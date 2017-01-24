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Рига имеет реальные шансы на проведение совместно с Минском чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Так считает член правления Латвийской федерации хоккея Валентин Блюгер. В эфире радио Baltkom он отметил, что преимуществом Латвии являются спортивные болельщики, которые гарантируют аншлаг во время матчей.

«Для Международной федерации хоккея очень важной является финансовая составляющая. Ее обеспечивает зритель. Зная, что в Латвии одни из лучших фанов в мире, думаю, нет сомнений, что арена будет заполнена. Какие бы результаты сборная Латвия не показывала, у нас самое большое количество болельщиков выезжает на любой чемпионат. Финны, конечно, тоже пойдут на свой турнир. Но, думаю, что у них немного более спокойный темперамент, и у них много всякого хоккея помимо чемпионата мира. Так что Рига имеет некоторое преимущество», - сказал Блюгер.

Он также рассказал, какие страны могут проголосовать за Латвию и Белоруссию в качестве хозяев чемпионата мира. При этом Россия, по его словам, скорее всего, поддержит второго кандидата на проведение турнира – Финляндию.

«Нас могут поддержать малые страны, это Венгрия, которая сейчас хорошо развивается в хоккее, Словения, Словакия, даже, может быть, и Германия. Также, конечно, бывшее советское пространство. С Россией есть некоторые предубеждения о том, что у людей, которые решают там вопросы в хоккее, есть какие-то коммерческие интересы в Финляндии. Им принадлежат там какие-то заводы, фабрики, пивные и так далее. Поэтому в их интересах, чтобы народ туда поехал», - сказал Блюгер.

На прошлой неделе было официально объявлено, что Латвия вместе с Белоруссией будет претендовать на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году, их конкурентом будет Финляндия. Решающее голосование состоится 19 мая.