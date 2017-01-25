25 января 2016 года полиция безопасности начала уголовный процесс против жителя Даугавпилса Артема Скрипника по обвинению в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины. Сам Скрипник утверждал, что занимался раздачей гуманитарной помощи и в активных военных действиях не участвовал.

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в 77-ю годовщину со дня рождения Владимира Высоцкого, в Юрмале, рядом с отелем, был установлен барельеф памяти поэта работы латвийского скульптора Яниса Струпулиса. Место для закладки барельефа было выбрано неслучайно - раньше на месте отеля находился санаторий имени Фабрициуса, где отдыхал Высоцкий. В цермонии открытия приняли участие мэр Юрмалы, посол России, космонавты и акртиса Лариса Лужина.

25 января 2012 года DNB Latvijas barometrs представил исследование, согласно которому пессимизм жителей Латвии пошел на спад, и общее их настроение улучшилось.По сравнению с осенью 2011 года, более оптимистичным стало восприятие настоящей и будущей ситуации, более положительно оценивалась работа правительства, говорилось в исследовании.

В тот же день посол Латвии в Японии Петерис Вайварс от имени правительства подписал Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (Anti- Counterfeiting Trade Agreement, ACTA).



25 января 2011 года утром в Екабпилсе во время перестрелки в игорном зале (на фото) один работник полиции погиб, два полицейских были ранены, один из них — тяжело. Выяснилось, что четверо из совершивших нападение на игорный зал в Екабпилсе — работники полиции: двое — из спецподразделения "Альфа", двое в свое время работали в Тукумсе.

25 января 2010 года центр Риги был окутан дымкой, которая по составу напоминала смог. Причиной возникновения смога стала безветренная и холодная погода, дым от усиленно топящихся котельных и печей, а также выхлопные газы автомобилей. Все это привело к накоплению в воздухе оксидов азота, углеводорода и частичек копоти.

В тот же день на пикет против книги об экс-президенте Вайре Вике-Фрейберге пришли лишь журналисты и полиция. Никто из заявителей пикета так и не появился. В разосланном позже для СМИ сообщении указывается, что участников акции по дороге к месту проведения пикета "остановили неизвестные люди, которые, используя "убедительные методы" практически запретили им выражать свое мнение с плакатами в руках".

25 января 2009 года Центральная избирательная комиссия сообщила, что на три референдума в 2007-м и 2008-м годах было потрачено 7,871 миллионов латов. Все референдумы были признаны несостоявшимися.

25 января 2008 года центр социологических исследований SKDS представил опрос, проведенный по заказу Госполиции. По данным опроса, в 2007 году в Латвии немного выросло доверие общества полиции. В декабре 2007 года 45% респондентов доверяло полиции, причем 5,3% из них - полностью. Больше всего доверявших полиции - среди респондентов-латышей, с низкими доходами, жителей Видземе, Латгалии и сельской местности. Не доверяли полиции преимущественно респонденты с высшим образованием, неграждане, со средне высокими доходами и жители Земгале.

В тот же день Россия в соответствии с общепринятой дипломатической практикой объявила о выдворении латвийского дипломата - Петериса Подвинскиса.

25 января 2007 года опрос, проведенный GK Baltic, показал, что почти половина мужчин (48%) мужчин и треть женщин (33% ) в Латвии за последний месяц не прочли ни одной книги. 40% жителей Латвии за последний месяц книг в руки не брали, а среди мужчин удельный вес не читавших книги был еще больше - 47%.

25 января 2006 года утром в рижской больнице им.Паула Страдиня родились тройняшки, все – девочки.



В тот же день в Риге на бульваре Анниньмуйжас было сдано в эксплуатацию первое высотное здание, построенное после восстановления независимости. Это был 18-этажный дом Gloria, архитектор Зане Калинка.

25 января 2005 года Вентспилсе примерно в 11 часов при посадке из-за поврежденной системы тормозов сошел со взлетно-посадочной полосы самолет Beach Craft Premier 1, принадлежавший иностранной компании. Никто из людей не пострадал, самолет также не был поврежден. В самолете, прибывшем чартерным рейсом из Москвы, были два пассажира.

В тот же день помощник начальника Юрмальского управления полиции по прессе и общественным отношениям Инга Абеле сообщила, что что в конце прошлой недели в полицию обратился 36-летний Нормунд. Он заявил, что из домашнего сейфа пропали деньги - 10 тысяч евро и 1000 латов. Выяснилось, что деньги взял его 13-летний сын. И купил четыре мобильных телефоны Sony Ericsson, Nokia 6230, Nokia 6360 и Nokia 6170, систему hands free стоимостью примерно 80 латов, магнитофон для машины, небольшую акустическую систему и автомобиль VW Passat. Полиция выяснила, что машина была куплена в Юрмале и оформлена на имя 18-летнего юноши, которому мальчик за это купил мотороллер за 100 латов.

25 января 2004 года вице-президент США Дик Чейни в ходе неофициальной беседы в рамках Всемирного экономического форума в Давосе поблагодарил президента Латвии Вайру Вике-Фрейбергу за участие республики в миротворческих операциях в Ираке. Чейни отметил, что США это высоко ценят и не забудут.

25 января 2003 года по предложению премьера Эйнарса Репше было учреждено Бюро по предотвращению несуразностей. Задачей Бюро было выслуживать жалобы и раскрывать, таким образом, недостатки в законах и госуправлении. Было ликвидировано 15 марта 2005 года. За более чем два года своего существования получило 1285 писем и проконсультировало 430 посетителей.

25 января 2002 года стало известно, что в исследовании Международного валютного фонда, посвященном среднесрочному фискальному развитию стран Балтии в связи с вступлением в ЕС и НАТО, дается прогноз: самого стремительного экономического расцвета в ближайшие годы страны Балтии достигнут, если в 2004 году будут приняты в Европейский Союз. В этом случае самый стремительный рост прогнозировался для Латвии.

25 января 2001 года председатель Рижской думы Андрис Аргалис в интервью Латвийскому радио заявил, что в течение двух лет Старую Ригу необходимо освободить от автотранспорта, допуская только отдельные случаи въезда туда на краткий срок.

25 января 2000 года в Пекине был аккредитован первый посол Латвии в Китае Эйнарс Семанис.

25 января 1999 года стало известно, что председателю Народной партии Андрису Шкеле в середине прошлой недели была сделана операция на позвоночнике. Несколько дней тому назад Шкеле выехал из Латвии для лечения повреждения межпозвоночного диска или торакального дискоза. Операция была сделана в одной из западноевропейских клиник.

В тот же день премьер-министр Вилис Криштопанс заявил, что правительство не намерено 16 марта отмечать день памяти латвийских воинов.



25 января 1994 года был восстановлен орден Трех Звезд.



25 января 1992 года Латвию признала Республика Мали — государство в Западной Африке.



25 января 1991 года в Москве был аккредитован поверенный в делах Латвийской Республики Янис Ловникс. А в Риге состоялись похороны погибших 20 января.

25 января 1989 года в Риге был отмечен температурный рекорд: + 6,5 градусов

25 января 1987 года в Юрмале от берега оторвалась льдина площадью 100-120 кв.километров, на которой находились полторы тысячи любителей подводного лова, и поплыла в сторону Болдераи. Вертолетом было снято 346 человек, ледоколом - 13, примерно тысячу человек спасли рыбаки колхоза "Селга" и юрмальские спасатели. Двое рыболовов погибли.

25 января 1946 года правительство Швеции передало советскими властям 130 латышских легионеров СС.

25 января 1942 года в Риге был отмечен температурный рекорд: - 31,9 градусa.

25 января 1938 года газета «Ритс» писала: «Волшебник красоты Максис Факторс, о ком с глубокой добротой отзывается даже холодная Грета Гарбо и кого Джоана Крауфорде не перестаёт благодарить за создание своей красоты, в начале мая прибудет в Ригу оборудовать студию, где будет «изучать» особенности рижанок. Пока он прислал свою представителя Франци Лука, который вчера в отделе Армейского экономического магазина на улице Бривибас демонстрировал приглашённым дамам средства, которыми красоту можно наколдовать в течении часа».

25 января 1925 года рижская газета «Сегодня» писала: «В Большой Гильдии состоялся диспут по вопросу о «светопреставлении». Выступил целый ряд ораторов , указывавших , что расчёты астрономов доказывают, что в данное время никакие опасности нашей земле не грозят. Заведующий метеорологическим бюро Барлотти, между прочем, указал, что «пророки», предсказывающие светопреставления, связывают конец мира с необычайной в это время года погодой. Однако, это происходит не впервые: в январе 1873 года температура достигла 11 градусов тепла, между тем как в текущем году она не превышала 8 градусов. Повышение температуры вызывается циклонами и антициклонами, которые в текущем году наблюдаются в разных местностях Европы и Америки. Не исключена возможность, что и в нынешнем году ещё настанет хорошая зима».



25 января 1920 года в Лиепае состоялся военный парад, который принимал президент министров Карлис Улманис.

Фото - unity.lv, "Клуб Юрмала", газеты "Диена" и "Вести-сегодня", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.