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Латвия не будет первой в очереди на налаживание отношений с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, такое мнение высказал в интервью радио Baltkom директор института внешней политики Латвии, политолог Андрис Спрудс.

"Мы довольно маленькие страны, нам сейчас важно понять повестку дня самого Трампа, посмотреть, когда Трамп едет в Европу, например, на майскую встречу "Большой семерки", на саммит НАТО в Брюсселе. Надо искать возможность встретиться, но Балтийские страны не будут и никогда не были первыми в очереди,"- сказал он.

При этом, избрание президентом Дональда Трампа Спрудс назвал "свежим воздухом" для Вашингтона. Политолог предполагает, что развитие событий может быть очень интересным.

"Критика нового президента очень мощная. Трампа в США поддерживают всего около 40 процентов, таких результатов ещё никогда не было. Но с другой стороны надо дать ему возможность показать себя, ведь одно дело успешно руководить компанией, другое - быть президентом. Сейчас ясно, что свою политику Трамп будет строить через конфликт, например, заявил, чтобы те, кто его не поддерживал, не приходили на инаугурацию," - рассказал Андрис Спрудс.

Как уже сообщалось, победивший на выборах президента США Дональд Трамп собирается сегодня, 20 января, вступить в должность.