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Только после произошедших за последние несколько лет геополитических событий, латвийское общество, в частности сами политики, начали осознавать роль СМИ. Об этом в эфире радио Baltkom заявила новоизбранный член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP), исполнительный директор Ассоциации вещателей Латвии Гунта Лидака.

"Как показали последние годы, есть необходимость регулировать отражение некоторых геополитических вопросов в СМИ. Это активное обсуждение не только событий на Украине, но в мире в целом. Считается, что СМИ являются важной составляющей государственной политики и государственной безопасности. Я думаю, что их значение возросло. Государство заинтересованно, чтобы они транслировали их точку зрения и понимает, что необходима коммуникация с аудиторией. Раньше у нас была ярко выраженная коммерческая среда, без каких-либо установок. В ней не было понятно, что мы хотим от государственной политики, от жизни и от всего остального. СМИ боролись между собой в рамках коммерческой конкуренции, не осознавая зачем они это делают. Задавались вопросы: "зачем вообще общественные СМИ в Латвии?" И пришло осознание необходимости ведения коммуникации с разной аудиторией", - отмечает она.

Как уже сообщалось, в конце прошлого года было опубликовано исследование Латвийского института внешней политики, в котором, в частности, говорилось, что отсутствие отдельного телеканала затрудняет обращение к русскоязычной аудитории, внимание которой приходится всякий раз заново привлекать конкретными телепрограммами.

Тем временем, президент Раймонд Вейонис заявил, что концептуально поддерживает необходимость усиления контента на русском языке в общественных СМИ.