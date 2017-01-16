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Количество туристов из России в Риге значительно выросло по сравнению с 2014 и 2015 годами. Об этом радио Baltkom сообщила председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

«В целом по сравнению с 2009 годом количество туристов в Риге увеличилось в три раза. Это очень много. Сейчас к нам за год приезжают более миллиона туристов. Раньше больше всего людей приезжало из России, но когда там наступил кризис, в 2014 году, то количество резко упало, примерно на 40%. Сейчас эти туристы возвращаются обратно. На первом месте сейчас туристы из Германии, россияне – на втором месте. За ними идут наши соседи: эстонцы, литовцы, финны. Есть, конечно, и экзотические туристы, из Японии, Кореи, Китая и Америки, но больше все-таки соседей», - рассказала Ермоловича.

Добавим, как ранее сообщили в бюро, в праздничные выходные с 24 декабря по 1 января Рижские центры туристической информации посетили на 17% туристов больше, чем в прошлом году. Больше всего посетителей было из России.