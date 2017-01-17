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в Латвийской Национальной опере состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Риенци. Величие и падение», перед которой президент Андрис Берзиньш официально открыл год культурной столицы Европы в Риге.



В тот же день в Риге, в районе Иманта, было отмечено первое нападение маньяка, известного как «имантский педофил».



17 января 2013 года Сейм избрал на должность госконтролера члена совета Госконтроля Элиту Круминю. Такое решение было принято, несмотря на высказанные рядом политиков и юристов сомнения в том, что Круминя может занимать должность в совете Госконтроля третий срок подряд. На эту должность ее выдвинули Партия реформ и Национальное объединение. Вторым кандидатом была выдвинутая "Единством" Ивета Рутковска. За Круминю проголосовали 66 депутатов, против были 19. Рутковску поддержали 18 депутатов, против были 67.

17 января 2012 года ночью холоднее всего было в Руцаве, где температура воздуха ночью опустилась до -12 градусов, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии. 11 градусов мороза было в Бауске, -10 в Елгаве и Павилосте, -5 градусов в Риге.

17 января 2011 года министр внутренних дел Линда Мурниеце постановила включить бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в список нежелательных для Латвии лиц. Как сообщила пресс-секретарь министра Гунта Скребеле, такое решение Мурниеце приняла на основании информации от органов безопасности.



В тот же день на сайте посольства США в Латвии наряду с латышским и английским появился русский раздел.

17 января 2010 года в Риге произошла попытка ограбления магазина Maxima на улице Илукстес 24а. В магазин зашли двое мужчин и угрожая предметом, похожим на пистолет, попытались ограбить кассу магазина. Работники магазина отреагировали очень быстро, и сразу нажали тревожную кнопку, поэтому полицейские прибыли на место происшествия в кратчайшие сроки. Сообразив, что полиция уже получила вызов, грабители отказались от своих замыслов и скрылись до приезда работников полиции. Никто не пострадал. Министр внутренних дел Линда Мурниеце признала, что подобных нападений на магазин в дневное время не было уже давно и это свидетельствует о том, что у грабителей была "абсолютно безвыходная ситуация".

В тот же день посол Латвии при НАТО Янис Эйхманис сообщил, что странам Балтии удалось убедить НАТО в том, что в покупке этими странами новых самолетов нет необходимости. Он также рассказал, что достигнуто соглашение о продлении патрулирования воздушного пространства самолётами НАТО до 2014 года.



17 января 2009 года в лондонской церкви святых Анны и Агнессы состоялась церемонии консекрации (посвящения) первой женщины-епископа за всю историю лютеранской церкви. Это была латышка Яна Ерума-Гринберга (на фото).



В тот же день в Риге полиция, готовясь к возможным несанкционированным протестам, перекрыла подступы к зданию Сейма.

17 января 2008 года обвиняемый в тяжких преступлениях мэр Вентспилса Айварc Лембергс объявил, что принял во внимание рекомендации медиков и отменил голодовку.

В тот же день египетские эксперты и министерство культуры утвердили разработанный латвийской научной экспедицией проект укрепления пирамиды фараона Джосера.



17 января 2007 года Служба береговой охраны совместно с другими ответственными ведомствами начала операцию по спасению севшего на мель возле Вентспилса кипрского сухогруза Golden Sky, на борту которого находилось 25 000 тонн минеральных удобрений, 446 тонн мазута и 45 тонн дизельного топлива.

В тот же день парламентская комиссия по иностранным делам одобрила внесение в Сейм подготовленного правительством законопроекта, уполномочивающего его подписать парафированный 7 августа 1997 года договор о границе с Россией.

17 января 2006 года Еврокомиссия выступила с заявлением о том, что после введения общеевропейской валюты на банкнотах и монетах в Латвии ее название должно употребляться как euro, а не eiro. "Речь идет о том, что евромонеты и евробанкноты должны быть узнаваемыми и их аутентичность не должна вызывать сомнений", подчеркнула представитель Еврокомиссии Амелия Торрес. Как сообщалось, правительство Латвии 3 января того же ода постановило, что на латышском языке общеевропейская валюта будет называться eiro.

17 января 2005 года Общественное Латвийское телевидение (LTV) сообщило, что в конце января прекратит показ информационно-развлекательной передачи на русском языке "Утро-7", которая не оправдала возлагавшихся на нее надежд и принесла только убытки.

17 января 2004 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, исправляющие юридическую ошибку, из-за которой с 1 января не была предусмотрена уголовная ответственность для мелких воришек и мошенников, присвоивших имущество на сумму менее 80 латов.

В тот же день в 19:30 в Лимбажском районе на шоссе - Балтэзерс - Айнажи автомашина Mercedes Benz, за рулем которой находился 61-летний водитель, врезалась в стадо диких свиней и задавила четырех кабанов. Водитель в этом дорожно-транспортном происшествии не пострадал, но машина получила значительные повреждения.

17 января 2003 года центр Симона Визенталя опубликовал в латвийской прессе объявление, в котором предлагает вознаграждение в 10 000 долларов США (примерно 6000 латов) за предоставление информации, которая "способствовала бы суду над нацистскими преступниками и их наказанию".

В тот же день министр МВД Марис Гулбис и мэр Риги Гундарс Боярс, обсуждая вопрос о рижской "улице красных фонарей", пришли к решению, что наиболее подходящим местом для этого в Риге является улица Александра Чака.

17 января 2002 года в полку охраны МВД командование обнаружило факт неуставных отношений. С травмами в результате физического воздействия в больнице оказались два военнослужащих полка охраны. Причиной неуставных отношений в полку на сей раз были деньги.

17 января 2000 года политолог Артис Пабрикс писал в газете Diena: «Участие неграждан в местных советах позволило бы им участвовать и в решении местных проблем, тем самым не отчуждаясь от государства, но в то же время и не определяя решение проблем национального и государственного масштаба, что является прерогативой граждан... Но неоспоримо, что этого пугаются многие латышские националисты».

В тот же день известный режиссер культурных программ Мара Лагздыня приступила к исполнению обязанностей советника президента по культуре, а 20 января (уже на четвертый день) ей было вручено уведомление об отставке. Эта была самая стремительная отставка в современной латвийской истории.

17 января 1998 года в рижской гостинице Ridzene инициативная группа заявила о намерении создать Новую партию. Документ о её создании подписали 64 человека, среди которых был весьма известные люди: Янис Аболтиньш, Ивар Амолиньш, Сильвия Дреймане, Инт Калниньш, Эдгар Майшелис, Рем Разумс, Илзе Саулите, Ксения Загоровская, Янис Заржецкис, Раймонд Паулс. По словам лидера партии Айнарса Шлессерса, «в нашу партию придут люди, которые еще не были в политике». Именно этим Новая партия будет отличаться от других политических движений.



17 января 1997 года Латвия установила дипломатические отношения с 115-м государством по счету. Это оказалась Республика Гвинея.



17 января 1953 года Президиум Верховного Совета Латвийской ССР своим указом утвердил новый флаг Латвийской ССР и его описание. Это было полотнище с пятью горизонтально размещенными цветными полосами: сверху красная, занимавшая две трети флага, а остальную треть занимали две белых и две синих волнистых полосы, изображавшие море. В левом верхнем углу размещался золотой серп с таким же молотом, а над ними - красная пятиконечная звезда в золотой окантовке.

17 января 1941 года правительствами СССР и Германии было подписано коммюнике о достигнутом единстве по вопросу о добровольном переселении в Германию лиц немецкой национальности с территории Латвийской и Эстонской ССР. Было указано, что 21 января в городах Латвии начинается регистрация всех желающих переселиться.



17 января 1938 года по маршруту Рига-Крустпилс состоялась проверочная поездка первого скорого поезда. Локомотив промчался со скоростью 105 километров в час.

В тот же день газета «Ритс» писала: «Президент страны К. Улманис, идя навстречу намерению православной церкви издать новые книги для богослужения на латышском языке, пожертвовал для этой цели 3000 латов. В честь этого события вчера в кафедральном соборе, после божественной литургии, состоялось торжественное богослужение, посвящённое благодарности президенту и правительству, под руководством митрополита Августина».

17 января 1929 года Бастионный бульвар в Риге был первый раз переименован в бульвар Мейеровица.

17 января 1926 года в Лудзе родился Герц Франк, будущий выдающийся кинодокументалист.

17 января 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «Шведское посольство сообщает, что шведский (а не датский) подданный, директор Генрик Бехсгефт, в целях демонстрирования перед латышским почтово-телеграфным управлением ввёз из Франции небольшой, предназначенный для принятия концертов тип радиоаппарата.Кроме того, шведский посланник заявляет, что он знает г. Бехсгефта уже два года и считает невозможным, чтобы упомянутый ввёз аппарат в целях шпионажа. Дополнительно сообщают, что радиоаппарат был установлен с ведома уголовной и сыскной полиции, а также почтово-телеграфного управления; отсюда ясно, что возможность злоупотреблений была исключена».

17 января 1918 года (по старому стилю) в Петрограде Латвийский Национальный совет собрался на вторую сессию и провозгласил: «Опираясь на провозглашенное во всем мире праве народов на самоопределение, Латвийский Временный Национальный cовет: 1) считает, что Латвия должна быть независимой демократической республикой, объединяющей Курземе, Видземе и Латгале; 2) протестует против любой попытки деления Латвии, особо подчеркивая, что первейшим требованием латышского народа является территориальное и этнографическое единство Латвии; 3) протестует против любой попытки заключения мирного договора, который нарушает принцип народов на самоопределение и, наконец, 4) осуждает извращение воли народа под давлением оккупации и условий войны».

17 января 1906 года четыре латышских боевика во главе с Екабом Дубелштейном напали на здание тайной полиции в Риге и освободили шестерых арестованных товарищей.

17 января 1905 года в Риге состоялись торжественные похороны рядового учебного унтер-офицерского батальона Леонтия Адамчука, убитого во время подавления массовых беспорядков 13 января. Гроб покойного на военное кладбище сопровождали и. д. командира 20-го армейского корпуса генерал фон Поппен. На гроб были возложены венки от войск и полиции.

Фото - mixnews.lv, Сейм ЛР, riga.usembassy.gov, Википедия, газета "Час", журнал "Атпута", lelb.lv.