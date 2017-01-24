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К иностранным ректорам и профессорам, работающим в латвийских государственных вузах, не должны применяться чересчур высокие требования знания латышского языка. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал бывший ректор Латвийского университета (ЛУ), профессор Марцис Аузиньш.

Он отметил, что разговоры об этом ведутся уже давно, однако никаких изменений в законодательстве не произошло.

«В плане законодательства ничего не изменилось, мы можем приглашать профессоров- визитеров, но на выборные должности до сих пор существуют ограничения насчет языка. Я думаю, что это неправильно для высшего образования. В международной науке и бизнесе уже давно преобладает английский язык, и если мы от него отказываемся, то это снижает качество нашего образования и конкурентоспособность», - считает Аузиньш.

По его словам, ректоры латвийских вузов и до этого не всегда идеально владели госязыком.

«Будем откровенны, и в Стокгольмской школе экономики и в Рижской высшей школе права ректоры не всегда говорили по-латышски. Кроме того, надо понимать разницу между профессором и ректором. Ректор должен участвовать в Совете ректоров, хорошо знать законодательство, там, конечно, знания латышского были бы полезны», - сказал Аузиньш.

Он также добавил, что еще будучи ректором ЛУ, пытался добиться соответствующих изменений в законодательстве.

«От ЛУ исходили и исходят попытки изменить законодательство. Наша позиция – если мы ограничиваем использование языка, то мы наносим вред качеству образования. Правда, надо отметить, что в частных вузах таких ограничений нет», - сказал Аузиньш.

Генеральный секретарь Совета ректоров Янис Бернатс также заявил о необходимости начать дискуссию о пересмотре высоких требований по знанию госязыка для академического персонала вузов.

Он отметил, что, по предварительным данным, количество иностранных студентов в вузах Латвии выросло по сравнению с предыдущим годом на 28%. Более 6000 иностранных студентов учатся в латвийских вузах.

Напомним, ранее стало известно, что из-за недостаточного уровня знаний латышского языка Кабинет министров не будет рассматривать кандидатуру британца Мела Кенни, выдвинутого на пост ректора Рижской высшей школы права.