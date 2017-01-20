Политтехнолог: избрание Трампа - это история невероятная, но очевидная (2)
Избрание президентом США Дональда Трампа, во что многие не верили, и против которого выступают в Америке даже в день инаугурации, является наглядным свидетельством того, что нет ничего невозможного. Так считает политтехнолог Юргис Лиепниекс. Своим мнением он поделился в социальной сети Twitter.
"История Трампа является свидетельством того, что дела, в которые верится меньше всего, возможны. Ничто не безопасно, не стабильно и не долговечно", - написал политтехнолог.
Trampa stāsts ir apliecinājums tam, ka pat vislielākā mēroga, visneticamākās lietas ir iespējamas. Nekas nav drošs, stabils un uz ilgu.— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) January 20, 2017
Напомним, выборы президента прошли в США 8 ноября 2016 года. Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил свою главную соперницу — демократа Хиллари Клинтон. Его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне.
19 января в Нью-Йорке прошла очередная акция протеста в отношении Трампа. Вместе с рядовой общественностью в ней приняли участие известные голливудские актеры и мэр города Билл Де Блазио.