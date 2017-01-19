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Рижской думе известно о плохом состоянии фасада Национальной оперы, и виновные в этом будут отвечать в суде, рассказал в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom вице-мэр Риги Андрис Америкс.

"Это ещё один пример того, насколько у нас плохое качество строительства. Капитальный ремонт оперы был всего 20 лет назад, а для такого фасада он должен был продержаться сто лет", - сказал он.

По его словам, опера сегодня является одной из жемчужин города, поэтому сейчас дума будет проводить инженерное исследование и полный анализ того, что ещё может случиться с фасадом.

"Зимой можно только обезопасить здание, специалисты проверят, что больше никаких опасностей нет, что всё, что обваливалось уже обвалилось. Следующие шаги начнём весной: подготовим исторический проект, и будем ремонтировать. А что ещё остаётся? Будем придерживаться новых правил Рижской думы, о том, что заплатки в виде зелёной сетки на домах не могут висеть больше полугода", - сообщил Америкс.

Вице-мэр рассказал, что в 1995-м году ремонтом занималось несколько компаний и сейчас выясняется, кто именно несёт ответственность за брак.

"Сегодня просто удивляет то, что качество этого ремонта на таком низком уровне. Это потребует от бюджета города, от Rīgas nami, предприятия, которое сегодня управляет оперой, дополнительных денег" - отметил Америкс.

Америкс не допускает, что новый ремонт будет делать та же фирма, что и двадцать лет назад.

"Я думаю, что сначала они будут нам возвращать деньги через судебные процессы, а не строить что-то новое," - сказал он.

Как сообщалось ранее директор Национальной оперы Зигмар Лиепиньш на своей странице в социальной сети Facebook рассказал о плохом состоянии фасада здания, которое ремонтировали в 1995-м году.