21 января 2016 года заместитель руководителя Государственной врачебной комиссии по здоровью и экспертизе трудоспособности Марис Андерсонс сообщил, что если президент Раймондс Вейонис в ГВИЗЭТ с просьбой дать оценку его состоянию после выполненной операции на сердечном клапане, комиссия присвоит ему инвалидность. В случаях замены сердечного клапана присваивается третья, умеренная степень инвалидности.

21 января 2015 года незадолго до 15 часов рижский Центральный вокзал был закрыт в связи с чрезвычайной ситуацией, сообщили на предприятии «Пасажиеру вилциенс». Следовавшие в Ригу поезда курсировали до станций Земитаны, Торнякалнс и Яняварты. Но в тот же день дивжение было восстановлено.

В тот же день российский певец Иосиф Кобзон повторно подал в Конституционный суд заявление о пересмотре его внесения в черный список Латвии. Первое заявление в КС Кобзон подал 15 декабря 2014 года. В нем он просил признать ч.7 ст.61 закона об иммиграции не соответствующей ст. 92 Конституции. Суд, рассмотрев заявление Кобзона, постановил, что оно не соответствует требованиям закона о Конституционном суде, и отказал в возбуждении дела.

21 января 2014 года Рижская дума выделила из резервного фонда 21 135 евро на компенсацию расходов на похороны 43 жертв золитудской трагедии. С просьбой покрыть похоронные расходы к самоуправлению обратились близкие погибших.

21 января 2013 года Музей природы объявил животным 2013 года в Латвии европейскую болотную черепаху (Emys orbicularis) - единственного представителя этих рептилий в Латвии. В тот же день Служба государственных доходов сообщила, что крупнейшим должником по налогам в Латвии является Евгений Яковлев, долг которого составлял 11,82 миллионов латов.

21 января 2011 года газета «Латвияс Авизе» опубликовала статью литовского философа Арвидаса Юозайтисa «Литва-Латвия. Последняя возможность». После вступления Эстонии в еврозону Латвия и Литва должны разработать новую балтийскую позицию, в том числе создать экономическую конфедерацию, считал философ. «Разумеется, нужно подумать и об общей валюте. Скажем, „балте“. Сегодня это предложение может показаться смешным, но ведь и Швеция, будучи членом ЕС, не отказалась от своих денег», — отмечал автор.

21 января 2010 года Сейм проголосовал за предоставление правительству полномочий для дальнейших переговоров с международными кредиторами.

В тот же день лидер национал-радикальной партии Visu Latvijai! Райвис Дзинтарс обратился в муниципальную полицию Риги с требованием призвать к административной ответственности мэра Нила Ушакова . По мнению Дзинтарса, Ушаков, позволив себе нецензурные высказывания за заседании Рижской думы 17 декабря, нарушил 167-й пункт Кодекса административных правонарушений ("мелкое хулиганство").

21 января 2009 года в Риге группа нацболов заблокировала транспортные ворота на строительную площадку «Замка света» - Латвийской национальной библиотеки. Нацболы скандировали: «Долой строительство, долой правительство!».

В тот же день около 200 крестьян приняли участие в акции протеста в Валмиерском районе. Крестьяне вывели на объездную дорогу десятки единиц тяжелой техники. В акции протеста приняли участие представители Валмиерского, Гулбенского, Алуксненского и Лимбажского районов. Колонна, к которой присоединились около 150 легковых автомобилей, растянулась на 7 километров.

В тот же день президент Валдис Затлерс передал Сейму свою редакцию поправок к Конституции, предоставляющих народу право инициировать роспуск парламента.

21 января 2008 года Латвия объявила о выдворении из страны второго секретаря российского посольства за действия, не совместимые с принципами Венской конвенции.

В тот же день пропала подсветка на часах Центрального железнодорожного вокзала в Риге, поэтому циферблат, занесенный снегом, был практически не виден.

21 января 2007 года уровень воды в Даугаве поднялся на 142 сантиметра выше нормы. Из-за сильного северного ветра в Риге поднялся уровень воды в городском канале, и дорожки и скамейки на его берегах оказались затоплены.

В тот же день в латвийских территориальных водах, в Ирбенском проливе у Сикрагциемского маяка сел на мель сухогруз Nijord, шедший под флагом Мальты.Причиной происшествия стала халатность команды, пять из девяти членов которой были пьяны. Пьян был и капитан судна. Судно шло без груза и с небольшим количеством горючего, утечки которого не произошло. Люди при происшествии не пострадали.

21 января 2006 года ночью в Резекне и Дагде было зарегистрировано 29 градусов мороза. В Риге температура держалась на уровне - 23-24 градусов.

21 января 2005 года премьер-министр Айгарс Калвитис в интервью Латвийскому радио отметил, что Россия в ближайшие годы не будет готова признать оккупацию стран Балтии, события последних дней показывают, что Россия все еще намерена толковать историю по-своему. "То, что гитлеровская Германия и сталинский Советский Союз заключили соглашение, которое предусматривало оккупацию стран Балтии, Финляндии и части Польши, ни у кого на Западе не вызывает сомнений. Не должна стыдиться признать это и Россия как преемница СССР", подчеркнул глава правительства, добавив, что это позволило бы на иной основе формировать и отношения между Россией и ЕС.

21 января 2004 года Банк Латвии объявил открытый конкурс идей на символику для монет евро. На конкурс пришло 1088 работ. Победила Илзе Калныня из Екабпилса, придумавшая украсить реверс монеты в 2 евро профилем народной латышской девушки, 1 евро — памятником Свободы, а евроценты — латвийским гербом. Победительница получила 1000 латов, ёще три человека стали обладателями 300 латов (каждый), а остальным 34 участникам финальной части конкурса достались премии в 200 латов.

В то же утро жители Море Рижского района стали очевидцами необычного зрелища - у административного здания волостного центра прогуливалась рысь.

21 января 2003 года отбывший наказание за мошенничество Армандс Стендзениекс, выйдя из тюрьмы, объявил, что собирается создать новую партию, в которую в течение года планирует вовлечь около 10 000 человек.

21 января 2002 года суд Центрального района Риги решил передать на поруки матери даугавпилсскую школьницу Алину Лебедеву, пытавшуюся ударить цветами принца Чарльза во время его визита в Ригу.

В тот же день Цесисская дума поздравила родителей первого рожденного в этом году (3 января) в городе ребенка, вручив для малыша золотую монету и 150 латов.

21 января 2000 года Рижский окружной суд признал бывшего красного партизана Василия Кононова виновным в совершении военных преступлений и приговорил его к шести годам тюремного заключения. В 2004–м приговор пересмотрели и приговорили ветерана только к 1 году и 8 месяцам.

21 января 1999 года депутаты Сейма приняли решение сформировать парламентскую комиссию по расследованию деятельности ООО "Латтелеком".

В тот же день президент Латвии Гунтис Улманис заявил о том, что выборы главы государства должны проводиться за месяц до истечения полномочий прежнего президента. Такие мысли Улманис изложил в письме спикеру Сейма Янису Страуме. По мнению президента, избранное главой государства лицо должно быть за месяц введено в курс дела до того, как оно принесет торжественную присягу.

21 января 1997 года в Латвию прибыл новый посол России Александр Удальцов.

21 января 1995 года в Риге было основано политическое объединение Tevzemei un Brivibai.

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Латвия установила дипломатические отношения с Народной Республикой Бангладеш.

21 января 1991 года Верховный Совет ЛР призвал молодёжь идти на работу в систему министерства внутренних дел.

В тот же день латвийские спортсмены и спортивные организации сообщили, что прекращают участие в чемпионатах и сборных командах СССР. О чем были посланы телеграммы в Комитет по физкультуре и спорту и Олимпийский комитет СССР.

21 января 1983 года в Риге был отмечен температурный рекорд этого дня: + 4,6 градусов.

21 января 1955 года первый ток дала паровая турбина Рижской ТЭЦ в Чиекуркалнсе.



21 января 1951 года в Елгаве был открыт памятник Ленину по модели скульптора С.Д.Меркурова. Демонтирован в 1974 году.

21 января 1943 года в оккупированной немцами Латвии начала действовать Оперативная группа ЦК КП(б)Л.

В тот же день Дирекция газовых предприятий и водопровода Риги объявила о строгом запрете держать открытыми водопроводные краны. Так делали многие жители, чтобы водопровод не замерз. Дома, в которых подобное будет обнаружено, грозили совсем отключить от водопровода.



21 января 1942 года в бывшем Рижском художественном музее (ныне - Национальном) открылась первая художественная выставка во время немецкой оккупации. Было представлено 315 работ 160-ти авторов, в том числе и известных латышских мастеров, а также акварели, картины и скульптуры немецких солдат. В центре выставки была размещена мраморная голова Гитлера. На открытии выставки выступил генеральный комиссар Латвии в Рейхскомиссариате Остланд Отто-Генрих Дрехслер, а профессор Вильгельм Пурвитис заявил, что выставка полностью выполнила свою задачу — с честью представить латышское искусство.

21 января 1941 года были опубликованы указы Верховного Совета Латвийской ССР о национализации легковых и грузовых автомашин, автобусов и гаражей.

21 января 1938 года газета «Известия» в статье «Дипломатические маневры Рима» писала: «Получены сведения, что за последнее время соответственной обработке со стороны Муссолини подвергается Латвия. Предполагается использовать приезд латвийского министра иностранных дел Мунтерса в Рим для заключения конкордата с Ватиканом. Так как Латвии не приходится назначать в Италию нового посланника, которому можно было бы дать верительные грамоты на имя "короля Италии и императора Абиссинии", то Муссолини, говорят, готов удовольствоваться даже такой формой признания, как провозглашение Мунтерсом на каком-либо банкете тоста "за короля Италии и императора Абиссинии". Муссолини рассчитывает, что примеру Латвии последуют другие балтийские страны по пути признания хотя бы в форме заздравных тостов».



21 января 1936 года в Риге на железнодорожном вокзале заработали первые в стране бутербродный и кофейный автоматы. За 10 или 20 сантимов можно было купить бутерброд с ветчиной или стакан чая, кофе, какао или горячего молока. И там же съесть и выпить. А вот бокал пива из автомата стоил 25 сантимов, писала газета «Ритс».

21 января 1933 года ночью в Риге на улице был застрелен полицейскими секретарь подпольного ЦК комсомола Латвии Эдуардс Смилтенс (настоящее имя — Фрицис Миллерис). В честь него в 1950 году улица Прушу в Риге была переименована в улицу Смилтена.



21 января 1929 года на Лесном кладбище в Риге на могиле первого министра иностранных дел Латвийской Республики Зигфрида Анны Мейровица был открыт памятник. Тогда же рижский бульвар Бастея был переименован в его честь.

21 января 1921 года на внеочередном заседании Совета Лиепайского округа было заявлено что «город Паланга и волость неотделимы от Латвии» и предлагалось провести народное голосование, чтобы решить, где быть Паланге. Когда-то Паланга (Поланген) была местечком Гробиньского уезда Курляндской губернии, затем входила в состав Латвийской Республики, до 23 марта 1921 года.

21 января 1920 года Красная Армия оставила город Резекне, который, после занятия немцами Риги в июне 1919 года, был столицей Советской Латвии — там размещались правительство и ЦК КПЛ.

21 января 1913 года на заседании Рижской городской думы было снято с повестки дня предложение группы горожан о сооружении возле 1-го Рижского театра (ныне — Национальная опера) памятника недавно умершему главе города Джорджу Армистеду. Памятник там был поставлен только в 2006 году.

21 января 1907 года в Риге был отмечен температурный рекорд этого дня: — 28,8 градусов.



21 января 1906 года в Вецмилгрависе революционеры сожгли Дом безалкогольного общества трезвости «Зиемельблазма».

Фото - zudusilatvija.lv, газеты "Ритс" и "Тевия", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.