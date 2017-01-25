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У большинства возвращающихся детей не возникает проблем, но проследить, чтобы их не было - обязанность родителей, педагогов, а при необходимости и социальных работников и психологов. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" в эфире радио Baltkom высказала социолог Инесе Шуполе, комментируя призыв министра образования Карлиса Шадурскиса к живущим за границей детям и подросткам вернуться в Латвию для учебы.

Люди уже возвращаются вместе с семьями, рассказала она.

"Конечно, у детей могут возникать проблемы с обучением в Латвии, у них нет соответствующих знаний латышского языка, надо обеспечить дополнительные уроки и это уже делается", рассказала социолог.

Если есть мотивация и интерес, то освоение учебных предметов не станет проблемой, убеждена Шуполе.

"Согласно исследованиям более важен не образовательный, а социальный аспект. Менять школу нелегко любому ребёнку. Да, психика большинства детей склонна к приспособлению и как правило все проходит позитивно. Для них это новый интересный опыт, общение. Одноклассники обычно тоже рады, например, уроки английского могут стать более интересными, так что плюсы есть. Проблемы начинаются, если есть какие-то другие нюансы, неврастения, связанная, к примеру, с разводом родителей, а это сейчас основная причина возвращения детей в Латвию. Тогда может развиться агрессия, депрессия и другие побочные негативные эффекты. Вот за такими случаями надо проследить и это ответственность родителей, классного руководителя, а если они не справляются, то психолога и социальных работников в школе", - пояснила эксперт.

Как уже сообщалось, министр образования Латвии Карлис Шадурскиспосетил с визитом Лондон, где, в частности, призывал детей и подростков из эмигрировавших семей возвращаться учиться на родину.