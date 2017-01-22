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Дональд Трамп является непредсказуемым президентом США, так как у него нет никакого политического опыта. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал профессор Денверского университета Джонатан Адельман.

Он считает, что Трамп на посту президента будет уделять особое внимание внутренним вопросам страны.

«Прежде всего сложно делать какие-то прогнозы, потому что этот человек не является политиком. С политиками все более ли менее понятно. Джордж Буш-младший был губернатором Техаса, затем стал президентом. И мы уже понимали, что он за политик. В данном же случае мы имеем дело с шоуменом, это важный момент. Люди, которых он выдвигает в Сенат США, критикуют его и делают это открыто. Жителей Латвии может интересовать, что Дональд Трамп хорошо относится к Путину, он дружит с Россией и отрицает атаки российских хакеров. При этом Никки Хэйли, этническая индианка, губернатор штата Южная Каролина, республиканец заявила совсем обратное – что Россия проводит хакерские атаки и является нашим врагом. Многие другие политики заявляют то же самое. В этом-то и проблема. У нас даже нет единой позиции между Трампом и людьми, которые его окружают. Мне кажется, что нас ждет президентство, в рамках которого особое внимание будет уделяться внутренним вопросам США, а не внешним. Трамп намерен вносить изменения в политику здравоохранения Обамы – Obamacare, его беспокоит то, что происходит в городах. Так что, думаю, что мы увидим в основном внутреннюю политику. Возможно, потому, что он знает ее лучше. А об иностранных делах он знает очень мало», - сказал Адельман.

Он уверен, что Трамп будет претендовать на второй президентский срок.

«Я буду очень удивлен, если Трамп не решит баллотироваться на второй президентский срок. Дональд Трамп – очень амбициозный человек, это самая высокая должность, которую он может занять в этой стране. И у него будет шанс на второй срок. Как только Трамп стал президентом, люди позабыли о некоторых проблемах, а он говорит им очень важные вещи. В частности, касающиеся трудоустройства в маленьких городах. Он может проиграть в Нью-Йорке, в Калифорнии, но глубинки будут за него, даже через четыре года. Трамп не собирается сворачивать на демократический путь, он дает понят, что хочет совершить в Соединенных Штатах революцию. Не будем забывать, что ему уже 70 лет, я буду очень удивлен, если Трамп не станет участвовать в выборах в 2020 году», - сказал Адельман.

Дональд Трамп вступил в должность главы государства 20 января.