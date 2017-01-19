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Рига могла провести чемпионат мира по хоккею уже к столетию Латвии, в 2018 году. Об этом в интервью радио Baltkom заявил экс-глава Латвийской федерации хоккея, предприниматель Киров Липман. По его словам, когда надо было подавать заявку на проведение ЧМ-2018, никто из высших должностных лиц не захотел представлять интересы страны.

Лимпан утверждает, что такая же ситуация повторилась и при подаче заявки на проведение ЧМ в 2021 году, а обвинения нынешнего президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса в том, что Латвия опоздала с подачей заявки назвал глупостями.

"Это все глупости! С каждым днем выдумывают все больше. Я могу получить ЧМ-2018, но все тормозили. Чтобы получить этот чемпионат, датчане привезли премьер-министра, двух министров, в том числе по спорту. А от нас приехал один вице-мэр Риги Андрис Америкс. Там все рассмеялись! От России приезжал сам Путин, со мной рядом сидел! Приехал, чтобы получить ЧМ. Я ходил и к президенту, и к премьеры, но все говорили, что им некогда. Вы что, Калвитиса не знаете? Врут все", - сказал Лимпан.

Он напомнил, что Рига может претендовать на проведение ЧМ по хоккею в 2021 году только благодаря ему.

"То, что сегодня происходит - это только благодаря мне! Они должны благодарить Бога за меня! Если бы не было ЧМ в 2006 году, то не было бы Арены Рига. И весь мир это знает! Не люблю, когда врут. Надо быть честными. Базу заложил я! И мог получить ЧМ-2018, если бы наши пошевелились. А они не хотели", - отмечает он.

Напомним, ранее в интервью радио Baltkom президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис заявил, что Рига претендует на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году совместно с Минском так как федерация не успела подать заявку вовремя.

Калвитис возглавил Латвийскую федерацию хоккея 7 октября, а до этого президентом федерации был предприниматель Киров Липман.

Как сообщалось ранее, Рига и Минск вместе будут претендовать на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Предполагается, что решение будет принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея в мае.

Как сообщили в Рижской думе, для участия в презентации общей заявки на ЧМ-2021 в Минск отправились президент Латвийской федерации хоккея Айгарс Калвитис, генеральный секретарь ЛФХ Виестурс Козиолс и мэр Риги Нил Ушаков.

Предыдущий и до сих пор единственный раз Рига была площадкой для мирового чемпионата в 2006 году, в свою очередь, Минск принимал у себя игры в 2014 году.