причине катастрофы.

"Пока надо избежать оценок, ведь возможно, что на борту происходила какая-то сопутствующая ситуация, а не только плохая погода", - сказал он.

Как ранее писал Mixnews.lv, борт турецкой частной авиакомпании ACT Airlines, следовавший авиарейсом Гонконг — Бишкек — Стамбул, разбился, когда заходил на посадку в киргизский аэропорт Манас. Лайнер рухнул на дачный поселок. Число жертв составило не менее 37 человек.