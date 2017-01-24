24 января 2015 года в Риге в одном из многоэтажных жилых домов на просп. Виестура, 37 было найдено около 100 единиц оружия и боеприпасов, сообщила представитель Государственной полиции Илзе Юревица. Хотя никакой опасности для жильцов дома оружие не представляло, из предосторожности была проведена их эвакуация. Во второй половине дня людям разрешили вернуться в свои квартиры.«В квартире жил реставратор оружия, который умер. Оружие в квартире нашла его родственница», - рассказала Юревица.

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у здания украинского посольства в Риге собралось более 100 человек, чтобы выразить поддержку жителям Украины и протест в связи с происходящими в этой стране беспорядками и насилием. Многие пришли с флагами Украины и плакатами с лозунгами в поддержку демократических ценностей и свобод. Участники акции выкрикивали лозунги на украинском языке.

24 января 2013 года SEB banka отказал партии «За родной язык!» в открытии счета. Однако ни латвийский филиал банка, ни материнский банк в Швеции не смогли сформулировать причину отказа, сославшись на то, что такое право у банка есть. Партия призвала своих членов и сторонников закрыть свои личные счета и счета своих фирм в SEB bankа и прекратить через него все расчёты и подала на банк в суд.

В тот же день в Риге, в Музее природы, состоялось официальное объявление 2013 года годом европейской болотной черепахи и открылась выставка.

24 января 2011 года министр культуры Сармите Элерте е в интервью LTV заявила, что не претендует на должность главы государства, хотя ранее ее имя упоминалось в числе наиболее вероятных претендентов. «Нет, я очень занята в Министерстве культуры. Об этом сейчас не думаю», — сказала Элерте.

В тот же день министр иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис заявил Латвийскому радио, что Латвии не нужно беспокоиться по поводу того, что на интернет-сайте посольства США теперь есть раздел на русском языке — это сделано для удобства людей. Мы не можем обязать представительство или посольство другого государства распространять информацию на каком-то конкретном языке. Это вопрос тактики посольства«, сказал Кристовскис.

24 января 2010 года Земгальское региональное телевидение «Спектр» показало сюжет о том, что в Огрском крае в лесной хижине уже на протяжении трех лет живет 60-летняя женщина и ее сын. Из-за долгов ее выселили из квартиры, потом она несколько лет жила с сыном в садовом домике. После того, как домик сгорел, она перебралась в хижину, построенную из брезента и веток. В пожаре сгорел паспорт Марии, и восстанавливать его женщина не пыталась. Мать и сын добывают себе пропитание, собирая бутылки и металлолом.

В то же утро в восточных районах Латвии мороз достиг 30-градусной отметки. Холоднее всего было в Зосены и еще нескольких городах на востоке страны, где столбики термометров показывали -30. В Даугавпилсе температура упала до -29, в Резекне – до -25 градусов. В Елгаве и Руиене ночью было -28 градусов, а самая высокая температура была зарегистрирована на Колке - минус 14 градусов.

24 января 2009 года старейший член Народной партии Гундарс Берзиньш предсказал, что в этом году Латвию ожидает социальный взрыв, а его кульминация придется на октябрь и ноябрь. «То, что происходит сейчас — еще цветочки», заявил Берзиньш.

В тот же день над озером Каниера впервые в Латвии в зимний сезон был замечен красный коршун. Который затем улетел в направлении Рагациемса. Случаи гнездования красных коршунов не регистрировались начиная с 60-х годов прошлого века, соощил сайт putni.lv.

24 января 2008 года Сейм концептуально поддержал пакет законов, предусматривающих предоставление заключённым права голосовать на выборах и референдумах.



В тот же день посол Российской Федерации Виктор Калюжный нанёс прощальный визит президенту Валдису Затлерсу.

В тот же день Рижский окружной суд приговорил Викторию М. (1984 года рождения), обвиняемую во враждебных по отношению к латышам комментариях в интернете, к 120 часам принудительных работ.



24 января 2007 года в Краславе представители традиционных христианских конфессий Латвии в городской Думе выразили протест против проводимой в Латгалии выставки местного художника Андрея Горгоца. Выражая негодование своих прихожан, представители конфессий просили закрыть выставку и прекратить шествие этой «диавольской вакханалии» по городам Латвии, или же, изъять из экспозиции две кощунственных картины — «Христос сдает кровь на СПИД» (на фото) и «Экстаз Марии Магдалины».



В тот же день на Международном экономическом форуме в Давосе президент Вайра Вике-Фрейберга заявила, что все страны Балтии могут ввести у себя в обращение евро до 2011 года.

24 января 2006 года примерно в 11.45 в волости Вайвес Цесисского района на 92-м километре шоссе Рига — Вецлайцене автомобиль Volvo съехал в кювет и опрокинулся на крышу. Когда водитель и пассажирка 1983 года рождения выбрались из машины и стали звонить в полицию, в пассажирку, стоявшую у машины, врезался джип Toyota, проезжавший по той же дороге. Женщина погибла на месте происшествия.

В тот же день комиссия по мандатам и заявлениям Cейма разрешила призвать депутата Яниса Урбановича к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Урбанович 24 декабря на автостоянке в Резекне, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности маневра и наехал автомобилем Toyota Land Cruiser на стоявшую позади машину Opel Omegа.



24 января 2005 года у больницы «Гайльэзерс» в Риге была торжественно открыта первая в странах Балтии благоустроенная взлетно-посадочная площадка для вертолетов. Площадка обошлась более чем в 170 тысяч латов, 77 400 латов из этой суммы выделило Минобороны, 72 588 — Рижская дума, 25 811 — Минздрав.

В тот же день в Лиепае муниципальные полицейские во время рейда по компьютерным салонам обнаружили нескольких несовершеннолетних, находившихся там во время школьных занятий, и всех их доставили в школы.

24 января 2002 года около 10.50 на Медумском пункте пограничного контроля Даугавпилсского управления Государственной пограничной охраны из табельного оружия застрелился пограничник. Из оставленного предсмертного письма выяснилось, что 25-летний сотрудник пограничной охраны из-за проблем в личной жизни.

В тот же день Сейм, заслушав доклад премьер-министра Андриса Берзиньша, принял концепцию национальной безопасности.В концепции отмечалось, что распространение международного терроризма представляет собой угрозу национальной безопасности. А для недопущения распространения терроризма в Латвии нужно разработать и принять превентивные меры, а также обеспечить соответствующие учреждения безопасности специальным оборудованием.

24 января 2001 года Комиссия по лицензированию Министерства внутренних дел приняла решение, что в дальнейшем расширенная выездная торговля пиротехническими изделиями на праздники разрешена не будет, а торговать пиротехникой будут только специализированные магазины.

В ту же ночь в Петербурге в здание генконсульства Латвии на Васильевском острове, в центре города, 52-летний мужчина бросил несколько банок с черной краской. Эта акция была совершена в знак протеста против осуждения в Латвии бывшего советского партизана Василия Кононова. Задержанный мужчина, как выяснилось, ранее был судим 9 раз, в основном, за нарушение паспортного режима.

24 января 2000 года ночью жители Риги не только слышали гром, но и видели молнию, что для зимнего времени года чрезвычайная редкость. По уверениям синоптиков, причиной этого необычного явления были не замерзший Рижский залив, не очень высокая температура воздуха, активные процессы в атмосфере и северный ветер.

24 января 1998 года в 14.45 с одного из германских аэропортов в воздух поднялся самолет американских ВВС С-130 Hercules. На его борту находилось 16 человек: экипаж самолета и лица, сопровождающие груз боеприпасов, предназначенных для Национальных вооруженных сил Латвии. Во время захода на посадку в аэропорту Рига отказала сигнализация выхода шасси. Чтобы установить и устранить причину технических неполадок, экипажу многотонной машины потребовалось 45 минут. Все это время, пока Hercules кружил над Ригой, пожарно-спасательная служба, полиция и медики провели в тревожном ожидании. К счастью, все закончилось благополучно. Американцы устранили неисправность и благополучно посадили самолет.

24 января 1995 года было подписано решение о реорганизации государственного акционерного общества ВЭФ.

24 января 1994 года физик Вильгельм Ржечицкис разбил палатку перед посольством США на бульваре Райниса и объявил голодовку. Он требовал «покончить с культивированием расовой теории в обновлённом виде, покончить с геноцидом против науки и учёных, составляющих главное богатство Латвии». И приезда специальной комиссии ООН по правам человека.

24 января 1991 года началось создание системы самообороны ЛР - был создан Департамент общественной безопасности. Его директором стал Янис Башкерс.

24 января 1990 годa, по сведениям прокуратуры, ставшими известными в 1998 году на заседании Юрмальского городского суда, Ивар Годманис перестал сотрудничать с КГБ. Суд, однако, не установил факта сотрудничества за отсутствием доказательств.

24 января 1945 года в Риге, в Клубе писателей, начал работу пленум оргкомитета Союза советских художников Латвии. Обсуждались вопросы, связные с работой художников в освобожденной Советской Латвии и Всесоюзной художественной выставкой в Москве.

24 января 1944 года в Риге был отмечен температурный рекорд: + 5,7 градусов

24 января 1943 года рейхсфюрер Генрих Гиммлер в ходе поездки на фронт на основании устного «разрешения и повеления» Гитлера приказал объединить воевавшие под Ленинградом 19-й и 21-й латышские полицейские батальоны в составе 2-й моторизованной бригады СС, присвоив им наименование «Латышский добровольческий легион СС».

24 января 1942 года в Риге был отмечен температурный рекорд: — 32 градуса.

24 января 1938 года газета «Ритс» писала: «В Валмиерском трудовом доме находятся 225 обитателей. Среди этих людей можно найти преступников разных категорий. Кокаинисты, ранее знакомые нам по улицам Риги, летом занимаются сельским хозяйством на ферме, а зимой едут в лес. Каждый день нужно ехать 17 километров в дальний лес за стройматериалами для здания фермы и дровами. Кто два года проведёт в труде и здоровой обстановке, у того из ума уйдёт употребление кокаина».



24 января 1928 года было сформировано тринадцатое по счету правительство Латвийской Республики. Председатель — Петерис Юрашевскис. Просуществовало до 30 ноября.

24 января 1925 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «Вчера на рыночной площади в Митаве какой-то молодой человек начал вести проповедь о грядущем светопреставлении. Собравшаяся толпа, среди которой большинство было женщин, возмущённая избитыми истеричными фразами „пророка“, пыталась стащить его в реку Дриксу. „Пророк“ вынужден был спасаться бегством».

24 января 1924 года рижская газета «Сегодня» сообщила: «В Латвию прибыло несколько китайцев, занимающихся торговлей. Некоторые из них часто посещают правительственные учреждения, предлагая служащим изделия из слоновой кости. При разговорах они пользуются смешанным англо-французско-немецким языком».

24 января 1906 года (по старому стилю) газета «Русское Слово» сообщалa из Риги: «Ночью при обыске латышского общества трезвости „Заря“ неизвестными потушен был газ. Между войсками и собравшимися произошла перестрелка. Двое из публики убиты».

24 января 1585 года Рижский рат и горожане заключили договор, согласно которому был отменен григорианский календарь и ограничены права рата.

Фото - president.lv, gorgots-art.lv, газета "Час", журнал "Атпута", Википедия.