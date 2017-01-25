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Если должностное лицо, согласно латвийским законам, не владеет латышским языком на должном уровне, ему надо увольняться. Такое мнение в своем микроблоге Twitter выразил парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

"Один закон, одна правда для всех. Если должностное лицо, которому по закону надо знать госязык, его не знает, то должность надо оставить. Точка", - пишет политик.

Как сообщалось, в связи с незнанием латышского языка на достаточном уровне придется оставить должность ректору Рижской высшей школы экономики (SSE Riga) Андерсу Палзову, пишет портал skaties.lv.

Ранее Министерство образования и науки, как уже писал Mixnews, повторно не утвердило на должность ректора Рижской высшей школы права Мела Кенни. Вместо него ректором был назначен проректор Латвийского университета Янис Икстенс.

Минобразования поясняет, что именно из-за недостаточного знания латышского кандидатуру Палзова повторно рассматривать не планируется. Таким образом, министерство отошло от привычной традиции - не обращать внимания на слабые знания латышского языка у обоих кандидатов, так как эти два вуза были основаны как международные проекты сотрудничества, и обучение в них ведется на английском языке.

Добавим, согласно правилам Кабинета министров, уровень знания государственного языка у ректора высшего учебного заведения должен соответствовать высшей категории или 1-ой степени высшего уровня (С1).