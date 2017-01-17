Профессор Вике-Фрейберге: не надо играть на чувствах народа! (+ОПРОС) (3)
Ситуация со взаимными обвинениями общества и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги неприглядна и неприятна. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила профессор, политолог Илга Крейтусе.
Она напомнила, что Латвия - страна высокой культуры, и особо почтительного отношения к местам захоронения.
"Ситуация неприемлема, потому что она пыталась скрыть от людей данный факт. Думаю, если бы все было сделано в открытую, то никто бы не возразил. Вопрос и в том, насколько экс-президент поступила правомерно. Первое ее обращение к народу - я еще могу объяснить эмоциями, но это второе обращение. Не надо играть на чувствах народа! Теперь пусть всем этим занимается Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, расследует дело", - считает профессор.
Крейтусе отметила, что важно не место, где похоронен человек, а отношение с нему.
Напомним, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая недавно попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после того, как при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, в социальной сети Facebook пожаловалась на "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, а также заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.
По словам Вике-Фрейберги, "на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека".
Вторым вариантом захоронения может стать кремация.
Как ни крути, не в порядке у неё с головой. Ведь вздумать сжечь себя и прах развеять по ветру - над своей деревней, как она хотела, дабы восстать в виде цветочков-лютиков - да такое раньше применялось только к величайшим преступникам, колдунам и вампирам. Правда, все три категории к ней на диво подходят.....но у деревни еще спросить надо, хотят ли. Не знаю, как цветочки-лютики, а неистребимой снытью и крапивой вся округа зарастет точно.