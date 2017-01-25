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Рита Спроге, избранная новым руководителем Юрмалы, не планирует менять поставленные предыдущим мэром цели, об этом она рассказала в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom.

"Мы с Гатисом Трукснисом пришли в Юрмальскую думу вместе и уже более восьми лет работаем как команда. И хотя новые выборы самоуправлений пройдут уже в июне, закладывать фундамент того, что должно происходить после них, мы будем уже сейчас. Горожане знают об этих планах и ждут их реализации," - сообщила Спроге.

Она напомнила, что в Юрмале уже сейчас организовано бесплатное питание для всех школьников и детсадовцев, а этом году реализуется несколько новых социальных программ, для беременных и для неблагополучных семей. Также планируется всем юрмальским пенсионерам, а их больше 12 тысяч, выплатить единоразовое пособие в 50 евро.

"Что касается конкретных дел, то уже до конца 2018 года мы планируем реновировать эстраду Меллужи и её окрестности. А водонапорная башня в Кемери станет обзорной вышкой, будет восстановлен и парк вокруг неё, все мостики. Наша цель, чтобы в Кемери закончилась эпоха застоя. Юрмалчане давно этого ждут", - рассказала мэр.

Напомним, что Рита Спроге выбрана мэром Юрмалы взамен подавшего в отставку Гатиса Труксниса, и пробудет на этом посту до новых выборов, которые состоятся уже в начале июня этого года.