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Латвийское рыболовецкое судно Senators было задержано в районе Шпицбергена Береговой охраной Норвегии. Об этом радиостанции Baltkom сообщил представитель Ассоциации по вылову крабов ЕС Дидзис Шмитс. По его словам, судно и экипаж заподозрили в незаконной добыче снежного краба, но это не соответствует действительности.

"Судно находится в норвежском порту. На борту находилось 30 человек, которые сейчас на суше, с ним все в порядке. Но тут вопрос о добычи ресурсов", - сказал он.

Как сообщает The Independent Barents Observer, латвийское судно было задержано на прошлой неделе за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны "Senators" был доставлен к берегу и передан полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Шмитс называет происшедшее откровенным нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии, причем не только против Латвии, но и ЕС целом. По его словам, дело может дойти до международного суда.