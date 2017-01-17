Профессор Вике-Фрейберге: не надо играть на чувствах народа! (+ОПРОС) (3)

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Эксклюзив | 17 января 2017 года, 14:11

Ситуация со взаимными обвинениями общества и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги неприглядна и неприятна. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила профессор, политолог Илга Крейтусе.

Она напомнила, что Латвия - страна высокой культуры, и особо почтительного отношения к местам захоронения.

"Ситуация неприемлема, потому что она пыталась скрыть от людей данный факт. Думаю, если бы все было сделано в открытую, то никто бы не возразил. Вопрос и в том, насколько экс-президент поступила правомерно. Первое ее обращение к народу - я еще могу объяснить эмоциями, но это второе обращение. Не надо играть на чувствах народа! Теперь пусть всем этим занимается Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, расследует дело", - считает профессор.

Крейтусе отметила, что важно не место, где похоронен человек, а отношение с нему.

Напомним, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая недавно попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после того, как при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, в социальной сети Facebook пожаловалась на "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, а также заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

По словам Вике-Фрейберги, "на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека".

Вторым вариантом захоронения может стать кремация.

Комментарии 3
леший15 минут назад
А-давайте--говорить правду!!!---вот одна проститутка уговаривает другую проститутку говорить, правильные слова-----А давайте МЫ ИХ вместе пошлём НАхуй-----вот такая вот ПРАВДА!!!
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ПЛ16 минут назад
Вобла Водка-Стерва Фрейберга за ранее себя похоронить решила? Дак поможем всем народом! Охрану на могиле после её смерти тоже на пожизненно выставят, чтоб народ нужду не ходил справлять на её могилу?! Старой Вобле место в Канадских дремучих лесах а не на кладбище жителей Латвии.
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Все правильно.3 минуты назад
Разнылась вобла....то стряслось, другое, третье....да хоть пятое - это не повод законы под себя менять.
Как ни крути, не в порядке у неё с головой. Ведь вздумать сжечь себя и прах развеять по ветру - над своей деревней, как она хотела, дабы восстать в виде цветочков-лютиков - да такое раньше применялось только к величайшим преступникам, колдунам и вампирам. Правда, все три категории к ней на диво подходят.....но у деревни еще спросить надо, хотят ли. Не знаю, как цветочки-лютики, а неистребимой снытью и крапивой вся округа зарастет точно.
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