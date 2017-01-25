Иесалниекс: закон един для всех, не знаешь латышского - увольняйся! (19)

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Эксклюзив | 25 января 2017 года, 17:04

Если должностное лицо, согласно латвийским законам, не владеет латышским языком на должном уровне, ему надо увольняться. Такое мнение в своем микроблоге Twitter выразил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"Один закон, одна правда для всех. Если должностное лицо, которому по закону надо знать госязык, его не знает, то должность надо оставить. Точка", - пишет политик.

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Как сообщалось, в связи с незнанием латышского языка на достаточном уровне придется оставить должность ректору Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерсу Палзову, пишет портал skaties.lv.

Ранее Министерство образования и науки, как уже писал Mixnews, повторно не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.

Добавим, согласно правилам Кабинета министров, уровень знания государственного языка у ректора высшего учебного заведения должен соответствовать высшей категории или 1-ой степени высшего уровня (С1).

Комментарии 19
ПЛ52 минуты назад
И останутся одни дебилы со знанием латышского языка и то на двойку с плюсом. Хотя в Латвии уже давно совсем не осталось достойных людей, к которым можно было бы прислушиваться. В правительстве малоумственные и богом обиженные люди, в думе тараканы которые не дают нормальным людям работать типа Аболтыни. Короче мрак!!!
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ПЛ48 минут назад
Вот посмотрите на эту рожу, ну не рожа дебила?! Или может уже все Янисы на одно лицо?!
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Таня Попова33 минуты назад
Как опостыли ВСЕ ЭТИ Прыщавые,Недалекие,Национально Озабоченные особи,не мыслящие себя без несчастных три копейки,невставленные в соц. Сети-Все Врут!Это для них нет Закона,это для Нет Правды,как и нет Никакой ТОЧКИ-ВЫ возомнившие себя во "власти",Обалдевшие от Своей "Священной Коровы"под названием "латышский язык" вышли за рамки всего Разумного! Пока не рухните из-за своей Дурости,Провинциальности,Моральной Затхлости-НИ ЧЕРТА НЕ ИЗМЕНИТСЯ В ВАШЕМ БОЛОТЕ...
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