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на внешнеполитических дебатах в Сейме председатель парламента Инара Мурниеце заявила: «Мы внимательно следим за действиями России, чтобы быть готовыми дать быстрый и адекватный ответ». «В настоящее время мы являемся свидетелями того, как Кремль реализует все новые и новые авантюры, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем в стране. Поэтому нам следует считаться с различными неожиданностями», - сказала Мурниеце.



26 января 2015 года в суде Центрального района Риги началось первое заседание по уголовному делу Дайниса Рутенбергса, который обвиняелся в порче российского флага на состоявшемся в марте прошлого года в Риге пикете в поддержку Крыма. Пв суде Центрального района Риги оказался переполнен, многие люди были вынуждены стоять и выражали этим недовольство. Судья, приступив к рассмотрению дела, призвал остаться в зале только самих участников процесса, прессу и родственников. Пришедшие поддержать Рутенбергса люди выразили недовольство заявлением судьи, и он разрешил им остаться в помещении.

26 января 2014 года в Риге, на ул. Слокас, 115, в супермаркете Maxima XXX сработала аварийная сигнализация и были эвакуированы люди.Сигнализация включилась в 12.10, и работники магазина оперативно организовали эвакуацию. В магазине в тот момент находилось около 60 человек.



В тот же день в Риге памятника Свободы прошла акция в поддержку Украины, в которой приняли участие около 100 человек. Люди пришли к памятнику с флагами Украины и Латвии и с элементами одежды в цветах украинского флага. Они спели гимны Украины и Латвии, во время пения котрого возникла ссора между некоторыми участниками, которую оперативно пресекли сотрудники полиции. Некоторые протестующие обвинили одного фотографа в провокации, который слишком близко приближал объектив фотоаппарата к лицам. Полицейские вывели этого мужчину из рядов пришедших, и после разговора с правоохранителями он покинул место происшествия. За происходящим со стороны наблюдала бывшая министр благосостояния Илзе Винкеле, активное участие принимали депутат Европарламента Сандра Калниете, депутат Рижской думы Сармите Элерте и министр защиты среды и регионального развития, глава парламентской фракции Национального объединения Эйнарс Цилинскис.

26 января 2012 года в Токио посол Латвии Петерис Вайварс подписал от имени латвийского правительства Торговое соглашение по борьбе с контрафактной продукцией (ACTA). Этот документ вызвал широкую волну протестов во многих странах Европы, в том числе, и в Латвии, и был отклонён Европейским парламентом.

26 января 2011 года глава Министерства иностранных дел Гиртс Валдис Кристовскис в интервью LTV заявил: «Начало моей работы в МИД повернулось так, что многим, наверное, неприятно видеть на посту министра иностранных дел сильного человека, который прагматичен, дальновиден и обладает большим опытом. Пожалуй, в данный момент я могу так о себе сказать».

В тот же день в Марупской средней школе во время урока умерла учительница. Как сообщил директор школы Янис Лагздкалнс, учительница вела урок в шестом классе и вдруг потеряла сознание. В школу немедленно была вызвана бригада скорой помощи, но медики уже ничем не могли помочь женщине. На плохое самочувствие учительница не жаловалась, сообщила ЛЕТА.

26 января 2010 года ночью температура воздуха в Латвии составила минус 30 градусов, а в Латгалии мороз достигал минус 33 градусов.

В тот же день Латвийское объединениe заемщиков обвинило президента Валдиса Затлерса, который решил на передавать в Сейм разработанный организацией кризисный законопроект о защите кредитополучателей, в отсутствии собственного мнения и выразило сомнение в его компетентности. Руководитель ЛОЗ Айнарc Горенко в своем заявлении для СМИ назвал президента «тряпкой, которая расстилается перед финансовым сектором».

26 января 2009 года президент Валдис Затлерс в интервью программе «900 секунд» телеканала LNT заявил: «Было бы идеально, если бы у нас было десять Годманисов и все они входили в правительство».

В тот же день партия «Общество для другой политики» в обращении к президенту и латвийскому обществу указала: «Наблюдая бездействие правительства и сейма на протяжении двух недель после народного собрания на Домской площади, даже самому бодрому оптимисту ясно, что правящая коалиция не собирается делать ничего, чтобы вывести страну из политического и экономического кризиса, чтобы спасти латвийских предпринимателей, крестьян и домашние хозяйства от банкротства». ОДП предупредила о новых, еще более массовых протестах народа, если Сейм и правительство на выполнят требования, высказанные во время акции 13 января на Домской площади.

26 января 2008 года Агентство общественного здоровья сообщило, что почти у 7% латвийских детей школьного возраста повышенный вес тела, а 0,9% страдают ожирением. Мальчиков с повышенной массой тела на 4,2% больше, чем девочек. Чаще всего повышенная масса тела наблюдается у мальчиков 11-13 лет и девочек 15 лет. В свою очередь ожирением чаще всего страдают мальчики 11-13 лет и девочки 13 лет.

26 января 2007 года латвийским спасателям удалось спасти ходящее под мальтийским флагом судно «Михаил Дундин», у которого в Ирбенском проливе Балтийского моря возникли проблемы с гребным винтом и оно могло оказаться на мели.



В тот же день лидер Латвийской первой партии Айнарc Шлесерс на съезде партии предложил начать дискуссию о праве неграждан избирать самоуправления.

26 января 2006 года Сейм в срочном порядке принял предложенные Бюро по защите Конституции поправки к иммиграционному закону, согласно которым люди, включенные в список нежелательных для Латвии лиц на основании сведений, полученных службами безопасности и контрразведки, больше не смогут обжаловать решение о включении их в этот список.

В тот же день Сейм Латвии отклонил предложение политического объединения «Центр согласия» платить негражданам пенсии также за годы, проработанные в других республиках бывшего СССР.

26 января 2005 года премьер-министр Айгарc Калвитис заявил, что Латвии необходим целлюлозный завод. В противном случае, лесоразработчики несет убытки из-за перевозки древесины по морю и суше в другие государства, где имеется целлюлозное производство.Глава правительства высказал убеждение , что целлюлозный завод в Латвии рано или поздно будет построен.

26 января 2004 года премьер Эйнарс Репше уволил вице-премьера Айнарcа Шлесера, заявив: «Я не чувствовал его руки помощи рядом». С тех пор в Латвии вице-премьеров не было.

В тот же день в Риге, в книжном магазине Jana Rozes, бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт раздавала большому числу желающих автографы на презентации своей книги Madame Secretary. Всего привезено всего 48 книг на английском языке, цена каждого экземпляра была 24, 99 лата (почти 50 долларов). 38 из них были проданы во время презентации.

В тот же день партия «Всё -Латвии!» провела марш протеста под девизом «Наша история — нашим детям». Требование: история Латвии должна занимать минимум 50% от общего количества часов, выделяемых школой на исторические науки. В 9–м и 12–м классах необходимо ввести обязательный госэкзамен по истории Латвии.

26 января 2002 года Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что на начало этого года в латвийских вузах обучались 510 иностранных студентов, причем больше всего — из Шри-Ланки (103), Литвы (89), Ливана (65) и России (55).

26 января 2001 года скандинавская торговая компания Stockmann и финское предприятие Rautakirja подписали с латвийской фирмой Re & Re протокол о намерении перенять у нее аренду земельного участка для строительства торгового комплекса в Риге, по ул.13 января 8, неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала, общей площадью 38 000 кв.метров.

26 января 2000 года в Даугавпилсе была учреждена Партия города Даугавпилса.

26 января 1994 года в Латвии был открыт филиал Мальтийского ордена.

26 января 1987 года в кинотеатрах Риги началась демонстрация фильма Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?».



26 января 1946 года в Риге, в Доме офицеров, начался суд над 35-ю армейскими и полицейскими руководителями рейхскомиссариата Остланд во главе с обергруппенфюрером СС Фридрихом Еккельном.

26 января 1944 года в Риге на улице Плискавас 12 (ныне Марияс) был основан Музей труда. «В настоящее время там ведутся работы по организации и оборудованию» - сообщила газета «Курземес Вардс».

26 января 1935 года в Рундальском дворце торжественно открылась волостная школа. Ремонт её помещений обошёлся в 17 тысяч латов. На открытии выступил министр образования, приветствие прислал президент Квиесис. Школа во дворце просуществовала до 1978 года.

26 января 1927 года из рижского Домского собора, он же церковь Мары, впервые в Латвии была проведена радиотрансляция богослужения. Торжественное богослужение было посвящено Дню международного признания ЛР. С проповедью выступил священник Э.Бергс, были исполнены произведения Бетховена и Кремзера.



26 января 1924 года в Риге, в Доме конгрессов, открылся первый съезд потребительских обществ.



26 января 1921 года в Париже Верховный совет Антанты — Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии - юридически признал Латвийскую Республику. Документ (на фото) подписал председатель конференции пяти стран Антанты Аристид Бриан.

В тот же день в Даугавпилсе была зарегистрирована рекордная температура этого дня в Латвии — 36 градусов мороза.



26 января 1920 года в Приекуле премьер-министр Временного правительства Карлис Улманис приветствовал местных жителей с балкона гостиницы.

В тот же день Конституционным собранием был принят закон «О выдаче пенсий солдатским семьям», который относился к семьям погибших или умерших солдат Латвийской армии.

26 января 1914 года в Риге, в Доме Латышского общества, литератором Атисом Кениньшем был организован банкет в честь поэта Валерия Брюсова. Поэт открыл торжество своими стихами, которые читал больше часа.



В тот же день в Брюсселе завершился (по старому стилю — начался) IV съезд социал-демократии Латышского края, на котором выступил Ленин, как представитель Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии. Речь Ленина была впервые опубликована на латышском языке, на русский (не полностью) переведена только в 1957 году. Съезд принял резолюции с осуждением ликвидаторского направления и в поддержку объединения российской социал-демократии.

26 января 1911 года в Новом Рижском театре состоялась премьера пьесы Райниса «Огонь и ночь» в постановке Алексиса Миерлаука.

Фото - mixnews.lv, Сейм ЛР, LETA, газета "Час", журнал "Яуна Неделя", Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов, картина Отто Скулме "Ленин на IV съезде социал-демократии Латышского края в Брюсселе в 1914 году".