22 января 2015 года президент Андрис Берзиньш после состоявшихся в Сейме внешнеполитических дебатов сообщил, что принял решение о том, поедет ли он на празднование 70-летия разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне в Москву, но пока его не раскрывает. Берзиньш указал, что вначале проинформирует о своем решении приглашающую сторону и только потом объявит о нем публично. На вопрос о том, когда это может произойти, Берзиньш ответил: «Когда жизнь покажет, что это необходимо, потому что я в этой игре не один». Как известно, не поехал.

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Сейм утвердил новое правительство, сформированное Лаймдотой Страюумой ("Единство"). Это первое правительство в истории Латвии, которое возглавляет женщина. За выражение доверия новому Кабинету министров проголосовали 64 депутата, против были 27, воздержались двое. На первом заседании правительства присутствовал президент Андрис Берзиньш.

В тот же день произошло нападение на бывшего руководителя главной латвийской спецслужбы Бюро защиты конституции Яниса Кажоциньша. Был начат уголовный процесс о хулиганстве с причинением телесных повреждений.

В тот же день специалисты Музея природы сообщили, что животным 2014 года стал серый волк (Canis lupus) - самый распространенный в Латвии крупный хищник.



22 января 2013 года в главном здании Латвийского национального художественного музея были торжественно подписаны договоры о реставрации, реконструкции и новом строительстве в здании. Договор о выделении на проект 8 миллионов латов из фондов ЕС и дотации госбюджета в размере 211,765 тысяч латов подписали директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров и директор Центрального агентства финансов и договоров Анита Круминя. С генеральным директором строительной компании RE&RE Дидзисом Путниньшем был подписан договор о работах по реставрации, реконструкции и расширении здания музея.



В тот же день в Доме Черноголовых прошла аккредитация посла Республики Кот-д’Ивуар Бернарда Тахон-Буше. Его резиденция находится в Москве.

В тот же день руководитель ООО «Ригас микроаутобусу сатиксме» Виталий Комар рассказал в интервью агентству ЛЕТА, что новые маршрутные перевозчики в Риге не планируют менять цены на билеты. Цены на проезд в маршрутках устанавливает Рижская дума, и «Ригас микроаутобусу сатиксме» будет перевозить пассажиров за 50 сантимов. «Сейчас перевозчики ездят не в конкретное время, а когда придется. У нас такой ситуации не будет — на конечных остановках будет конкретное расписание», — рассказал Комар.



22 января 2012 года лидер общества «Родной язык» Владимир Линдерман распространил листовки, в которых призывал латышей не участвовать «в крестовом походе против русского языка».

22 января 2011 года работники Криминального управления таможни СГД накрыли в Науенской волости Даугавпилсского края подпольный завод по производству сигарет, устроенный на территории бывшей советской военной части. Как оказалось, на нелегальном заводе трудились гастарбайтеры. При обыске был обнаружен и изъят табак, сигаретные фильтры, упаковочные материалы и акцизные марки. По предварительным подсчетам, стоимость производственного оборудования составляла около миллиона латов.

22 января 2010 года Военным комитетом НАТО было принято окончательное решение по включению балтийских государств в план Eagle Guardian («Орел–защитник»), первоначально предназначенный для чрезвычайной военной защиты Польши. В случае вооруженного нападения в Эстонию, Латвию и Литву будут выдвинуты девять дивизий НАТО — из США, Великобритании, Германии и Польши, свидетельствуют документы, опубликованные сайтом WikiLeaks.

В тот же день мэр Риги Нил Ушаков ушел в двухнедельный отпуск, во время которого женился на своей подруге Елене Сухаревой, подтвердила агентству ЛЕТА пресс-секретарь мэра Анна Кононова.

В тот же день министр внутренних дел Линда Мурниеце получила электронное письмо с угрозами сексуального характера, а также обещанием ее убить. Оказалось, что отправитель писем — школьник, 12-классник, страдающий психическим недугом.

22 января 2009 года МИД Латвии выразило обеспокоенность несоблюдением тонов в цветах государственного флага и рекомендовало образовать комиссию по символам государства, которая выдавала бы специальные лицензии на изготовление латвийского флага по единым стандартам.

В тот же день утром трое жителей Латвии передали депутатам Сейма творог, который, по их мнению, помогает улучшить память и мыслительные способности. Активисты передать творог лично депутатам не смогли. Поэтому им предложили оставить его в бухгалтерии Сейма. В бухгалтерии Сейма рассказали, что представители Народной партии позже всех пришли за предназначенным им творогом. А руководитель фракции Марис Кучинскис свою порцию отдал одной журналистке, потому что сам предпочитает жирный творог. Вместе с подарком депутаты получили письмо: «Сейчас в стране — трудные времена. Мы полностью осознаем, насколько сложной в таких обстоятельствах стала Ваша работа. Вы трудитесь в поте лица с раннего утра до позднего вечера, чтобы всем жителям Латвии было хорошо, а оппозиция и неблагодарный народ только охаивает ваш титанический труд. В обстоятельствах, когда у Вас нет времени позаботиться о своем здоровье, мы решили сделать Вам полезный подарок — вкусный обезжиренный творог от местных производителей».

22 января 2008 года правительство одобрило поправки к ряду законодательных актов, которые предусматривали более строгие наказания для клиентов проституток. Новые правила, в частности, запретили предоставлять интимные услуги вне жилых помещений, а также в зданиях, которые расположены ближе 100 метров от официальных учреждений, школ, церквей и других заведений.

В тот же день в Объединенном штабе Национальных вооруженных сил Латвии состоялась официальная церемония проводов 11-ти латвийских военнослужащих в Косово для участия в международной миротворческой операции.

В тот же день стали известны е исследования, проведенного центром общественной политики Providus. Согласно которым, в прошлом году на пленарных заседаниях Сейма с недостойными депутата речами чаще всех выступал представитель объединения ТБ/ДННЛ Юрис Добелис. Анализируя стенограммы Сейма, исследователи пришли к выводу, что в 65 выступлениях Добелиса звучали вульгаризмы, предрассудки и личные оскорбления.



22 января 2007 года украинская христианская община «Новое поколение» провела пикет в Киеве около посольства Латвии, требуя публичных извинений от латвийской газеты Diena, 16 января опубликовавшей карикатуру на Иисуса Христа. На опубликованной в латвийской газете карикатуре рядом с Иисусом был изображён пастор Ледяев с крыльями дракона, головой осьминога и толстым телом, говорящий: «Здравствуйте, я Ледяев. Я руковожу христианской общиной, молящейся Живому Богу Иисусу!».

В тот же день российская милиция в Ленинградской области задержала обвиняемого в хранении наркотиков президента общества моторокеров Brivie vanagi (Cвободные ястребы) Вилниса Гаварса, имя которого значилось одним из первых в списке разыскиваемых в Латвии преступников. Гаварс скрывался более пяти лет.

22 января 2006 года сопредседатель Новой партии, депутат Сейма Айнарс Шлесерс отпраздновал своё 30-летие в Доме Черноголовых.

22 января 2005 года министр образования и науки Ина Друвиете сообщила, что Латвия готова принять студентов из пострадавших от цунами стран Юго-Восточной Азии и предложить им освоить курсы инженерных наук и медицины.



22 января 2004 года после пятичасовых дебатов Сейм Латвии одобрил во втором чтении поправки к закону об образовании, согласно которым с 1 сентября 2004 года в 10-х классах школ нацменьшинств на государственном языке должны преподаваться все предметы, за исключением родного языка и предметов, связанных с национальной идентичностью и культурой. Около здания Сейма несколько сотен пикетчиков громко скандировали лозунги протеста против проекта поправок. В пикете участвовали в основном молодые люди.

В тот же день Сейм в срочном порядке во втором и окончательном чтении исключил из Уголовного закона статью 271 - о защите чести и достоинства должностных лиц. Эта статья гласила, что за оскорбление чести и достоинства или клевету на представителя власти или другое государственное должностное лицо в связи с исполнением им своих служебных обязанностей виновный может быть наказан лишением свободы на срок до 2 лет, арестом, принудительными работами или денежным штрафом до 60 минимальных зарплат. Конституционный суд , рассматривая иск, поданный газетой «Диена», признал эту норму антиконституционной и постановил отменить ее.

В тот же день в Риге в гостинице Grand Palace начался кулинарный фестиваль «100 дней до Европейского Союза».

22 января 2003 года министр экономики и коммуникаций Эстонии Лийна Тыниссон, выступая в эстонском парламенте, обещала распорядиться о замене таблички с надписью Riga на дорожных указателях вдоль шоссе Таллин-Икла по направлению к эстонско-латвийской границе. На появление таблички министру указал депутат Март Нутть, подчеркнувший, что в эстонском языке такого топонима нет. По-эстонски столица Латвии пишется Riia.

22 января 2002 года Кабинет министров утвердил разработанные Министерством образования и науки изменения в Кодексе административных нарушений, которые предусматривают применение к несовершеннолетним от 11 до 18 лет принудительных мер воспитательного характера за совершение различных правонарушений.

22 января 2001 года данные опроса, проведенного центром по изучению общественного мнения SKDS показали, что почти половина жителей Латвии считали, что страна может достичь уровня благосостояния европейских стран и без вступления в Европейский Союз.

22 января 1999 года утром на железнодорожной станции Даугавпилс-сортировочная из железнодорожной цистерны произошла утечка большого количества жидкого аммиака, пары которого в большой концентрации опасны для здоровья и жизни человека. Сообщалось, что аммиак вытек на площади от 200 до 800 квадратных метров. Причиной утечки стала трещина в железнодорожной цистерне шириной 5 милиметров. Предыдущим днём на этой же станции произошла утечка почти 500 килограммов дизельного топлива.

22 января 1998 года в Риге открылось совещание Совета стран Балтийского моря на которое прибыли представители 13 стран, в том числе канцлер Германии Гельмут Коль и премьер-министр России Виктор Черномырдин. Который отказался встречаться с премьер-министром Латвии Гунтарсом Крастсом.

В тот же день вступил в силу договор о безвизовом режиме между Латвией и Швейцарией.

22 января 1992 года Верховный Совет ЛР принял решение о непризнании аннексии города Абрене и шести волостей Абренского уезда.

22 января 1970 года в Риге родился Айнарc Шлесерс.

22 января 1942 года газета «Тевия» опубликовала отчет директора латвийского Института антисемитизма Яниса Мартинсонса о деятельности этого учреждения. Директор рассказал: «За несколько месяцев институт собрал тысячи документов о деятельности жидов и большевиков в Латвии, разные принадлежности жидовского ритуала — святые книги (торы), знамена, молитвенные рога и покрывала, серебряные короны раввинов, и всевозможные масонские предметы. Институту на помощь пришла полиция, которая в квартирах бежавших жидов и большевиков и в гетто нашла много важных материалов и свидетельство подлых намерений жидов. Количество добытых книг столь большое, — около 10 тысяч — что Институт устроит обширную библиотеку на разных языках с исследованиями и статьями про жидов, большевиков и самой жидовской литературой. Обработка и классификация собранных материалов требует более долгого времени».



22 января 1940 года в рижском кинотеатре «Сплендид Палас» прошла премьера фильма «Сын рыбака» по роману Вилиса Лациса. Режиссер — Вилис Лапениекс. Присутствовал президент Карлис Улманис, члены правительства, армейское руководство. После фильма президент сказал: «Нам всем фильм понравился. Надеемся, что и публике понравится». Публика выломала двери в кинотеатре, сообщила газета «Яунакас Зиняс».

В тот же день вышло постановление правительства за подписью министра общественных дел Альфреда Берзиньша, запрещавшее публиковать в прессе объявления с использованием национально-патриотической символики или высказываний государственных мужей, созывающие на религиозные собрания, содержащие в тексте тайные знаки и так далее, всего было 11 запрещающих пунктов.

22 января 1934 года политзаключенные латвийских тюрем политической голодовкой отметили память 9 января (по старому стилю) 1905 года, «кровавого воскресенья». От пищи отказались 300 человек.

22 января 1918 года отряд стрелков 6-го Тукумского латышского полка отправился в Финляндию для борьбы с финскими белогвардейцами.



22 января 1898 года (по новому стилю) в Риге в семье городского архитектора родился Сергей Эйзенштейн - знаменитый советский режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог.

Фото - president.lv, mixnews.lv, LETA, газеты "Диена" и "Яунакас Зиняс".