20 января 2016 года в Клинической университетской больнице им. Страдиньша президенту Раймондсу Вейонису была сделана срочная операция на сердце, чтобы ликвидировать очаг инфекции в сердечном клапане.

20 января 2015 года были опубликованы данные опроса, проведенного по заказу Министерства обороны центром социологических исследований SKDS. 58% мужчин-граждан, из которых около 80% входят в резерв Национальных вооруженных сил (НВС), в случае необходимости готовы с оружием в руках встать на защиту Латвии. 27,9% мужчин-граждан заявили, что не готовы защищать страну с оружием в руках, а 13% респондентов не могли ответить на этот вопрос. Опрос показал, что активнее всего готовы защищать страну мужчины в возрасте от 17 до 25 лет, а также имеющие высшее образование.

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в Риге на бывшем здании министерства внутренних дел на бульваре Райниса была открыта мемориальная доска памяти баррикадных событий.

20 января 2010 года в Риге, в парке Узварас, была найдена погибшей уральская сова. Она же длиннохвостая неясыть — одна из крупнейших представительниц совиных.Как рассказал председатель правления Латвийского общества орнитологов Виестур Керус, теоретически это может быть и другая особь, но, скорее всего, речь идет о той же птице, которая была замечена в центре Риги. Причиной гибели совы могла стать нехватка корма и сложности с его поиском в городе.

Той же ночью ночью в Алуксне была зарегистрирована самая низкая температура воздуха - минус 20,6 градуса. Как сообщило Латвийское агентство окружающей среды, геологии и метеорологии, холодно было также в Гулбене (-19,4 градуса), в Зосены (-17) и в Мадоне (-16,9 градуса).



20 января 2009 года президента Валдиса Затлерса в течение всего рабочего дня сопровождали шестеро учеников Рижской 40-й средней школы.

В тот же день президент Затлерс утвердил состав консультативного совета нацменьшинств. Его возглавил бывший председатель Народного фронта Латвии, представитель литовской общины Ромуалд Ражукс.

В тот же день Кабинет министров дополнил Классификатор профессий новыми профессиями. В их числе были: специалист по делам молодежи, модельер стильной мебели, оформитель подарков, оформитель витрин, специалист по делам молодежи, инженер-геодезист, инженер-картограф, инженер-землеустроитель, дизайнер интерьера, техник по делам пожарной безопасности и гражданской обороны, техник по производству продуктов продовольствия, пожарный-спасатель, специалист по дизайну одежды, специалист по дизайну мультимедиа, модельер причесок, пожарный, садовник и пасечник.

20 января 2008 года на чемпионате Европы по шорт-треку в Вентспилсе латвийский конькобежец Харалдс Силдовс стал абсолютным чемпионом Европы, а латвийские бобслеисты Янис Минин, Даумантас Дрейшкенас, Оскар Мелбардис и Интар Дамбис на олимпийской трассе в Чезане (Италия) стали чемпионами Европы и победителями этапа Кубка мира в соревнованиях четвёрок.



В тот же день президент Валдис Затлерс с супругой присутствовали на церемонии инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.



20 января 2007 года возле здания Сейма был открыт памятный знак в честь защитников баррикад.

Той же ночью были отмечены сильные порывы ветра на Курземском побережье — в Вентспилсе скорость ветра достигала 26 метров в секунду, в Лиепае - 25 метров в секунду, в Риге — 14 м/с. Уровень воды в Риге и Рижском порту превысил норму на 139 сантиметров.

20 января 2006 года на большей части территории Латвии ночью и утром был превышен рекорд минусовых температур этого дня. В Риге столбик термометра опустился до отметки -27,3 градуса. Больше всего был превышен рекорд холодов в Салдусе, где никогда раньше столбик термометра 20 января не опускался ниже -20 градусов. Предыдущий рекорд составлял -19,1, новый - -27,4 градуса. Рекорд минусовых температур был побит и в Алуксне, где была зарегистрирована самая низкая температура в Латвии - -31,6 градуса. Предыдущий рекорд на 20 января здесь составлял -26,1. Новые рекорды морозов зафиксированы также в Вентспилсе - -23,3 (предыдущий рекорд -20,6), Лиепае ( - -24,2 (-18,9), Бауске - -27,7 (-21), Даугавпилсе -28,8 (-26,6) .

20 января 2005 года Сеймом Латвии в окончательном чтении были приняты поправки к закону об убежище. Теперь если находящемуся в Латвии беженцу в предыдущей стране жительства грозят смертная казнь, пытки или унижения, он может оставаться у нас еще на четыре года. До того срок пребывания беженцев в Латвии не был точно установлен.



В тот же день Латвия установила дипломатические отношения с Содружеством Багамских Островов.

20 января 2004 года Рижский окружной суд приговорил гражданина США Линдсея Шенона, обвиняемого в сексуальном использовании двух детей и двух подростков, к пяти годам тюремного заключения. После отбытия срока Шенон будет выдворен из Латвии.

В тот же день правительство присвоило звание генерала заместителю начальника Государственной пожарно-спасательной службы Айнару Пенцису. Это был второй по счету генерал–пожарный, а вообще – тринадцатый.

20 января 2003 года газета Diena сообщила, что поездки премьер-министра Эйнара Репше на отдых финансируются из средств налогоплательщиков – он на служебной машине ездит в Сигулду кататься на лыжах.

В тот же день правительство Латвии поддержало отправку в Афганистан восьмерых миротворцев в составе нидерландского военного госпиталя для участия в международной антитеррористической операции. В Афганистан было предусмотрено отправить двух врачей, четырех медсестер и двух автоводителей.

20 января 2002 года Латвийский государственный радиотелецентр организовал приём для участников баррикад из Елгавы, охранявших телебашню на смотровой вышке башни на высоте 97 метров, чтобы поблагодарить участников баррикад за мужество и патриотизм, напомнив им, какой важный объект народного хозяйства Латвии удалось защитить общими силами.

20 января 2000 года рано утром с 5.06 до 8.27 в Латвии можно было наблюдать полное лунное затмение.

В тот же день в газете "Вести Сегодня" было опубликовано интервью с президентом Вайрой Вике-Фрейбергой, которая рассказала, что сейчас начала изучать грамматику русского язык. Иногда, во время просмотра какой-либо передачи или фильма хочется понять, о чем идет речь, хочется быстрее освоить этот язык, сказала Вике-Фрейберга, подчеркнув: "я себе такую цель поставила и постараюсь ее достигнуть".

В тот же день Сейм во втором и окончательном чтении принял подготовленный парламентской комиссией по иностранным делам проект заявления «О военных действиях Российской Федерации в Чечне».Сейм принял переработанный комиссией по иностранным делам текст заявления. Из первоначального варианта заявления было исключено предложение, в котором упоминаются отношения между Израилем и арабами, приводятся примеры Афганистана и Восточной Европы. За принятие решения проголосовали 70 депутатов, 13 депутатов проголосовали против и 2 — воздержались. МИД РФ на это завил, что утверждения латвийских парламентариев о «законности правительства Чечни» являются ни чем иным, как прямой поддержкой террористов и сепаратистов».

20 января 1998 года на Адажском полигоне специальное подразделение саперов ликвидировало немецкую авиабомбу длиною почти три метра и весом полторы тонны - крупнейшую из обнаруженных до сих пор в Латвии авиабомб времен второй мировой войны. Немецкая авиабомба РС-1400 1934-го года выпуска была приобретена работниками пункта по приему металлолома у неустановленного лица, но затем передана армии и хранилась в Адажи с ноября 1997 года. За ее уничтожение военные потребовали 3000 латов, а специалисты министерства внутренних дел брались ликвидировать бомбу всего за 300 латов. Правительство выбрало более дорогостоящий вариант и бомба была взорвана в специальной шахте на глубине 12 метров.

20 января 1997 года премьер-министр Андрис Шкеле объявил о своей отставке.

20 января 1995 года латвийские альпинисты Теодор Кирсис, Имант Заулс и Илгвар Паулс водрузили врученный президентом Латвии флаг республики на высочайшей вершине Южного полушария Аконкагва (6960 м, Южноамериканские Анды).

20 января 1993 года почти 400 иракских беженцев были нелегально вывезены в Швецию на борту латвийского грузового судна "Приекуле" курсом Рига-Готланд. Это первый известный случай торговли людьми в независимой Латвии.



20 января 1992 года Латвия установила дипломатические отношения с Республикой Сингапур, городом-государством, расположенным на острове в Юго-Восточной Азии.



Фото из Музея баррикад

20 января 1991 года отряд рижского ОМОНа атаковал здание МВД Латвии после того, как был обстрелян неизвестными. В перестрелке были убиты лейтенанты милиции Владимир Гоманович и Сергей Кононенко, школьник Эдгар Риекстыньш, кинооператор Андрис Слапиньш (на фото) и смертельно ранен кинооператор Гвидо Звайгзне.

20 января 1989 года Госкомитет по культуре Латвийской ССР разрешил использовать рижский Домский собор для богослужений.

20 января 1988 года был зарегистрирован кооператив медицинского обслуживания населения АRS, созданный врачами правительственной поликлиники.

20 января 1960 года Министерство культуры, Государственный комитет по архитектуре и строительству при Совете Министров Латвийской ССР, Союз художников Латвии и исполнительный комитет депутатов трудящихся Рижского района объявили открытый республиканский конкурс на проектирование и архитектурно-скульптурное оформление памятника жертвам фашистского террора на территории бывшего концентрационного лагеря в Саласпилсе. За лучшие проекты были обещаны премии: 20 тысяч рублей — за первое место, 15 тысяч — за второе и 10 тысяч — за третье. Были предусмотрены и три поощрительные премии по 5 тысяч рублей.



20 января 1941 года большая группа рабочих (на фото) впервые отправилась из Риги московским поездом на солнечный юг Советского Союза, чтобы насладиться настоящим отдыхом и хорошим лечением на целебных источниках Крыма и Кавказа, сообщила газета «Падомью Латвия». Радость рабочих нельзя было передать словами, поскольку для них эта поездка стала неожиданностью.

В тот же день декретом Совнаркома Латвийской ССР № 70 были введены почтовые тарифы, действовавшие в СССР.



20 января 1938 года латвийские газеты на первых страницах писали о визите латвийского министра иностранных дел Мунтерса в Рим. Газета «Яунакас Зиняс» сообщала: «Официальная римская пресса сердечно приветствовала Мунтерса. Газеты на первых страницах поместили портрет далёкого северного гостя и сообщение о программе его визита... После обеда министр со спутниками посетил Пантеон, чтобы возложить венки к могилам короля Виктора-Эммануила II, короля Умберто и королевы Маргариты. Перед Пантеоном выстроился почётный караул карабинеров.. И у могилы Неизвестного солдата и памятника жертвам фашисткой революции министр Мунтерс положил красивый лавровый венок. Оркестр исполнил гимны Латвии и Италии.. Вместе со своим итальянским коллегой министр Мунтерс нанёс визит главе итальянского правительства Муссолини.



20 января 1935 года на 9-м чемпионате мира и одновременно 20-м чемпионате Европы по хоккею с шайбой в Давосе (Швейцария) сборная Латвии впервые встретилась со сборной Канады и проиграла со счетом 0:14 (3:0,7:0,4:0).



20 января 1927 года в Валмиере 26-летний лейтенант Эдгарс Олиньш (на фото), будучи в нетрезвом виде, ночью поднял по тревоге две роты и и объявил, что в Валмиере коммунистический бунт и поступил приказ идти спасать город. Солдатам было приказано занять почту, телеграф, телефон, вокзал и городские учреждения. Утром Олиньш был арестован. Впоследствии его признали психически больным и отправили на лечение.

20 января 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщала: «В виду того, что опять воскресил постановление что рестораны могут, находиться лишь на определённом расстоянии от училищ, вчера вследствие возбуждённого вопроса о закрытии на Задвинье одного ресторана, гор. управа обсуждала вопрос, как считать расстояние от училища до ресторана: от здания училища или двора. Управа разрешила, что со здания школы».

20 января 1907 года в Риге было 24,9 градусов мороза. Это рекорд дня был побит только через 99 лет.

Фото - president.lv, газеты "Падомью Латвия" и "Латвияс Авизе", журналы "Спорта пасауле", "Яуна Неделя" и "Атпута"