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Если в ЕС ввести концепцию безусловного базового дохода, то не будет никакого смысла в налоговой системе, так как налогоплательщики могли бы просто оставлять деньги себе. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал экономист Янис Почс.

Он отметил, что является противником того, чтобы пособия получали все подряд, без видимой на этой причины.

"По каким признакам фильтровать общество? Каждому платить? Зачем тогда собирать налоги? Пусть пособия получают специфические социальные группы: инвалиды, больные, молодые мамы, у которых после родов нет доходов. Вот, закрыли KVV Liepajas metalurgs - сразу много безработных, они получают некоторое время социальные пособия. Если им надо менять профессию, на время реальной учебы можно платить дополнительное пособие, но не на всю жизнь", - сказал Почс.

Как уже сообщал портал Mixnews.lv, депутат Европарламента Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) недавно представила проект доклада, в котором говорится о необходимости «всерьез задуматься» о введении безусловного базового дохода.

ББД - это социальная концепция, предполагающая регулярную выплату государством определённой суммы денег каждому члену общества. Выплаты производятся всем, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости выполнения работы.

Такой социальный эксперимент уже был проведен в нескольких странах, в том числе, с 1 января 2017 года он проходит в Финляндии. В свою очередь, жители Швейцарии на референдуме проголосовали против планов введения безусловного базового дохода в своей стране.