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Создание регистра авиапассажиров станет еще одним шагом в предотвращении терроризма на территории Латвии, а все данные будут находится у Полиции безопасности (ПБ). Об этом в эфире радио Baltkom заявил член правления аэропорта Риги, эксперт транспортной отрасли Талис Линкайтс. При этом он подчеркнул, что ПБ не может без веского повода раздавать информацию об авиапассажирах другим учреждениям и структурам.

"Держателем данных будет Госполиция. Существует определенная схема, по которой данные из регистра могут получить другие структуры. Нужна санкция судьи, уголовное дело и т.д. Думаю, что большинство людей не являются преступниками или людьми, которых разыскивает Интерпол", - отметил он.

Напомним, Сейм на прошлой неделе в окончательном чтении принял закон об обработке данных пассажиров воздушных судов, предусматривающий создание регистра данных пассажиров самолетов в целях борьбы с терроризмом и преступностью. Сведения будут обрабатываться в соответствии с общими требованиями защиты данных физических лиц. Планируется, что закон вступит в силу 3 апреля.