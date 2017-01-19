19 января 2015 года Центр государственного языка призвал жителей Латвии говорить на рабочих местах на латышском языке, так как были получены жалобы на отдельные предприятия, работники которых, выполняя свои должностные и профессиональные обязанности в присутствии посетителей, используют для взаимного общения иностранный язык.

В тот же день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Карлис Эйхенбаумс сообщил, что визит главы Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Латвию перенесен на «более поздний срок».

19 января 2013 года на совещании по вопросам введения евро министры договорились о создании специального координационного совета, который возглавил премьер-министр Валдис Домбровскис. В совет вошли министры иностранных дел, финансов, экономики, юстиции, президент Банка Латвии и др. Цель совета - обеспечить, на уровне правительства, по возможности более эффективный и удачный переход Латвии на евро.

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, в Риге, на набережной 11 Ноября, с благословения главы Латвийской православной церкви митрополита Александра и при поддержке Рижской думы состоялся чин Великого освящения воды в реке Даугаве. Как сообщила пресс-секретарь ЛПЦ Оксана Дементьева, таким образом в Риге возобновлена древняя православная традиция освящения воды в праздник Крещения Господня.

В тот же день в 13.16 полиция получила сообщение о том, что в рижском районе Шампетерис пять собак на улице терзают пожилую женщину. Когда полиция прибыла на место происшествия, собаки уже бросили свою жертву. Работники полиции обследовали окрестные дома, но обитавшие на их территории собаки не были причастны к трагедии.Агрессивных животных от пострадавшей удалось отогнать работнику охраны. По данным полиции, женщина погибла именно от нанесенных собаками ран.



19 января 2011 года в Плявниеках руководство Рижской думы открыло новый жилой комплекс на ул. Улброкас, 13. Он стал самой крупной муниципальной жилой новостройкой в новейший истории Латвии. Общая площадь трех домов — 31 тысяча квадратных метров.

В тот же день вступил в силу латвийско–российский договор о социальной защите, который позволил проживающим в Латвии негражданам и российским гражданам запросить пенсию за стаж, отработанный до 1991 года на территории России.

19 января 2010 года правительство Латвии одобрило включение Управления натурализации в состав Управления по делам гражданства и миграции с 1 марта.

В тот же день молодежная организация ТБ/ДННЛ предложила провести референдум о постепенном полном переводе всех государственных учебных заведений на латышский язык обучения. ТБ/ДННЛ призвало дополнить формулировку "Государство обеспечивает возможность получения бесплатного основного и среднего образования" словами "на государственном языке".

19 января 2009 года начальник отдела общественных связей Латвийского телевидения Мартиньш Пучка заявил, что, благодаря поддержке спонсоров, Латвия всё же примет участие в Конкурсе песни Евровидения.

В тот же день в интервью Латвийскому радио министр финансов Атис Слактерис заявил, что ему удалось договориться о получении для Латвии кредита в размере 7,5 миллиардов евро — таким образом, его уровень владения английским языком является одним из самых ценных в Латвии.

19 января 2008 года по всей Латвии бушевал сильный ветер. В Вентспилсе скорость ветра порывами достигала 25 метров в секунду, в Лиепае - 22 м/с, в Стенде - 20 м/с, в Риге - 18 м/с, на остальной территории Латвии - 10-16 м/с, местами до 32 м/с, то есть, ураганной силы.

Этот же день стал одним из самых теплых в истории метеорологических наблюдений. В Риге максимальная температура воздуха составила 5,5 градуса тепла, а в соответствии с измерениями на территории аэропорта +7 градусов.

19 января 2007 года руководители Объединения национальных партизан и Латвийский национальный фронт направили открытое письмо премьер-министру Айгару Калвитису, в котором, ссылаясь на решение Эстонии снести стоящий в центре Таллина памятник Воину-освободителю, призвали премьера предотвратить "любые дискредитирующие латвийское государство провокации" и как можно скорее решить вопросы, касающиеся сноса Монумента освободителям Риги, например, подготовив закон "о демонтаже и перемещении прославляющих оккупацию объектов" .

В тот же день неграждане Латвии получили возможность ездить в Исландию и в страны-участницы Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии, без виз.

19 января 2006 года в ряде населенных пунктов Латви ночью и утром были побиты рекорды низкой температуры для этой даты. Самая большая разница между прежним и новым рекордом падения температуры воздуха наблюдалась в Приекули, где утром было -28 градусов, а прежний рекорд равен -22,9 градусам. В Алуксне утром был зарегистрирован мороз минус 30,9 градуса, прежний рекорд этой даты был -27,7 градуса. В Зосены температура была -30,2 градуса (ранее - минус 27,9), в Руйене - минус 29 (-27,5), в Лиепае - минус 20,8 (-18).

В тот же день исполнительный директор города Риги Эрик Шкапарс поручил обеспечить возможность жителям в ночное время укрыться от сильного мороза также в помещениях Ратуши.

19 января 2005 ночью в Лиелварде Огрского района автоугонщики, пытаясь угнать джип Volkswagen , перепутали кнопки на пульте и, нажав "тревожную" кнопку, сами вызвали на место происшествия охрану. Угнать машину не удалось, воры едва успели убежать от охранников.

19 января 2004 года правящая коалиция решила сформировать рабочую группу для подготовки декларации об осуждении коммунистического режима и идеологии и заявила о стремлении достичь актуализации этой проблемы на международном уровне.

19 января 2003 года исполнительный директор Латвийской ассоциации Интернета Ина Гуделе сообщила, что в Латвии в общей сложности действуют около 200 интернет-кафе.

19 января 2002 года стало известно, что в прошлом году в Латвии был зарегистрирован самый высокой среди европейских стран уровень смертности, a по показателям рождаемости Латвия занимала последнее место в Европе.

19 января 2001 года заместитель директора ФСБ России Владимир Шульц в ответе на письмо депутата Госдумы Виктора Алкcниса сообщил, что Федеральная служба безопасности России разделяет озабоченность депутатов Госдумы положением русскоязычного населения в Латвии и пределах своей компетенции предпринимает меры по защите их прав.

С этого же для фирмы, занимающиеся охранной деятельностью, были лишены права пользоваться оперативным транспортом, а также специальными световыми и звуковыми сигналами.

В то же утро в Риге со здания Государственной полиции на перекрестке улиц Стабу и Бривибас, или "Углового дома" (бывшего КГБ), упал большой кусок штукатурки. На месте происшествия было ограничено движение пешеходов.

19 января 2000 года на Эспланаде прошла выездная сессия комитета по памятникам Рижской думы и решила, что там должен находиться памятник жертвам коммунистического террора стоимостью 160 тысяч латов, который предполагали открыть 14 июня того же года.

19 января 1999 года Рижская дума направила письмо Кабинету министров, в котором предлагала разработать новые нормативные акты, регламентирующие проституцию. В частности, включить в список новый вид индивидуальной деятельности – «занятия проституцией», одновременно установив право на получение патента при наличии медицинской карточки и периодичностью медицинских проверок.

В тот же день в Латвийском университете торжественно открылся Центр изучения иудаики, чтобы дать возможность студентам, а также широкой общественности получить более глубокие знания об истории, философии и религии еврейского народа.



В тот же день в Риге полторы тысячи человек собрались возле здания «Латтелекома» на улице Аудею, чтобы выразить свой протест новому повышению телефонных тарифов. «Смерть ворам!», «Оккупанты, вон из Латвии!» — кричали протестующие. И распространяли соответствующие листовки (на фото).



19 января 1990 года Бюро ЦК КПЛ в связи с многочисленными предложениями общественности решило переместить в Музей Революции ЛССР бюст Арвида Пельше, который находился возле здания ЦК КПЛ в Риге.

19 январе 1989 года Европарламент принял резолюцию, призывавшую правительство Советского Союза содействовать развитию демократии в Прибалтиийских республиках.



19 января 1945 года вышел первый номер газеты Literatūra un māksla.



19 января 1941 года газета «Падомью Латвия» писала:«На своём собрании дворники района 7-го отделения Рижской городской рабоче-крестьянской милиции решили проводить работу по пропаганде и подписке на газеты и журналы среди жильцов домов своего участка. Для проведения работы была создана специальная комиссия. Особенно активно работали дворники Я.Шмитс, Я.Янковскис и А.Белявскис (отмечены на фото). Они посетили 580 дворников и познакомили их с работой по подписке и пропаганде прессы. В отельных домах дворники посетили все квартиры. Дворники-активисты за 5 дней заключили договоров на абонирование газет и журналов на общую сумму 15 тысяч рублей».

19 января 1940 года в министерстве общественных дел состоялась конференция руководителей рижских и провинциальных театров. Министр Алфредс Берзиньш сказал, что государство продолжит поддерживать театры, но эта поддержка вряд ли увеличится, так что театрам надо самим решать хозяйственные и финансовые вопросы. А что касается репертуара, то в будущем нашим театрам еще больше надо обращаться к трудам латышских авторов. Ошибочен взгляд, что всё ценное приходит из-за границы, указал министр.



19 января 1938 года в министерстве юстиции специальная комиссия жюри ознакомилась с макетами скульптур для установки в вестибюле Дворца правосудия в Риге, скульпторов Т.Залькалнса, К.Земдеги и Я.Бриедиса. И выбрала работу К.Земдеги (слева), который воплотил символ правосудия в женском образе. В правой руке образа находится меч, а в левой - книга с надписью «Законы». Этот макет комиссия жюри наградила 500 латами. Кроме того, все три автора получили по 1000 латов за работу.

19 января 1937 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила о ликвидации одной из крупнейших подпольных коммунистических организаций. А началось все осенью 1935 года, когда на улице Слокас 4, кв.7 в Риге, Политическое управление обнаружило тайную коммунистическую явку. При обыске была найдена газета «Циня», клише, типографская краска, 60 латвийских и зарубежных паспортов, более стала поддельных полицейских печатей и множество нелегальной литературы. При дальнейшем расследовании было обнаружено еще 10 конспиративных квартир. Теперь дело закрыто, все материалы собраны в 16 томов, к ответственности привлечено 37 коммунистических работников.

19 января 1925 года в Риге был зарегистрирована рекордная температура воздуха +6,5 градуса.

19 января 1924 года рижская газета «Сегодня» писала: «В связи с три раза производившимся за последнее время обследованием состояния высочайшего в Риге здания — колокольни Петровской кирки, в обществе циркулируют слухи, об угрожающем обвале этого украшения нашего города. Колокольня, построенная в 1743 году, согласно исследованиям городского архитектора г. Бухгольца, накренилась на 83 сантиметра. Факт этот пробудил известное беспокойство и в городской управе, согласно заданию главного инженера г. Ягара и было произведено исследование башни, а затем составлена смешанная комиссия из представителей строительного отдела гор. управы и строительного отдела министерства внутренних дел».

19 января 1884 года в рижском Домском соборе был освящен новый орган.

Фото - mixnews.lv, газеты "Час", "Падомью Латвия", "Литература ун Максла" и энциклопедии "Рига".