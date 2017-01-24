Норвегия и Латвия не поделили крабов: судно с 30 рыбаками арестовано (5)

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Эксклюзив | 24 января 2017 года, 16:17

Латвийское рыболовецкое судно Senators было задержано в районе Шпицбергена Береговой охраной Норвегии. Об этом радиостанции Baltkom сообщил представитель Ассоциации по вылову крабов ЕС Дидзис Шмитс. По его словам, судно и экипаж заподозрили в незаконной добыче снежного краба, но это не соответствует действительности.

"Судно находится в норвежском порту. На борту находилось 30 человек, которые сейчас на суше, с ним все в порядке. Но тут вопрос о добычи ресурсов", - сказал он.

Как сообщает The Independent Barents Observer, латвийское судно было задержано на прошлой неделе за нелегальную ловлю, о чем свидетельствовали размещенные в море рыболовецкие снасти, причем нужных разрешений у команды судна не было. В сопровождении береговой охраны "Senators" был доставлен к берегу и передан полиции.

Большинство стран, имеющих право вылова в этом регионе, не поддерживают арест латвийского судна и считают его политически мотивированным.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Шмитс называет происшедшее откровенным нарушением международных прав и недружественным шагом со стороны Норвегии, причем не только против Латвии, но и ЕС целом. По его словам, дело может дойти до международного суда.

Комментарии 5
сарайнис1 час назад
эйропейцы .........опять за ведро кильки драка?
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viktor1 час назад
Ну что, опять Пу виноват? Воровайки!!!
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Мнение горожанина14 минуты назад
Норвегия давно жестко и бескомпромисно защищает СВОИ интересы - СВОИХ рыбаков, СВОЙ бизнес и СВОЮ экономику. Вспомните кампанию очернения латвийской рыбной промышленности, проплаченные забастовки в "защиту" латвийского лосося. Норвегия защищает свои интересы. А Латвия способна лоббировать СВОИ интересы? Пока видно, что нет. Не способны...
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