Эксклюзив |

В пятницу, 20 января, с 19 до 21 часа на радио Baltkom пройдет специальный выпуск программы "Baltkom-online", посвященный инаугурации 45 президента США Дональда Трампа.

Мы подведем итоги восьмилетнего президентства Барака Обамы и порассуждаем о политическом будущем Дональда Трампа.

Эксклюзивные интервью нашей радиостанции согласились дать друзья Дональда Трампа, победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная", который ранее принадлежал миллиардеру и политику, а также американские, российские и латвийские политологи и журналисты.

Мы также обеспечим прямые включения из США и других стран.

В дискуссии в студии вместе с ведущими радио Baltkom Вадимом Радионовым и Андреем Лешкевичем согласились принять участие корреспондент информационного агентства Bloomberg Леонид Рагозин и главный редактор российского портала СпектрПресс Антон Лысенков.

Видео трансляцию из студии радио Baltkom можно будет смотреть также на площадках наших партнеров - порталах СпектрПресс, ETV+ и «Новая газета Балтии».

Телефоны прямого эфира — 67212939 и 67213939.