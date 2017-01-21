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Приведение в порядок медиа-политики Латвии в соответствии с новыми установками Министерства культуры, а также доступность всего латвийского контента каждому зрителю или слушателю - таковы главные вопросы, которые исполнительный директор ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидака планирует решать на посту члена национального совета по электронным СМИ. Об этом она рассказала в интервью радио Baltkom.

По ее словам, решения требуют также вопросы, связанные с реформой надзора за электронными СМИ, выхода общественных СМИ из рекламного рынка и многие другие.

Лидака также отметила существующие проблемы общения с русскоязычной аудиторией Латвии, но считает, что отдельный русскоязычный канал сейчас Латвии не нужен.

"Вопрос с созданием отдельного русскоязычного канала окончательно не решён, это вопрос очень политический и будет ещё много горячих дискуссий по этому поводу. Но я считаю, что сейчас гораздо выгоднее усилить русские контенты на существующих каналах, чем думать о новом долгосрочном проекте", - сказала она.

Как уже сообщал Mixnews, Сейм в четверг утвердил Ивара Аболиньша, Гунту Лидаку, Патрика Гриву и Иеву Бейтику на пост членов национального совета по электронным СМИ.