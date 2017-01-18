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утром президент Раймондс Вейонис был доставлен в Клинику токсикологии и сепсиса Рижской Восточной клинической университетской больницы "Гайльэзерс". Врачи выявили у него септическую инфекцию. Президент вернулся к своим обязанностям 30 марта. Это был первый случай длительной госпитализации действующего президента в истории Латвии.

В тот же день был официально расторгнут брак экс-президента Латвии, 71-летнего Андриса Берзиньша и его супруги, 42-летнего врача-эндокринолога Даце Сейсумы.



В тот же день подкомиссия Сейма по спорту с трибуны парламента поддержала баскетболиста Кристапса Порзиньгиса, претендовавшего на участие в матче звезд НБА в Торонто 14 февраля. До сих пор это не удавалось ни одному европейскому баскетболисту. Порзиньгис занимал 9-е место в голосовании, чтобы попасть в состав, ему нужно было войти в тройку лучших. Но не хватило 93 000 голосов.



18 января 2015 года в Ирбенском проливе столкнулись два грузовых судна - Maersk Etienne(Дания) и танкер Coral Opal (Панама).



18 января 2014 года в Риге во время акции «Книжный путь» («Цепочка друзей книг») из старого здания Латвийской национальной библиотеки в новое — «Замок света» — было перенесено почти 2 тысячи книг. Книги из старого в новое здание библиотеки передавались по живой цепочке через Верманский сад, Вецригу и Каменный мост. Первая книга была передана в «Замок света» через час. Ею стала библия на латышском языке, изданная в 1825 году. Последняя книга пересекла порог «Замка света» в 16.32. В целом в акции приняли участие более 14 тысяч человек.

В тот же день cъезд партии «За права человека в единой Латвии» утвердил ее новое название — Русский союз Латвии. За это название проголосовали 60 из 90 делегатов. Два других варианта — «Русский выбор» и «Народный выбор» — получили меньше голосов.

18 января 2013 года Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии сообщил, что с возвращением морозов на реках Латвии началось образование льда, и его толщина достигает местами 30 см. Толщина льда на Даугаве составляла от 15 до 28 см, на Гауе - 22-28 см.

В тот же день европейское статистическое бюро Eurostat сообщило: Латвии в глубокой бедности живут 30,9% населения, что являлось вторым по величине показателем среди стран ЕС.Еще больше очень бедных людей жило только в Болгарии - 43,6%.

18 января 2012 года Центральное статистическое управление обнародовало предварительные данные переписи населения, согласно которым 1 марта 2011 года численность населения Латвии составляла 2 067 887 человек. С предыдущей переписи в 2000 году численность населения страны уменьшилась на 13%, или примерно 309 тысяч человек.

18 января 2011 года министр внутренних дел Линда Мурниеце после встречи с президентом Валдисом Затлерсом заявила, что бывший мэр Москвы Юрий Лужков включен в список нежелательных для Латвии лиц, так как не любит эту страну и враждебно настроен по отношению к ней. Она указала, что после высказываний Лужкова о Латвии его желание выбрать ее местом для проживания вызывает только удивление. Министр сообщила, что информация о частных планах Лужкова у правоохранительных органов была уже ранее и 20 апреля должна была завершиться ее проверка, однако она приняла решение включить бывшего мэра в список нежелательных лиц до ее окончания. В тот же день стало известно, что австралийский латыш Юрис Граудиньш завещал Музею оккупации Латвии 250 000 австралийских долларов (около 130 000 латов). По словам представителя музея Яниса Эрно, это было самое крупное пожертвование в истории музея.

В тот же день стало известно, что бывший министр финансов и основатель партии Jaunais laiks Эйнарс Репше создал Фонд искусственного интеллекта.

18 января 2010 года лидер "Гражданского союза" Гиртс Валдис Кристовскис сообщил, что намерен отказаться от пособия Европарламента для бывших депутатов. И сказал, что готов работать в Рижской думе без какого-либо вознаграждения.

В тот же день Кабинет министров принял решение выделить на поддержку пострадавшему от землетрясения Гаити 15 000 евро. В качестве источника финансирования была использована программа "Средства на непредвиденные расходы".

18 января 2009 года стало известно, что специалисты Латвийского центра петроглифов в конце декабря 2008 года, посещая Лиепупскую волость Лимбажского района, обнаружили одну из самых больших берез в стране. Ее обхват составляет 3,68 метра, что позволяет ей занять четвертое место в стране и первое место — в Видземе.

В тот же день министр внутренних дел Марекс Сеглиньш сообщил, что полиция задержала группу лиц, планировавших организовать в Риге новую серию беспорядков. Предоставить более подробную информацию о задержанных Сеглиньш отказался, сославшись на то, что эти сведения являются государственной тайной.



18 января 2008 года на заседании коллегии архитекторов под руководством главного архитектора Риги Яниса Дрипе обсуждалась идея построить на территории между новым зданием Латвийской Национальной библиотеки и Рижским концертным залом многофункциональную площадь, в полтора раза превышающая по размеру Домскую площадь в Старом городе. Площадь, которая была названа "Рижским форумом", предполагалось разместить на специальной платформе.



В тот же день в Риге церкви Св. Петра только один день был выставлен деревянный макет столицы, изготовленный в масштабе 1:1000.

18 января 2007 года Сейм во втором чтении принял поправки к Кодексу административных нарушений, предусматривающие административные наказания за не принятие мер по предотвращению распространения наркотиков в школах и увеселительных заведениях. Согласно поправкам, за невыполнение установленных нормативными актами мер по предотвращению распространения наркотических и психотропных веществ в учебных заведениях на их руководителей может быть наложен денежный штраф в размере от 10 до 25 латов.

В тот же день Сейм отклонил подготовленные объединением ТБ/ДННЛ поправки к Уголовному закону, предусматривающие возможность уголовного наказания лиц, публично отрицающих факт оккупации Латвии.

18 января 2006 года в связи с сильными морозами был снят почетный караул у памятника Свободы и у Рижского замка - рабочей резиденции президента Латвии.

В тот же день министр внутренних дел Дзинтарс Яунджейкарс в Тукумсе вручил миллионный паспорт гражданина нового образца.

18 января 2005 года ночью в Риге хулиганы испачкали красной краской монумент Победы в левобережной части латвийской столицы. На памятник красной краской были нанесены надписи на русском языке "Прочь из Латвии!" и подобные им.



В тот же день Латвия официально установила дипломатические отношения с Афганистаном.

18 января 2004 года министр внутренних дел Марис Гулбис заявил, что автоводителей, которых за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии повторно лишают водительских прав, в качестве дополнительной воспитательной меры следует наказывать принудительным участием в общественно-полезных работах.

18 января 2002 года волость Семес дала разрешение на установку памятника лидеру группы "Kино" Виктору Цою на месте его гибели на 35-м километре шоссе Слока-Талсы, в 37 метрах от мостика через реку Тейтупите. В 1990 году на этом месте Цой попал автокатастрофу.



В тот же днень в Ригу прибыла делегация Московской мэрии. Представители российской столицы обсудили возможность переоборудования Дворцa культуры железнодорожников в Центр культуры и бизнеса Москвы. Московские специалисты познакомились с техническим состоянием здания

18 января 2001 года директор агентства государственной недвижимости Калвис Брицис сообщил, что агентство планирует вложить в восстановление комплекса Рижского замка миллион латов.

18 января 2000 года президент "Парекс банка" Валерий Каргин в интервью российской газете "Ведомости" категорически отверг предположения с российской стороны, что в латвийской банковской системе идет процесс отмывания денег.

В тот же день газета «Час» сообщила: «С 1 февраля изменяется тариф на проезд и порядок получения льгот на транспорт. Отныне кондукторам не придется рыться в сумочках в поисках медяков для сдачи - билет на проезд в трамвае, троллейбусе и автобусе для рижан будет стоить ровно 20 сантимов».

18 января 1996 года распоряжением Кабинета министров государственное акционерное общество Latvijas Krajbanka было включенo в список объектов, подлежащих приватизации.

В тот же день поступили угрозы взорвать здание Сейма. Бомба не была обнаружена.

18 января 1991 года Верховный Совет ЛР принял решение о создании комиссию государственной самозащиты в составе: А. Горбуновс (руководитель), И. Годманис, Р. Ражукас, Я. Диневич, А.Инкулис, а в Совете Министров был создан соответствующий департамент.

18 января 1990 года коммунисты Национального театра и театра Дайлес потребовали восстановить независимую Коммунистическую партию Латвии.

18 января 1989 года газета Padomju Jaunatnē опубликовала открытое письмо председателя Народного фронта Латвии Дайниса Иванса, который отверг возможность сотрудничества НФЛ и Интерфронта, потому что деятельность Интерфронта направлена против прав латышской нации.

18 января 1986 года в Рижском ЗАГСе была зарегистрирована первая афро-латвийская семья - рижанка Мара Форстмане и суданец Салах Шериф.

18 января 1949 года трое первых секретарей коммунистических партии Латвии, Литвы и Эстонии — Янис Калнберзин, Атанас Снечкус и Николай Каротамм были на приеме у Сталина в Кремле. Согласно журналу секретаря, вошли они в 22.05, а вышли в 22.50.

18 января 1927 года советское агентство ТАСС сообщило: в Латвии готовится военный переворот, в числе его организаторов -политик Карлис Улманис и командующий армией генерал Петерис Радзиньш. Улманис это категорически опроверг.

18 января 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила:«В 1917 году житель Краснодвинья по Дунтенгофской улице похитил почтовый ящик со всей корреспонденцией. На днях, когда у него на квартире был произведён обыск, полиция нашла у него почтовый ящик, в котором находились письма, которые посланы теперь адресатам».

Фото mixnews.lv, Cейм ЛР, Морские силы, Дом Москвы, газета "Суббота".