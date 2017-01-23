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У нового президента США Дональда Трампа немало сторонников, однако в целом его политическая деятельность отрицательно скажется на ситуации в США и во всем мире. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс.

«При любой смене есть победившая сторона и проигравшая. Вопрос в соотношении этих сторон. Политика Трампа безусловно, подчеркиваю, безусловно приведет к тому, что выигравших будет гораздо меньше. Что касается Латвии, наверное, нам не важно, отменит ли он Obamacare, для нас важны три-четыре момента. Это отношение к Европе, которое пока что неприемлемо. Отношение к НАТО, которое претерпит изменения. И, конечно, протекционизм, который косвенно будет влиять на экономическую ситуацию в мире. Так что ничего веселого я не вижу, будущее Трампа находится между двумя крайними точками – импичментом и полным хаосом с военный вмешательством», - считает Биркавс.

Он также считает, что политика Трампа приведет к увеличению цен на различные товары.

«Политики, когда приходят к власти, часто говорят о новой эпохе, но на самом деле часто это повторение старого и старых ошибок. Трамп – исключительный случай, его политика грозит миру двумя вещами – изоляционизмом США, то есть они теперь будут заниматься собой. А также протекционизм – если он распространится по всему миру, а к этому есть все основания, в результате мы получим гораздо более дорогие товары», - сказал Биркавс.

Дональд Трамп вступил в должность главы государства 20 января.