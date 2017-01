23 января 2016 года утром с огнестрельным ранением в голову был найден мертвым Андрис Лаукрозе, сотрудник департамента безопасности PrivatBank. Полицию вызвал сын убитого. На месте происшествия был обнаружен пистолет, зарегистрированный на имя убитого. Отец Андриса Лаукрозе, председатель коллегии уголовных дел Верховного суда Янис Лаукрозе был убит в 2001 году незадолго до выхода на пенсию. Убийство до сих пор не раскрыто,

В тот же день стали известны результаты исследования по проблемам незарегистрированных браков, заказанном Межведомственным координационным центром. Большинство пар в Латвии были не согласны с утверждением, что жить в незарегистрированном браке безнравственно. С тем, что жить гражданским браком безнравственно, полностью согласны 7% опрошенных, 17% - скорее согласны, 35% - скорее не согласны и 36% - совершенно не согласны.

депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Артурс Кайминьш официально сменил имя на Артусс. Об этом политик сообщил в микроблоге, опубликовав фотографию своих водительских прав.

23 января 2014 года Сейм передал на рассмотрение комиссиям законопроект, предусматривавший приравнять кротов к вредным грызунам, в связи с чем на них перестанет распространяться запрет на уничтожение животных, оговоренный в законе о защите животных.

Той же ночью в Даугавпилсе температура опустилась до -21 градуса, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В Риге было -16 градусов.

23 января 2013 года депутаты комитета развития города Рижской думы поддержали предложение назвать одну из улиц в Зиемельском районе столицы в честь шведского города Умео. Как сообщили в Рижской думе, улица Умео будет расположена между улицами Экспорта и Катринас дамбис.

В тот же день британская газета The Guardian опубликовала большую статью о Латвии под названием Latvia: Russia's playground for business, politics – and crime, в которой характеризовала ее как «игровую площадку для российской политики, бизнеса и преступности». Газета также писала о фестивале «Новая волна» в Юрмале, на который съезжаются российская мафия и истеблишмент. «Страна превратилась в сомнительный рай для российских денег», — резюмировало издание.

В тот же день представители движения в поддержку местной продукции «Не покупай чужого!» смогли убедиться, что в кафе Сейма вместо латвийского молока подается польское молоко фирмы Mlekovita, а выбор минеральных вод ограничивается водой Tichе литовского производства. Ни латвийского молока, ни латвийский воды в парламентском кафе нет, подчеркнул предстваитель движения Андис Екабсонс. Он упрекнул фирму, которая содержит кафе в Сейме, в непатриотичном выборе товаров.

23 января 2012 года стало известно, что восемь частных лиц подали в Конституционный суд жалобу, прося оценить соответствие Конституции т. н. распоряжения №2 экс-президента Латвии Валдиса Затлерса о роспуске Сейма. Податели иска полагали, что Затлерс нарушил Конституцию, руководствуясь корыстными мотивами.

23 января 2011 года агентство BNS сообщило, что «Фонд искусственного интеллекта» планирует создать в Огре небольшую лабораторию, в которой будут работать около пяти человек, в том числе учредитель фонда, экс-премьер Эйнарс Репше, который будет лично моделировать мозговую деятельность. Репше сообщил, что у лаборатории будет несколько направлений работы — моделирование мозговой деятельности, применение генетических алгоритмов, искусственная эволюция. «Ученые получили много знаний о развитии мозга от новорожденного до зрелого индивида, о принципах ДНК, но никто не смог создать хотя бы простую модель, способную самостоятельно учиться и осознавать себя. Значит, есть возможность над этим работать», — сказал Репше. Он также сообщил, что фонд будет создан на пожертвования предпринимателя Валерия Белоконя.

23 января 2010 года ночью в Латвии установилась самая холодная погода в ту зиму — к утру в восточных районах страны термометры показывали −27,5 градусов, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. в Мадоне была зафиксирована температура −26,9, в Даугавпилсе −26,8, в Резекне −23,6.



23 января 2009 года состоялось первое заседание консультативного совета нацменьшинств при президенте, восстановленного Затлерсом.

В тот же день мэр Вентспилса Айварс Лембергс в интервью газете «Бизнес&Балтия» высказал убеждение, что недавние погромы в Риге и Вильнюсе могли организовать спецслужбы. Лембергс напомнил, что в погромах практически не участвовали подростки. К Сейму пришли сильные и хорошо обученные молодые люди. «Их возраст соответствует возрасту работников спецслужб», — считал мэр.



23 января 2008 года посол США Кэтрин Тодд Бейли нанесла прощальный визит президенту Валдису Затлерсу, а в интервью Латвийскому радио рассказала, что самые яркие воспоминания о проведенных в Латвии годах у неё всегда будут связаны с латышской культурой и памятником Свободы. Прощаясь с жителями Латвии, Кэтрин Тодд Бейли пожелала ему всего наилучшего. По ее словам, новый посол США Чарльз Ларсон также рад возможности поработать в Латвии. "Я уверена, что вы окажетесь в хороших руках", заключила Бейли.

В тот же день опубликованные результаты исследования «Насилие и здоровье», проведённого в рамках договора о сотрудничестве министерства здравоохранения Латвии с Европейским региональным бюро Всемирной организации здоровья показали, что одной из наиболее выраженных форм насилия в Латвии является насилие внутри пар. В 75% случаях насильниками являются мужчины в возрасте 24-64 лет, а в 14% случаев — женщины.

23 января 2007 года после более чем двухчасового обсуждения и нескольких перерывов Рижская дум не поддержала проект строительства акустического концертного зала. За его строительство проголосовали 22 депутата, против — 26, воздержался один. Шестеро думцев в голосовании не участвовали.

В тот же день Госконтроль сообщил, что обнаружил существенные нарушения в сфере ухода за душевнобольными людьми — центры социальной опеки министерства благосостояния за три года незаконно собрали с душевнобольных лиц около 3,5 миллионов латов.

23 января 2006 года Рижский окружной суд признал, что ЛАШОР, воспроизведя на одной из первых своих массовых акций протеста против реформы образования в русских школах в 2003 году фрагменты популярной песни латышской группы Livi Dzimta valoda («Родной язык») и песни Виктора Цоя, нарушила авторские права, и взыскал с ЛАШОР 600 латов в пользу защитников авторских прав.

В тот же день латвийская комиссия историков оценила российский фильм «Нацизм по-прибалтийски» как необузданную антилатвийскую пропаганду и как не имеющий ничего общего со сколько-нибудь приемлемым пониманием истории.

В тот же утро самая низкая температура воздуха была в Зосенской волости Цесисского района - минус 28 градусов, сообщили в Латвийском агентстве окружающей среды, геологии и метеорологии. В Латгале утром мороз составил от -23 до -28 градусов, в центральной части Латвии - от -21 до -24, на морском побережье и в Колке - от -16 до -20 градусов.



23 января 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга в Киеве в рамках торжеств, посвященных инаугурации президента Украины Виктора Ющенко, встретилась с руководителем парламента Грузии Нино Бурджанадзе и заверила ее в поддержке Латвией демократических процессов в этой стране.



23 января 2004 года в Риге более тысячи русских школьников пришли к зданию министерства образования и науки, чтобы выразить протест против назначенного на 1 сентября перевода школ нацменьшинств на преимущественно латышский язык образования.

23 января 2003 года около 20 молодых людей из патриотического движения «Все для Латвии!» провели около здания Сейма Латвии пикет, держа в руках тома собрания латышских дайн, на которых был изображен знак «огненного креста». Руководитель организации Райвис Дзинтарс, пришедший в варежках с вязаными свастиками, пояснил, что цель пикетчиков — привлечь внимание к включенному в повестку дня пленарного заседания парламента проекту поправок к закону о собраниях, шествиях и пикетах, предусматривающих дополнить его запретом на использование символики гитлеровской Германии и СССР, в том числе и стилизованной.

В тот же день Сейм острых дебатов все же поддержал во втором чтении проект поправок в законе о собраниях, шествиях и пикетах, предусматривающий запрещение использования на массовых мероприятиях символики гитлеровской Германии и Советского Союза, в том числе и стилизованной.

В тот же день депутаты-женщины всех избранных в парламент партий создали в Сейме женскую группу. По словам ее руководителя Инары Островски, женская группа будет содействовать равноправию и популяризации деятельности женщин-депутатов, тем самым повышая престиж Сейма в целом.

23 января 2002 года комитет по делам культуры, искусства и религий Рижской думы не дал своего одобрения проекту восстановления в городе памятника российскому полководцу Барклаю де Толли.

23 января 2001 года ночью было совершено очередное нападение на Генконсульство Латвии в Санкт-Петербурге. Были разбиты стекла входной двери.

23 января 1993 года была восстановлена пограничная охрана Латвии.

23 января 1991 года Верховный Совет ЛР принял закон о создании обществ с ограниченной ответственностью.

23 января 1998 года в Риге премьер-министр России Виктор Черномырдин провел пресс-конференцию в резиденции латвийского президента. Российский премьер уверял собравшихся в том, что Москва будет до конца бороться за улучшение положения русскоязычных. Он заявил, что Россия и Латвия «не смогут продвинуться в развитии наших отношений, пока не будет решен вопрос о правах наших соотечественников... Этот вопрос мы активно обсуждали с руководством Латвии». И заметил, что в противном случае Россия готова к принятию жёстких экономических и политических мер.

23 января 1957 года было основано Латвийское общество почвоведов.

23 января 1945 года на торжественное собрание в честь возобновления работы собрался коллектив Театр юного зрителя Латвийской ССР. После собрания состоялась читка пьесы Райниса «Воронёнок».



23 января 1937 года в доме Рижского Латышского общества председатель Сельскохозяйственной палаты Р.Дзерве открыл День крестьян Рижского округа, уже десятый.



23 января 1927 года в Риге, в здании Латышского общества, прошел первый съезд делегатов организаций националистов. Приняли участие 194 делегата из 28 организаций.

23 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «На днях в Эстонию пришел из Латвии одетый в латышскую военную форму мужчина, заявивший, что он бежал из войсковой части и намерен поступить в эстонскую армию. Ему также известно, что вблизи Мариенбурга (Алуксне) зарыто в земле много золота, которое он обещал отдать Эстонии. Приглашенные врачи признали его неизлечимо душевнобольным. Он был отправлен обратно в Латвию и, по-видимому, является тем же душевнобольным Педером, о бегстве которого из 7-го зегевольдского (сигулдского) полка недавно сообщалось».

23 января 1924 года около 9 .30 утра на Рижском железнодорожном вокзале произошел мощный взрыв. Пламя и облако дыма поднялись к стеклянной крыше, потрескались стекла в телеграфном отделении, в меняльной кассе и багажном отделении. Оказалось, что это носильщик Франц Смагарс уронил на пол пакет, в котором было 3 фунта пороху. У носильщика были обожжены пальцы, больше никто не пострадал. Владелец пакета С. Гамзе из Ливенгофа был арестован и допрошен в железнодорожном полицейском управлении, сообщила газета «Сегодня».

23 января 1919 года в Риге в здании бывшего Рижского немецкого театра состоялось первое представление Национальной оперы Латвии. Первоначально труппа называлась «Оперой Советской Латвии». Для постановки был выбран «Летучий голландец» Рихарда Вагнера.

23 января 1784 года рижский магистрат зачислил в бюргерское сословие браковщиков мачт: латышей Яниса Дамбиса, Николая Белте, Яниса Пуритиса, Дание-ля Калниньша, Микелиса Грундулиса, Яниса Бою, Даниеля Славу и Даниеля Штейнгауэра.

