27 января 2015 года президент Андрис Берзиньш заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT, что Москву следует посетить, но не на празднование Дня Победы 9 мая. А до или после этой даты. В итоге не посетил никогда.

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В тот же день министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс после встречи с президентом заявил, что Андрис Берзиньш поступил адекватно и правильно, приняв решение не ехать в Москву на празднование Дня Победы.«С одной стороны, в России 9 мая — день победы над нацизмом. С другой стороны, ситуация на востоке Украины ухудшилась, а на Красной площади мы услышим восхваления так называемых освободителей Крыма. Я думаю, что вся эта совокупность факторов и побудила президента объявить свое решение», - сказал Ринкевичс.



27 января 2014 года в Риге министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс встретился со своим монгольским коллегой Лувсанвандангийном Болдом и заявил, что сотрудничество с Монголией должно рассматриваться как ворота для выхода в Китай.

В тот же день при проведении реконструкции в историческом здании Вентспилсского техникума на 2–м этаже, где ранее находился кабинет директора, при демонтаже замурованной ниши в наружной стене здания было найдено датированное 15 августа 1980 года послание потомкам. Послание было написано от руки на русском языке.

27 января 2012 года стало известно, что в исследовании Environmental Performance Index, подготовленном двумя американскими университетами - Йельским и Колумбийским - Латвия вслед за Швейцарией названа второй самой "зеленой" страной в мире и опережает такие государства, как Норвегия, Франция, Великобритания и Швеция.



27 января 2010 года президент Валдис Затлерс написал в своем блоге для американской службы экономических новостей CNBC: «Латвия не потеряла возможности кризиса, она их использовала, чтобы стать более дружественной для бизнеса, ориентированной на экспорт, конкурентоспособной. Я горд, что моя страна смогла выдержать эти драматические перемены и приняла их как урок... Латвия продемонстрировала, что жесткая самодисциплина позволяет не только преодолеть кризис, но и использовать его, чтобы заложить основу процветающей экономики».

В тот же день газета Diena cообщила о том, что мэр Риги Нил Ушаков женился.

В то же утро В Даугавпилсе термометры показывали -31,8 градуса. В Зосены, по данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, в 5 часов утра было 30,5 градуса, в Елгаве - 28,3, в Скривери - 27,9, в Алуксне - 27,4 градуса мороза. В Риге термометры утром показывали -20,9 градуса.

27 января 2009 года правительство выделило МИДу 150 тысяч латов на обустройство помещений латвийского посольства в Москве.

В тот же день у здания Кабинета министров собралось около 100 человек, которые требовали соблюдения прав пациентов. Пикетчики держали в руках плакаты в форме сердца с надписью "Хочу жить" и черные воздушные шарики.

В тот же день Рижская дума поддержала предложение о присовении столичным улицам в Курземском районе Риги названий, связанных с освободительной борьбой и временами Атмоды.

27 января 2008 года посол России в Латвии Виктор Калюжный, вопреки обещанному, заявил, что работая в Риге, не выучил латышский язык, так как не ощутил такой необходимости. Калюжный сказал , что, если бы ему пришлось работать в Латвии 10 лет, возможно, он и выучил бы латышский язык, но за три года он такой необходимости не ощутил, поскольку в Латвии возможно общаться на разных языках.



27 января 2007 года около двухсот человек собрались возле Музея оккупации, распевая песни и призывая правительство не отдавать России Абрене. Речи произнесли представители «Клуба 415», Латвийского объединения национальных партизан, руководитель партии «Все — Латвии!» Райвис Дзинтарс и председатель фракции «Нового времени» в Сейме Карлис Шадурскис. Все ораторы осуждали предложенный правительством вариант подписания договора о границе с Россией.

В тот же день на съезде Латвийской первой партии лидеры христианских конфессий призвали защитить семейные ценности и не допустить включения запрета на дискриминацию работников по признаку сексуальной ориентации в Уголовный закон.

27 января 2006 года включенный в список нежелательных для Латвии лиц опальный российский олигарх Борис Березовский в телефонном интервью латвийской телекомпании LNT отрицал наличие у него каких бы то ни было политических интересов в Латвии. Он заявил, что премьер Айгарс Калвитис, говоря о политических интересах Березовского в Латвии, лжет.

В тот же день из Нидерландов в Латвию был доставлен архив штаба 15-ой дивизии латышского легиона СС. Документы хранились у голландского коллекционера и были выкуплены Латвией за 46 тысяч латов.

В тот же день в издании Baltic Rim Outlook был опубликован подробный анализ экономик стран Балтии и Польши финансовой группы Nordea. В нем утверждалось, что Литва - единственная из стран Балтии, у которой есть шансы ввести евро в намеченный срок. Эстонии ввести евро в 2007 году скорее всего помешает высокий уровень инфляции, перспективы вступления в еврозону Латвии пока трудно прогнозируемы, говорилось в исследовании.



27 января 2005 года президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в Польше на приеме в честь 60-летия освобождения узников концлагеря Освенцим подарила президенту России Владимиру Путину книгу «История Латвии. XX век».

В тот же день Рижский окружной суд признал не имеющим силы подписанное в 1989 году завещание владельца здания Рижского цирка Юриса Бивиньша, которым он завещал собственность артистке цирка Дзинтре Жилде. Суд установил, что Бивиньш подписал завещание в присутствии свидетелей в квартире Жилде в сентябре 1998 года, а всего парус часов спустя в тот же день попал в автоаварию и погиб. Завещание в пользу Жилде оспорила вдова Бивиньша. Жилде не смогла объяснить, почему завещание не было закреплено у нотариуса, хотя за несколько дней до его подписания Бивиньш в частном порядке закрепил у нотариуса договор о дарении Жилде земли под зданием цирка.



В тот же день министр иностранных дел Артис Пабрикс от имени Латвийского государства принес официальные извинения жертвам холокоста и людям, которые собрались сегодня почтить их память в Румбуле и Саласпилсе. Министр напомнил, что латвийского государства тогда не существовало, страна находилась под властью тоталитарного режима, в противном случае, возможно, в живых остались бы многие из жертв холокоста.



27 января 2004 года Кабинет министров впервые в истории независимой Латвии присвоил звание генерала женщине. По рекомендации Министерства внутренних дел это звание было присвоено ректору Латвийской академии полиции Арие Мейкалише (на фото). Работу в системе внутренних дел она начала в 1975 году. В 1991 году Мейкалише было присвоено звание подполковника милиции, в 1992 году - полковника-лейтенанта, а в 1996 году она стала полковником полиции.

В тот же день бывшему госсекретарю США Мадлен Корбел Олбрайт была присвоена степень Почетного доктора Латвийского университета за «выдающиеся достижения в области политической науки и вклад в укрепление государственной независимости Латвии».



В тот же день в сети лиепайского рыболовецкого судна Zemite в Балтийском море попался и погиб дельфин. Тело морского животного было доставлено в Рыбохозяйственный исследовательский института институт для изучения, а затем отправлено в Музей природы, где сделали чучело (на фото). До этого дельфин попал в сети латвийских рыбаков лишь в 1991 году, но остался жив.



27 января 2003 года в Рижском пассажирском порту состоялась торжественная церемония передачи Латвии подаренного правительством Норвегии миноносца Vale, который впоследствии был переименован в Virsaitis. Министр обороны Латвии Гиртс-Валдис Кристовскис сказал, что «морским силам страны не хватало именно такого корабля». Латвия должна была выплатить Норвегии 500 000 латов в течении года. За обучение персонала, стоимость горючего и ремонтных работ, спасательные плоты, 40-мм орудия и оборудование для водолазов.

27 января 2002 года пресс-секретарь Кабинета министров Айвис Фрейденфелдс сообщил,что премьер-министр Андрис Берзиньш получил в качестве главы правительства 125 подарков, для размещения которых пришлось изготовить второй шкаф. В 2000 году премьер-министр получил как дипломатические подарки 59 различных предметов, а в 2001 году — 66 предметов. Берзиньш занимал пост премьер-министра с 5 мая 2000 года.

27 января 2001 года в Алсвикской волости Алуксненского района на полу своего дома был найден мертвым 30-летний Андрейс Ц. В ходе экспертизы центра судебной медицины Государственной полиции в крови умершего было обнаружено 8,25 промилле алкоголя и 8,02 промилле в моче. «Такая концентрация по меньшей мере вдвое превышает норму, допустимую для жизненных процессов человеческого организма», сказал начальник Алуксненского управления полиции Ансис Гайлитис, заметив: «Не знаю, было ли когда-либо и где-либо до сих пор констатировано такое количество алкоголя в организме человека».

В тот же день газета «Час» в статье «К нам идут большие деньги» писала: «...В ближайшее время в Риге появятся несколько огромных новых магазинов. Их намерены построить западные фирмы с мировым именем - Stockmann, Linstow Varner, Kristensen Baltic. Речь идёт о десятках миллионов инвестиций в экономику Латвии. Значит, в нашу покупательную способность поверили. По мнению специалистов, следующий этап - инвестиции в производство. Похоже, Латвия вновь становится столицей Балтии...».

27 января 2000 года Сейм отклонил предложенную фракцией объединения ТБ/ДННЛ поправку к закону о праздничных и памятных днях, предусматривающую переименовать 16 марта в День латышского легиона. Депутаты поддержали уже принятую в первом чтении редакцию, предусматривающую исключение 16 марта из списка памятных дней.

27 января 1998 года на пресс-конференции председатель Рижской думы Андрис Берзиньш заявил, что намерен добиваться увеличения тарифа на проезд в общественном транспорте до 18 сантимов.

27 января 1990 года на затянувшемся до полуночи заседании XXIV съезда Ленинского коммунистического союза молодёжи Латвии первым секретарём латвийского комсомола после третьего голосования был избран Янис Урбанович.



27 января 1960 года в Риге был открыт Дворец культуры завода ВЭФ. С 1978 года - Дворец культуры и техники завода ВЭФ.

27 января 1959 года в Риге в 19.20 в возрасте 72 лет, 7 месяцев и 12 дней скончался знаменитый предсказатель Эйженс Финкс. Говорят, что смерть свою он тоже предсказал заранее.



27 января 1948 года в Риге в семье подполковника cоветской армии Николая Барышникова и домохозяйки Александры Киселевой родился Михаил Барышников, будущий выдающийся танцовщик, единственный рижанин, попавший на обложку американского журнала Time.

27 января 1943 года газета «Известия» на первой странице опубликовала письмо руководителей Латвийской ССР Сталину: « Дорогой Иосиф Виссарионович! Воодушевленные героическими успехами Красной Армии, горя желанием быстрее разгромить гитлеровские полчища и освободить нашу любимую Родину от немецких оккупантов, эвакуированные из Латвийской Советской Социалистической Республики граждане, работающие в тылу на фабриках, заводах и в колхозах, бойцы, командиры и политработники латышских частей Красной Армии, кроме ранее собранных 2.050.000 рублей на строительство танковой колонны "Латвийский стрелок", - собрали ещё 1.500.000 рублей на строительство эскадрильи боевых самолетов "Латвийский стрелок"....». В том же номере был ответ — братский привет Сталина «гражданам Латвийской Советской Социалистической Республики, бойцам, командирам и политработникам латышских частей Красной Армии».

В тот же день руководитель СС и полиции в Латвии Вальтер Шредер созвал латышских «директоров самоуправлений», чтобы обсудить актуальный вопрос: что нужно для успешного создания латышского легиона СС.

27 января 1938 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила, что за три года, прошедшие со времени так называемого дружественного призыва президента Улманиса нести золотые плоды латышской школе и латышской молодёжи, при посредничестве Фонда культуры было собрано и передано школам 1 миллион 343 тысячи 807 книг.

27 января 1936 года военный атташе Франции в Латвии Жан Ганеваль сообщал: «В настоящее время во главе Латвии стоит, безусловно, диктатор, латвийский националист, но по образованию и культуре англосаксонец и германец, чрезвычайно чувствительный к немецкому владычеству».

27 января 1934 года газета «Ритс» опубликовала большую статью «Тропами детства президента министров доктора Карлиса Улманиса». Вот начало: «На просторной равнине Земгале, где осенью богатая тяжёлыми зёрнами пшеничная нива нагибается до земли, где весной весенние птицы выше всех в воздухе напевают свой радостный гимн солнцу и всем творениям, а зимой холодные ветры мчатся через заснеженные поля и воют в трубах домов землепашцев — на этой земгальской земле древних героев качалась колыбель и президента министров доктора Карлиса Улманиса».



27 января 1924 года было сформировано восьмое по счету правительство Латвийской Республики. Его возглавил Волдемарс Замуэлс (на фото). Просуществовало до 18 декабря.



27 января 1923 года было сформировано шестое по счету правительство Латвийской Республики. Его возглавил Янис Паулюкс. Просуществовало до 27 июня.



27 января 1921 года в Риге прошла манифестация в честь признания Латвии de jure cтранами Антанты.

В тот же день Латвию признала Грузия.

27 января 1919 года в Кулдиге была установлена советская власть под руководством Военно-революционного комитета, до 13 февраля.

27 января 1914 года в Рижском латышском обществе знаменитый русский поэт и писатель Федор Сологуб прочёл лекцию «Современное искусство», в которой разъяснял сущность символизма, читал стихи. Лекцию посетил бывший в Риге Валерий Брюсов.

Фото - mixnews.lv, president.lv, time.com, lu.lv, ldm.gov.lv, МИД ЛР, газеты "Час" и "Суббота", журнал "Неделя" и "Илюстретс журналс".