Политтехнолог: избрание Трампа - это история невероятная, но очевидная (2)

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Эксклюзив | 20 января 2017 года, 17:02

Избрание президентом США Дональда Трампа, во что многие не верили, и против которого выступают в Америке даже в день инаугурации, является наглядным свидетельством того, что нет ничего невозможного. Так считает политтехнолог Юргис Лиепниекс. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.

"История Трампа является свидетельством того, что дела, в которые верится меньше всего, возможны. Ничто не безопасно, не стабильно и не долговечно", - написал политтехнолог.

Напомним, выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 года. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне.

19 января в Нью-Йорке прошла очередная акция протеста в отношении Трампа. Вместе с рядовой общественностью в ней приняли участие известные голливудские актеры и мэр города Билл Де Блазио.

Комментарии 2
Aļģis1 час назад
юргилис,ты не прав,случайностей не бывает,демократическом государстве избирает ТАУТА-точка,соррос не проходит.
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леший2 часа назад
ну, и зачем нужны такие политОЛУХИ? которые не только не могут просчитать на шаг вперёд ситуацию, а и дальше своего носа, ничего не видят====юргис, не позорься---- лучше бы ТЫ снег убирал, пользы больше
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