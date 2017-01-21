Лидака: латвийский контент СМИ должен быть доступен каждому (6)

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Эксклюзив | 21 января 2017 года, 15:47

Приведение в порядок медиа-политики Латвии в соответствии с новыми установками Министерства культуры, а также доступность всего латвийского контента каждому зрителю или слушателю - таковы главные вопросы, которые исполнительный директор ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидака планирует решать на посту члена национального совета по электронным СМИ. Об этом она рассказала в интервью радио Baltkom.

По ее словам, решения требуют также вопросы, связанные с реформой надзора за электронными СМИ, выхода общественных СМИ из рекламного рынка и многие другие.

Лидака также отметила существующие проблемы общения с русскоязычной аудиторией Латвии, но считает, что отдельный русскоязычный канал сейчас Латвии не нужен.

"Вопрос с созданием отдельного русскоязычного канала окончательно не решён, это вопрос очень политический и будет ещё много горячих дискуссий по этому поводу. Но я считаю, что сейчас гораздо выгоднее усилить русские контенты на существующих каналах, чем думать о новом долгосрочном проекте", - сказала она.

Как уже сообщал Mixnews, Сейм в четверг утвердил Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику на пост членов национального совета по электронным СМИ.

Комментарии 6
Alex2 часа назад
Так ведь определённый "контигент" в Латвии совершенно игнорирует Ваш контент !И никакие закончики Минкультуры это не решают и не решат !Доступность каждому ?Это после того,как в открытом виде в наземке вы оставили какие каналы ?А сколько стоит остальной пакет ?Посмотрите в "путинской" России 68 каналов НТВ+ стоят 25 руб/месяц,даже на евро переводить сложно .Наземное ТВ в "путинской" России 24 канала - бесплатно.А она сусолит нужен русский канал,а вроде сейчас не нужен.На танки деньги есть ,на ТВ нет ,тема закрыта...
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леший2 часа назад
согласно с последними постановлениями Министерства Культуры и по многочисленным просьбам трудящихся, с разрешения Центра Государственного Языка и по подтверждению Полиции Безопасности, с рекомендациями от Канцелярии Президента и изучено в комиссиях Сайема, принято решение по приведению в порядок, а также для всеобщей доступности с последующим применением, согласно европейским стандартам
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Зритель1 час назад
Нах вы кому нужны - то, убогие. Научитесь программы делать профессионально. Потом поговорим.
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