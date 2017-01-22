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Их называют одними из самых загадочных существ на земле. Они живут среди людей, но никогда не сбиваются в стаи. Их образ повлиял на мировое искусство – литературу, живопись и даже музыку.

Они определяли историю целых цивилизаций и с их помощью удалось объяснить один из самых известных парадоксов в науке.

Кот Шредингера, Кот-Бегемот, Кот в Сапогах, Кот ученый....

Что мы на самом деле знаем о кошках?

В среду в эфире радио Baltkom состоится круглый стол, посвященный этим уникальным животным.

Эксперты в студии, эксклюзивные интервью, прямые включения из разных стран мира.

В ходе эфира вы узнаете, почему агент ЦРУ Феликс Родригес, который участвовал в казни Эрнесто Че Гевары, носит прозвище ”Кот”, может ли кошка выжить на атомной подводной лодке, какой мессидж хотел передать Булгаков с помощью кота Бегемота в своем романе “Мастер и Маргарита”, зачем Льюс Кэролл придумал Чеширского кота, а также - как на самом деле относились к котам в Древнем Египте и почему Эрвин Шредингер использовал кота для объяснения физического парадокса.

Многие спикеры, которых вы услышите в этом эфире, никогда раньше не выступали в СМИ стран Балтии.

Круглый стол пройдет в среду с 13 до 15 часов в эфире радио Baltkom при поддержке партнерских СМИ – “Новая газета Балтии”, “СпектрПресс”, “ETV+”, “ru.delfi.lt” и «Окно в Москву».

Ведущие - Вадим Радионов и Константин Ранкс