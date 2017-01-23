Экс-премьер Латвии: Трампа ждет либо импичмент, либо военный хаос (3)

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Эксклюзив | 23 января 2017 года, 10:34

У нового президента США Дональда Трампа немало сторонников, однако в целом его политическая деятельность отрицательно скажется на ситуации в США и во всем мире. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс.

«При любой смене есть победившая сторона и проигравшая. Вопрос в соотношении этих сторон. Политика Трампа безусловно, подчеркиваю, безусловно приведет к тому, что выигравших будет гораздо меньше. Что касается Латвии, наверное, нам не важно, отменит ли он Obamacare, для нас важны три-четыре момента. Это отношение к Европе, которое пока что неприемлемо. Отношение к НАТО, которое претерпит изменения. И, конечно, протекционизм, который косвенно будет влиять на экономическую ситуацию в мире. Так что ничего веселого я не вижу, будущее Трампа находится между двумя крайними точками – импичментом и полным хаосом с военный вмешательством», - считает Биркавс.

Он также считает, что политика Трампа приведет к увеличению цен на различные товары.

«Политики, когда приходят к власти, часто говорят о новой эпохе, но на самом деле часто это повторение старого и старых ошибок. Трамп – исключительный случай, его политика грозит миру двумя вещами – изоляционизмом США, то есть они теперь будут заниматься собой. А также протекционизм – если он распространится по всему миру, а к этому есть все основания, в результате мы получим гораздо более дорогие товары», - сказал Биркавс.

Дональд Трамп вступил в должность главы государства 20 января.

Комментарии 3
вова16 минут назад
Нашли эксперта.У этого чела хватило ума взять кредит у подельников в государственном Нипотеку банка ,что бы поспекулировать землейв Латгалии. Деньги отдал Сакнитису (покойному),чтобы тот на блюдце навар принес .Пузырь лопнул ,Сакнитис умер,пару миллионов латов Латвия не досчиталась ,а этот облезлый лузер ходит по тсовкам и презентациям подкормиться на халяву.
Где деньги? ЕКСПЕРТ-я вас умоляю.
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шурик15 минут назад
опять всё плохо
изоляционизмом США, то есть они теперь будут заниматься собой.Латвии было бы не плохо подумать над этим вопросом
в результате мы получим гораздо более дорогие товары», - сказал Биркавс. с какой балды?
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Лёлик7 минут назад
они теперь будут заниматься собой
+++ вот и нам бы хорошо заняться собой , своей экономикой , да о народе подумать , но пока эти ворюги у власти , шансов нет...
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