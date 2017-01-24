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Выход Великобритании из Европейского союза может растянуться на годы, и серьёзного кризиса в Европе ждать не нужно. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал юрист фракции "Европейский свободный альянс" в Европарламенте Алексей Димитров, комментируя вердикт Верховного суда Лондона о необходимости одобрения парламентом начала переговоров о выходе из ЕС.

"Сегодняшнее решение вряд ли будет иметь сиюминутные последствия. Парламент проголосует, и скорее всего даст разрешение правительству начинать процесс выхода из Европейского союза. Только тогда начнет отсчитываться два года на то, чтобы Великобритания и Евросоюз договорились об условиях выхода и о том, как строить свои отношения в дальнейшем. Если за два года к такой договоренности прийти не удастся, то срок может быть продлен, при отсутствии протестов от стран ЕС. При варианте же, что кто-то будет возражать, может получиться так, что Великобритания выйдет из Евросоюза, не договорившись о своих особых с ним отношениях, то есть станет для него таким же иностранным государством, как, например, Россия, Китай или США," - сказал Димитров.

По его словам, внутри Евросоюза все уже смирились с мыслью, что Великобритания выходит, а вот в британской политической системе возможен кризис.

"Одно дело начать процесс, другое - его завершить. Сложно предполагать, какой будет итоговая сделка и какая будет реакция на неё различных политических сил. Если она не устроит большое количество членов парламента или такие регионы, как Шотландия и Северная Ирландия, то возможны разные варианты, вплоть до проведения внеочередных выборов," - рассказал эксперт.

Сегодня британская сторона настроена решительно и хочет, чтобы Великобритания вышла даже из общего рынка Европейского союза, рассказал Димитров.

"Будут ставиться вопросы о свободном передвижении рабочей силы, и граждане Латвии, которые находятся и постоянно проживают в Великобритании, могут оказаться в затруднительной ситуации. Скорее всего, новых рабочих на льготных условиях Великобритания запускать не будет. Что же касается тех, кто уже переехал, тут возможны какие-то варианты," - пояснил он.

Как уже сообщал портал Mixnews, Верховный суд Великобритании постановил, что правительству для формального запуска переговоров с Брюсселем о выходе из ЕС нужно одобрение парламента.