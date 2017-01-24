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Студенты Латвийской Академии художеств "поэкспериментировали" с памятником русскому поэту Александру Пушкину, установленным в Риге, в парке Кронвалда.

Как сообщили Mixnews очевидцы, вечером 24 января сам памятник замотали белой тканью, а рядом установили перевернутый манекен.

По словам студентов, изучающих предмет "Искусство среды", им было дано задание визуально выразить свое отношение к городским памятникам. Против самого памятника Пушкину они ничего не имеют, но считают, что в Риге слишком много классических монументов "в полный рост", не вызывающих никаких эмоций. По мнению молодых людей, соседство с памятником поэту перевернутого манекена вызвало бы у прохожих более богатый ассоциативный ряд.

Напомним, торжественное открытие памятника Александру Пушкину, подаренного Риге Домом Москвы, состоялось 22 августа 2009 года.

С инициативой установки в Риге памятника выступило "Пушкинское общество в Латвии". Совет по памятникам поддержал эту инициативу еще в 1999 году, однако тогда средств на установку памятника не нашлось.

Выступая на церемонии открытия памятника, тогдашний посол России в Латвии Александр Вешняков заявил, что это событие открывает новую страницу в отношениях между Латвией и РФ. "Великий русский поэт Пушкин является носителем идей свободы, справедливости и демократии, и я надеюсь, что эти идеи будут воплощены, и между Россией и Латвией будет такая дружба, которую ничто не сможет разорвать", — отметил Вешняков.