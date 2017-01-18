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За год в Рижском техническом университете количество бюджетных мест сократилось на тысячу. Об этом радио Baltkom рассказал ректор Рижского технического университета, доктор инженерных наук Леонид Рибицкис.

"В 2015 году у нас было 7200 мест, а сейчас 6050. Сократили на 1000 мест, хотя потребность в инженерах, по данным Минэкономики, очень большая. Мы способны подготовить в два раза больше, если понадобиться", - отметил он.

Говоря об инициативе сократить количество учебных программ в вузах с 900 до 600, исключив дублирующиеся, Рибицкис отметил, что в инженерных науках таких программ немного.

Как ранее заявил министр образования и науки Карлис Шадурскис, в настоящее время в Латвии существует около 900 программ высшего образования, и их количество нужно сократить до 600.

На вопрос о том, по каким критериям будет оцениваться, какие учебные программы ликвидировать или объединить с другими, министр ответил, что критериями будут и научные показатели, и качество программ, и данные о выпускниках - что с этими людьми происходит дальше, где они работают, сколько зарабатывают и сколько платят налогов.

"В настоящее время, когда у нас есть регистр студентов и выпускников, для этого открываются отличные возможности", - сказал Шадурскис.

Аргументируя необходимость реорганизации Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО), министр подчеркнул, что в этом вузе в течение пяти лет появилось всего девять научных публикаций, тогда как в Латвийском университете, к которому его планируется присоединить, - 1700.

Шадурскис вновь подчеркнул, что РАПУО - единственный государственный вуз, который планируется закрыть. После этого количество высших учебных заведений больше не будет сокращаться - будет предотвращено лишь дублирование образовательных программ.