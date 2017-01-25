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Управляющий Рижским свободным портом Леонид Логинов, подавший заявление об отставке, принял это решение самостоятельно и собирается уходить на пенсию. Об этом радио Baltkom сообщил председатель правления порта Андрис Америкс.

"В конце декабря у него наступил официальный пенсионный возраст, а 10 марта исполнится ровно 19 лет, как он занимает свой пост. В этот момент он и решил оставить свой пост. Он принял это решение абсолютно самостоятельно, поэтому правление его приняло. К следующему нашему заседанию, 22 февраля, мы договоримся о том, как мы будем искать нового управляющего - или это будет международный конкурс, или какая-то фирма будет искать кандидатов. Могу лишь подтвердить, что порт будет работать, у Логинова есть два заместителя, так что нам не обязательно найти человека именно до 10-го. Кандидатуру нового руководителя еще надо будет согласовать с министром сообщения, после чего пройдет голосование правления порта", - сказал Америкс.

Напомним, сегодня правление порта получило заявление Логинова с просьбой с 10 марта освободить его от должности.

Логинов занимает должность управляющего Рижского свободного порта с 1998 года.