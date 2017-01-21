Эксклюзив |

Дональд Трамп очень харизматичный человек, с чувством юмора. К тому же, он единственный президент Америки, который фотографировался с российским музыкантом и певцом Аркадием Укупником. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал сам Укупник, вспоминая о своей встрече с Трампом.

«Харизматичный, высокий парень, абсолютно никакой разницы с тем его обликом, который сложился у меня на основании СМИ. Живой, остроумный... Мы столкнулись в “предбаннике” этого конкурса красоты [в Москве, в 2013 году – Ред.], он был вместе с солистом Aerosmith Стивеном Тайлером. Ну мы стояли, они шли мимо с охраной. Вдруг Тайлер бросил Трампа и направился ко мне. Трамп остановился. Я подумал, что Стивен идет разбираться ко мне из-за якобы плагиата его песни, который мне приписывали, ну это только воспаленное воображение может это представить... А он подошел и спросил, где я купил такие классные очки. Ну я ему ответил что-то... А в это время Трамп стоял его ждал и разглядывал, с кем он там разговаривает. Потом после конкурса красоты, на afterparty, он меня увидел так издалека и махнул охране, что мы, мол, будем фотографироваться. Ну мы сфотографировались. Я в общем-то и забыл это уже до того момента, когда он стал кандидатом в президенты. Ну теперь я его поздравляю. Во-первых, с тем, что он победил. Во-вторых, с тем, что он единственный президент Америки, у которого есть фотография со мной», - сказал Укупник.

Инаугурация 45 президента США Данальда Трампа состоялась в пятницу, 20 января.