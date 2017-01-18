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Реформа высшего образования с планами сокращения дублирующих друг друга учебных программ - не новость, она обсуждается уже много лет. При этом сами программы должны стать более ориентированными на профессиональную деятельность.

Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" в эфире радио Baltkom высказал ректор Рижского университета имени Страдиня профессор Янис Гардовскис.

По его словам, решить проблемы в этой сфере можно только совместными усилиями.

Профессор отметил, что 900 ныне существующих учебных программ это многовато, не все из них понятны молодежи, и многие дублируются.

"Эта реформа назревает уже все те девять лет, что я ректор. [...] Я думаю, сейчас молодому человеку надо говорить конкретно, какую квалификацию, какие навыки он получит после окончания вуза. [...] Программы должны стать более практичными, ориентированными на конкретную трудовую деятельность," - считает Гардовскис.

При этом ректор полагает, что конкуренция в области дублирующих программ все же идет на пользу качеству образования. Кроме того важно, чтобы региональным студентам для обучения не обязательно было ехать в Ригу.

Гардовскис также уверен, что хорошие педагоги без работы не останутся.

"Качественные преподаватели - дефицит. Вузы не всегда могут найти хороших профессоров, доцентов и ассоциированных профессоров. Часто они преподают по нескольким учебным заведениям. Так что я думаю, что качественный преподавательский персонал всегда работу найдет,"- сказал он.

Как уже сообщалось, министр образования и науки Карлис Шадурскис объявил о планах сокращения части дублирующих друг друга учебных программ.

По его мнению, из 900 программ высшего образования можно оставить 600. Критериями для сокращения будут научные показатели, качество программ и данные о выпускниках, заявил министр.