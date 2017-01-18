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Даугавпилсское отделение Bezvests.lv продолжает обучать как начинающих, так и уже опытных добровольцев. Вот и в минувшее воскресенье, 15 января, в лесном массиве Науенской волости Даугавпилского края состоялась очередная тренировка. В ней приняли участие 17 местных добровольцев, в том числе и кинологи с тремя собаками.

По словам руководителя Даугавпилсского отделения Bezvests.lv Эрика Черкасова, на этот раз отрабатывались методы проведения поисков, когда в распоряжении есть несколько групп добровольцев и собаки.

"На сей раз в учениях были задействованы 3 группы и координатор, который оставался на базе. В каждой группе был свой кинолог с собакой. Тренировались около 3 часов. По возвращению на базу всех участников ждал горячий обед, приготовленный на месте. Спасибо всем волонтерам, которые нашли время приехать на тренировку и повысили свои поисковые навыки. Рад, что почти 2 десятка молодых людей в свой выходной теплому дивану предпочли тренировку в заснеженном по пояс лесу. Всем огромное спасибо за поддержку!", - сказал Черкасов.

Как сообщалось ранее, добровольное сообщество в поиске пропавших без вести людей в Латвии Bezvests.lv было основано 8 октября 2009 года. Сейчас в организацию входят 150 человек по всей Латвии.

В основе деятельности организации лежит не коммерческий интерес, что изначально выглядело бы цинично, а естественное желание, в силу своих возможностей, помочь попавшим в беду людям.

Добавим, что организация bezvests.lv также приглашает добровольцев помогать в поиске людей. "У нас есть люди, которые не бегают по лесам в поисках людей, а просто сидят на телефоне. Такие нам тоже нужны", - сказали представители организации.

В этом году, по данным полиции, только к ноябрю 900 человек зарегистрировано пропавших. Это за 6 последних лет самый высокий показатель.