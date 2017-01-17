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Ситуация со взаимными обвинениями общества и бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги неприглядна и неприятна. Такое мнение в интервью радио Baltkom выразила профессор, политолог Илга Крейтусе.

Она напомнила, что Латвия - страна высокой культуры, и особо почтительного отношения к местам захоронения.

"Ситуация неприемлема, потому что она пыталась скрыть от людей данный факт. Думаю, если бы все было сделано в открытую, то никто бы не возразил. Вопрос и в том, насколько экс-президент поступила правомерно. Первое ее обращение к народу - я еще могу объяснить эмоциями, но это второе обращение. Не надо играть на чувствах народа! Теперь пусть всем этим занимается Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, расследует дело", - считает профессор.

Крейтусе отметила, что важно не место, где похоронен человек, а отношение с нему.

Напомним, бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, которая недавно попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) после того, как при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Рижском первом лесном кладбище, в социальной сети Facebook пожаловалась на "ненависть, злобу и завистливость" со стороны латвийского народа, а также заявила, что после произошедших событий было бы лучше, если бы ее похоронили в Канаде или подвергли кремации.

По словам Вике-Фрейберги, "на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека".

Вторым вариантом захоронения может стать кремация.